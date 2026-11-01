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So bekommt Ihr Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München 2026/27: Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane live erleben, Spielplan, Ticketpreise und mehr

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Tickets
Champions League
Bayern München
H. Kane
M. Olise
L. Diaz

Verpasst nicht die deutschen Giganten in dieser Saison auf europäischer Bühne.

Der FC Bayern München hat die Bundesliga in den vergangenen 14 Spielzeiten 13-mal als Tabellenführer abgeschlossen. Nun strebt der Klub auch in Europa einen weiteren Triumph an. Sichert Euch jetzt Tickets, um Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz und Co. in dieser Saison in der Champions League zu sehen.

Die Roten haben in den vergangenen sieben Champions-League-Ausgaben jeweils mindestens das Viertelfinale erreicht. In einem Finale standen sie jedoch zuletzt 2020, als sie zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Europas Krone gewannen.

Die Mannschaft von Vincent Kompany will in dieser Saison auch auf europäischer Bühne Fortschritte machen und hat in der Anfangsphase des Wettbewerbs nach Belieben getroffen. Der FC Bayern startete mit einem deutlichen 5:0 gegen Bodø/Glimt in München, holte in Norwegen gegen Viking einen 0:2-Rückstand auf und spielte 3:3. Anschließend trennte er sich vom Premier-League-Meister Arsenal 2:2.

In den kommenden Monaten stehen in der Ligaphase unter anderem Begegnungen mit Atlético Madrid, Manchester United und Real Betis an. Es verspricht eine spannende Zeit zu werden. GOAL liefert Euch alle aktuellen Informationen dazu, wie Ihr Euch Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München sichern könnt.

Welche Champions-League-Spiele bestreitet der FC Bayern München 2026/27?

Datum (Ortszeit)

Begegnung

Tickets

Spielort

Di., 3. November (21 Uhr)

Atlético Madrid gegen FC Bayern München

Tickets

Riyadh Air Metropolitano (auswärts)

Mi., 25. November (21 Uhr)

Lille gegen FC Bayern München

Tickets

Stade Pierre-Mauroy (auswärts)

Di., 8. Dezember (21 Uhr)

FC Bayern München gegen Slavia Prag

Tickets

Allianz Arena (Heimspiel)

Mi., 20. Januar (20 Uhr)

Manchester United gegen FC Bayern München

Tickets

Old Trafford (auswärts)

Mi., 27. Januar (21 Uhr)

FC Bayern München gegen Real Betis

Tickets

Allianz Arena (Heimspiel)

Wie kann man Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München kaufen?

Offizielle Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München sind ausschließlich über die offiziellen Kanäle des Klubs erhältlich. Da die Nachfrage nach Plätzen in der Allianz Arena außergewöhnlich hoch ist, gehen für die Spiele regelmäßig mehr Anfragen ein, als Tickets verfügbar sind. Deshalb nutzt der Klub ein Auswahlverfahren per Los.

Diese offiziellen Kanäle sind:

  • Das Ticket-Anfrageportal: Es ist im offiziellen Ticketshop des FC Bayern zu finden und die zentrale Anlaufstelle für die Teilnahme an der direkten Ticketverlosung.
  • Die FC Bayern Ticket Exchange (Zweitmarkt): Dies ist die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs, auf der Tickets zum Originalpreis angeboten werden. Wenn Ticketanfragen aus der Verlosung storniert werden oder ein Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze hier legal weiterverkaufen.
  • Offizielle Reisepartner: Wer aus dem Ausland anreist, kann offizielle Reisepakete mit Spielbesuch sicher über autorisierte Anbieter wie Champions Travel oder Travel Connection kaufen.
  • Offizielle Hospitality-Angebote: VIP-Tagespakete können direkt über das Hospitality-Portal der Allianz Arena angefragt werden.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für den FC Bayern München zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München?

Die offiziellen Ticketpreise für die Champions-League-Heimspiele des FC Bayern München in der Allianz Arena sind nach der Attraktivität des Gegners gestaffelt.

Der Klub unterteilt seine Europapokalspiele in der Ligaphase in reguläre Begegnungen (z. B. gegen Slavia Prag, Real Betis und Bodø/Glimt) und Spitzenspiele (z. B. gegen Arsenal FC).

Kategorie

Preis

1 - Premiumplätze an den Längsseiten

100–130 €

2 - Ecken / obere Bereiche an den Längsseiten

80–110 €

3 - obere Eckbereiche

60–90 €

4 - Sitzplätze hinter den Toren

50–60 €

5 - Fanbereiche / Stehplätze

19 €

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website des FC Bayern München. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und Ticombo verfolgen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse des FC Bayern München

Der FC Bayern trifft in Europa weiter regelmäßig: Im Laufe des Jahres 2026 erzielte er in der Champions League durchschnittlich mehr als 3,3 Tore pro Spiel. Tatsächlich traf er in 23 aufeinanderfolgenden Partien des Wettbewerbs, nachdem er im Januar 2025 in Rotterdam mit 0:3 gegen Feyenoord verloren hatte.

Datum

Runde & Gegner

Spielstand (Ergebnis)

Spielort

21. Oktober 2026

Ligaphase: Arsenal

2:2 (Unentschieden)

Allianz Arena (München)

13. Oktober 2026

Ligaphase: Viking

3:3 (Unentschieden)

Viking Stadion (Stavanger)

10. September 2026

Ligaphase: Bodø/Glimt

5:0 (Sieg)

Allianz Arena (München)

6. Mai 2026

Halbfinale (Rückspiel): Paris Saint-Germain

1:1 (Unentschieden)

Allianz Arena (München)

28. April 2026

Halbfinale (Hinspiel): Paris Saint-Germain

4:5 (Niederlage)

Parc des Princes (Paris)

15. April 2026

Viertelfinale (Rückspiel): Real Madrid

4:3 (Sieg)

Allianz Arena (München)

7. April 2026

Viertelfinale (Hinspiel): Real Madrid

2:1 (Sieg)

Bernabeu (Madrid)

18. März 2026

Achtelfinale (Rückspiel): Atalanta

4:1 (Sieg)

Allianz Arena (München)

10. März 2026

Achtelfinale (Hinspiel): Atalanta

6:1 (Sieg)

New Balance Arena (Bergamo)

28. Januar 2026

Ligaphase: PSV

2:1 (Sieg)

Philips Stadion (Eindhoven)

21. Januar 2026

Ligaphase: Union Saint-Gilloise

2:0 (Sieg)

Allianz Arena (München)

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