Paris Saint-Germain will nach Ajax, Bayern München und Real Madrid als vierter Verein der Geschichte dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League gewinnen. Tickets für die Spiele von PSG in der Champions League 2026/27 können Sie schon heute buchen.

Nach dem beeindruckenden 5:0-Triumph gegen Inter Mailand im Champions-League-Finale 2025 und dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Arsenal im Endspiel 2026 in Budapest will der französische Spitzenklub auf europäischer Bühne erneut glänzen.

Die mit Stars gespickte Mannschaft von Luis Enrique will ihren Schwung mitnehmen. Zum Auftakt der laufenden Champions-League-Saison feierte sie in Paris einen deutlichen 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava, anschließend gewann sie auswärts bei Manchester City mit 4:2. In der Ligaphase stehen unter anderem noch Begegnungen mit Barcelona, der AS Rom und Aston Villa an. Auf europäischer Bühne versprechen die nächsten Monate also Spannung.

Bei GOAL finden Sie alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Paris Saint-Germain: wo Sie Karten kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Welche Spiele bestreitet PSG in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Di., 20. Oktober (21 Uhr) PSG gegen Barcelona Tickets Parc des Princes (Heimspiel) Di., 3. November (21 Uhr) Villarreal gegen PSG Tickets Estadio de la Cerámica (Auswärtsspiel) Mi., 25. November (21 Uhr) PSG gegen AS Rom Tickets Parc des Princes (Heimspiel) Di., 8. Dezember (20 Uhr) Aston Villa gegen PSG Tickets Villa Park (Auswärtsspiel) Mi., 20. Januar (21 Uhr) Como 1907 gegen PSG Tickets Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärtsspiel) Mi., 27. Januar (21 Uhr) PSG gegen Galatasaray Tickets Parc des Princes (Heimspiel)

So kaufen Sie Tickets für PSG in der Champions League

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Am zuverlässigsten kaufen Sie Tickets über das offizielle Ticketportal von PSG.

Es lohnt sich, die Website regelmäßig auf Informationen zum Kartenverkauf, zu den Verkaufsstarts und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Tickets werden häufig einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Möglicherweise müssen Sie dafür ein Konto erstellen und persönliche Angaben machen. Eine Vereinsmitgliedschaft verschafft Ihnen zudem Vorrang beim Kauf von Karten für Spiele im Parc des Princes.

Sind PSG-Tickets als „Grand Public“ gekennzeichnet, befinden sie sich im freien Verkauf und Sie benötigen für den Kauf keine Mitgliedschaft. Zuvor haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership für kurze Zeit Vorrang, bevor die Tickets von Paris Saint-Germain in den freien Verkauf gehen.

Das offizielle Ticketportal des Vereins ist für Fans der sicherste Weg, PSG-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für PSG in der Champions League?

Wer Einzelkarten für Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes direkt über den Verein kauft, hat für Erwachsenentickets bislang üblicherweise zwischen40 und 280 Euro bezahlt. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten Sie jedoch im offiziellen Ticketportal von PSG überprüfen: Sie können sich von Jahr zu Jahr ändern, zumal die anhaltenden Erfolge des Vereins in Europa die Nachfrage steigern.

Der Preis hängt vom Gegner und vom Sitzplatz im Stadion ab. Die günstigsten PSG-Tickets gibt es in der Regel hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von PSG. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse von PSG

PSG hofft in der diesjährigen Ligaphase der Champions League auf überzeugendere Leistungen. Obwohl der Klub zum zweiten Mal in Folge den Titel holte, verlor er in der Gruppenphase gegen Bayern München und Sporting CP und spielte zweimal unentschieden. Dadurch verpasste PSG einen Platz unter den besten acht Teams und musste in die Play-offs der K.-o.-Phase.

Datum Runde und Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 14. Oktober 2026 Ligaphase: Manchester City 4:2 (Sieg) Etihad Stadium (Manchester) 9. September 2026 Ligaphase: Slovan Bratislava 6:1 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 30. Mai 2026 Finale: Arsenal 1:1 n. V. (4:3-Sieg im Elfmeterschießen) Puskás Aréna (Budapest) 6. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel): Bayern München 1:1 (Unentschieden) Allianz Arena (München) 28. April 2026 Halbfinale (Hinspiel): Bayern München 5:4 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 14. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): Liverpool 2:0 (Sieg) Anfield (Liverpool) 8. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): Liverpool 2:0 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Chelsea 3:0 (Sieg) Stamford Bridge (London) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Chelsea 5:2 (Sieg) Parc des Princes (Paris) 25. Februar 2026 Play-offs der K.-o.-Phase (Rückspiel): Monaco 2:2 (Unentschieden) Parc des Princes (Paris) 17. Februar 2026 Play-offs der K.-o.-Phase (Hinspiel): Monaco 3:2 (Sieg) Stade Louis II (Monaco) 28. Januar 2026 Ligaphase: Newcastle 1:1 (Unentschieden) Parc des Princes (Paris) 20. Januar 2026 Ligaphase: Sporting CP 1:2 (Niederlage) Estádio José Alvalade (Lissabon)



