So bekommt Ihr Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München 2026/27: Spielplan der Ligaphase, Ticketpreise und mehr

Der FC Bayern München hat die Bundesliga in 13 der vergangenen 14 Spielzeiten als Tabellenführer abgeschlossen und den nationalen Fußball damit dominiert. Nun will er auch in Europa wieder einen großen Erfolg feiern. Sichere dir noch heute Tickets, um Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz und Co. in dieser Saison in der Champions League zu sehen.

Der FC Bayern erreichte in den vergangenen sieben Champions-League-Ausgaben jeweils mindestens das Viertelfinale. In einem Finale stand der Klub allerdings zuletzt 2020, als er zum sechsten Mal in seiner Geschichte Europas Krone gewann.

Die Mannschaft von Vincent Kompany will in dieser Saison auch auf europäischer Bühne vorankommen und hat in der Anfangsphase des Wettbewerbs bereits reichlich Tore erzielt. Zum Auftakt feierte Bayern in München einen klaren 5-0-Sieg gegen Bodø/Glimt. Anschließend holte die Mannschaft in Norwegen gegen Viking einen 2-0-Rückstand auf und spielte 3-3.

In der Ligaphase stehen unter anderem noch Begegnungen mit Arsenal, Atlético Madrid und Manchester United an. Die kommenden Monate versprechen also spannende Spiele. GOAL liefert dir alle aktuellen Ticketinformationen und zeigt dir, wie du dir Plätze für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München sichern kannst.

Wie sieht der Champions-League-Spielplan des FC Bayern München 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Begegnung Tickets Spielort Mi., 21. Oktober (21 Uhr) FC Bayern München gegen Arsenal Tickets Allianz Arena (Heimspiel) Di., 3. November (21 Uhr) Atlético Madrid gegen FC Bayern München Tickets Riyadh Air Metropolitano (Auswärtsspiel) Mi., 25. November (21 Uhr) Lille gegen FC Bayern München Tickets Stade Pierre-Mauroy (Auswärtsspiel) Di., 8. Dezember (21 Uhr) FC Bayern München gegen Slavia Prag Tickets Allianz Arena (Heimspiel) Mi., 20. Januar (20 Uhr) Manchester United gegen FC Bayern München Tickets Old Trafford (Auswärtsspiel) Mi., 27. Januar (21 Uhr) FC Bayern München gegen Real Betis Tickets Allianz Arena (Heimspiel)

So kaufst du Tickets für Champions-League-Spiele des FC Bayern München

Offizielle Tickets für Champions-League-Spiele des FC Bayern München sind ausschließlich über die offiziellen Kanäle des Klubs erhältlich. Weil die Nachfrage nach Plätzen in der Allianz Arena außergewöhnlich hoch ist, gehen für die Spiele regelmäßig mehr Anfragen ein, als Tickets verfügbar sind. Deshalb nutzt der Klub ein Auswahlverfahren per Los.

Die offiziellen Kanäle sind:

Das Ticket-Anfrageportal : Es befindet sich im offiziellen Ticketshop des FC Bayern und ist die zentrale Anlaufstelle für die Teilnahme an der direkten Ticketverlosung.

Die Ticketbörse des FC Bayern (Zweitmarkt) : Auf dieser offiziellen Wiederverkaufsplattform des Klubs werden Tickets zum Originalpreis angeboten. Wenn Losanfragen storniert werden oder ein Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze hier legal weiterverkaufen.

Offizielle Reisepartner : Wer aus dem Ausland anreist, kann offizielle Reisepakete mit Spielbesuch sicher über autorisierte Anbieter wie Champions Travel oder Travel Connection kaufen.

Offizielle Hospitality-Angebote : VIP-Tagespakete können direkt über das Hospitality-Portal der Allianz Arena angefragt werden.

Das offizielle Klubportal ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Spiele des FC Bayern München zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für Champions-League-Spiele des FC Bayern München?

Die offiziellen Ticketpreise für Champions-League-Heimspiele des FC Bayern München in der Allianz Arena sind nach der Attraktivität des Gegners gestaffelt.

Der Klub unterteilt seine Spiele in der europäischen Ligaphase in reguläre Begegnungen (z. B. gegen Slavia Prag, Real Betis oder Bodø/Glimt) und Topspiele (z. B. gegen den FC Arsenal).

Kategorie Preis 1 - Premium-Sitzplätze an der Seitenlinie 100–130 € 2 - Ecken / obere Seitenränge 80–110 € 3 - obere Eckbereiche 60–90 € 4 - Sitzplätze hinter den Toren 50–60 € 5 - Fanbereiche / Stehplätze 19 €

Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website des FC Bayern München. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit kannst du auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse des FC Bayern München

Bayern trifft in Europa weiterhin regelmäßig und erzielte 2026 in der Champions League durchschnittlich mehr als 3,3 Tore pro Spiel. Tatsächlich traf die Mannschaft in 23 aufeinanderfolgenden Partien des Wettbewerbs. Das letzte Spiel ohne eigenes Tor liegt im Januar 2025, als sie in Rotterdam mit 3-0 gegen Feyenoord verlor.

Datum Runde & Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 13. Oktober 2026 Ligaphase: Viking 3-3 (Unentschieden) Viking Stadion (Stavanger) 10. September 2026 Ligaphase: Bodø/Glimt 5-0 (Sieg) Allianz Arena (München) 6. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel): Paris Saint-Germain 1-1 (Unentschieden) Allianz Arena (München) 28. April 2026 Halbfinale (Hinspiel): Paris Saint-Germain 4-5 (Niederlage) Parc des Princes (Paris) 15. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): Real Madrid 4-3 (Sieg) Allianz Arena (München) 7. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): Real Madrid 2-1 (Sieg) Bernabeu (Madrid) 18. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Atalanta 4-1 (Sieg) Allianz Arena (München) 10. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Atalanta 6-1 (Sieg) New Balance Arena (Bergamo) 28. Januar 2026 Ligaphase: PSV 2-1 (Sieg) Philips Stadion (Eindhoven) 21. Januar 2026 Ligaphase: Union Saint-Gilloise 2-0 (Sieg) Allianz Arena (München)



