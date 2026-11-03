Der FC Bayern München hat den deutschen Fußball in den vergangenen Jahren dominiert und in 13 der letzten 14 Spielzeiten die Bundesliga-Tabelle angeführt. Nun peilt der Klub auch in Europa einen weiteren Triumph an. Sichert Euch noch heute Tickets, um Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz und Co. in dieser Saison in der Champions League zu sehen.

Die Roten haben in den vergangenen sieben Champions-League-Ausgaben jeweils mindestens das Viertelfinale erreicht. In einem Finale standen sie allerdings seit 2020 nicht mehr, als sie zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Europas Krone gewannen.

Die Mannschaft von Vincent Kompany will in dieser Saison auf europäischer Bühne weitere Fortschritte machen und zeigte sich zu Beginn des Wettbewerbs äußerst treffsicher. Bayern startete mit einem 5:0 gegen Bodø/Glimt in München, holte in Norwegen gegen Viking einen 0:2-Rückstand auf und spielte 3:3. Anschließend gab es ein 2:2 gegen den Premier-League-Meister Arsenal.

In der Ligaphase stehen unter anderem noch Begegnungen mit Atlético Madrid, Manchester United und Real Betis an. Es versprechen spannende Monate zu werden. GOAL liefert Euch alle aktuellen Ticketinformationen und erklärt, wie Ihr Euch Plätze für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München sichern könnt.

Wann spielt der FC Bayern München in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Di., 3. November (21 Uhr) Atlético Madrid gegen FC Bayern München Tickets Riyadh Air Metropolitano (auswärts) Mi., 25. November (21 Uhr) Lille gegen FC Bayern München Tickets Stade Pierre-Mauroy (auswärts) Di., 8. Dezember (21 Uhr) FC Bayern München gegen Slavia Prag Tickets Allianz Arena (Heimspiel) Mi., 20. Januar (20 Uhr) Manchester United gegen FC Bayern München Tickets Old Trafford (auswärts) Mi., 27. Januar (21 Uhr) FC Bayern München gegen Real Betis Tickets Allianz Arena (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München

Offizielle Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München können ausschließlich über die offiziellen Kanäle des Klubs erworben werden. Da die Nachfrage nach Plätzen in der Allianz Arena außergewöhnlich hoch ist und regelmäßig mehr Anfragen als Tickets vorliegen, nutzt der Klub ein Auswahlverfahren per Los.

Diese offiziellen Kanäle sind:

Das Ticket-Anfrageportal : Es ist im offiziellen Ticketshop des FC Bayern zu finden und die zentrale Anlaufstelle für die Teilnahme an der Ticketverlosung.

: Es ist im offiziellen Ticketshop des FC Bayern zu finden und die zentrale Anlaufstelle für die Teilnahme an der Ticketverlosung. Die Ticketbörse des FC Bayern (Zweitmarkt) : Dies ist die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs, auf der Tickets zum Nennwert angeboten werden. Werden Ticketanfragen storniert oder ist ein Spiel ausverkauft, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze hier rechtmäßig weiterverkaufen.

: Dies ist die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs, auf der Tickets zum Nennwert angeboten werden. Werden Ticketanfragen storniert oder ist ein Spiel ausverkauft, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze hier rechtmäßig weiterverkaufen. Offizielle Reisepartner : Wer aus dem Ausland anreist, kann über autorisierte Anbieter wie Champions Travel oder Travel Connection offizielle Reisepakete mit Spielbesuch sicher erwerben.

: Wer aus dem Ausland anreist, kann über autorisierte Anbieter wie Champions Travel oder Travel Connection offizielle Reisepakete mit Spielbesuch sicher erwerben. Offizielle Hospitality-Angebote: VIP-Tagespakete können direkt über das Hospitality-Portal der Allianz Arena angefragt werden.

Das offizielle Portal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für den FC Bayern München zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München?

Die offiziellen Ticketpreise für Champions-League-Heimspiele des FC Bayern München in der Allianz Arena sind nach der Attraktivität des Gegners gestaffelt.

Der Klub unterteilt seine Spiele in der europäischen Ligaphase in reguläre Begegnungen (z. B. Slavia Prag, Real Betis, Bodø/Glimt) und Topspiele (z. B. gegen Arsenal FC).

Kategorie Preis 1: Premium-Sitzplätze an der Seitenlinie 100–130 € 2: Ecken / obere Plätze an der Seitenlinie 80–110 € 3: obere Eckbereiche 60–90 € 4: Sitzplätze hinter den Toren 50–60 € 5: Fanbereiche / Stehplätze 19 €

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website des FC Bayern München. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr zudem auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse des FC Bayern München

Bayern trifft in Europa am laufenden Band: Im Jahr 2026 erzielte der Klub in der Champions League im Schnitt mehr als 3,3 Tore pro Spiel. Tatsächlich traf Bayern in 23 aufeinanderfolgenden Partien des Wettbewerbs. Die Serie reicht bis in den Januar 2025 zurück, als die Münchner in Rotterdam mit 0:3 gegen Feyenoord verloren.