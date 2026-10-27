Die Roma erreichte in der Saison 2025/26 mit Platz drei in der Serie A ihre beste Ligaplatzierung seit acht Spielzeiten. In den kommenden Monaten will der Klub seinen Aufwärtstrend sowohl im Inland als auch auf europäischer Ebene fortsetzen.

Wenn Sie heute Tickets buchen, können Sie die Roma live im Stadion erleben.

Unter Rudi Garcia und Luciano Spalletti wurde die Roma in den 2010er-Jahren dreimal Vizemeister der Serie A (2013/14, 2014/15 und 2016/17). Nach einer beeindruckenden ersten Saison als Trainer hoffen die Fans im Stadio Olimpico nun, dass Gian Piero Gasperini seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann.

Die Roma beendete die vergangene Saison mit fünf Ligasiegen in Folge, darunter ein 2:0 im Derby della Capitale gegen Lazio. In dieser Spielzeit machte sie dort weiter, wo sie aufgehört hatte, und blieb in der Serie A lange ungeschlagen.

Die Saison der Roma verspricht, eine zu werden, die man nicht verpassen sollte. GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinformationen zu Roma-Spielen: wo Sie Karten kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele der Roma

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Sa., 31. Oktober (18 Uhr) Serie A: Udinese gegen Roma Tickets Bluenergy Stadium (Udine) Di., 3. November (20 Uhr) Champions League: Manchester United gegen Roma Tickets Old Trafford (Manchester) Sa., 7. November (20.45 Uhr) Serie A: Roma gegen Sassuolo Tickets Stadio Olimpico (Rom) Sa., 21. November (18 Uhr) Serie A: Parma gegen Roma Tickets Stadio Ennio Tardini (Parma) Mi., 25. November (21 Uhr) Champions League: Paris Saint-Germain gegen Roma Tickets Parc des Princes (Paris) So., 29. November (18 Uhr) Serie A: Roma gegen Monza Tickets Stadio Olimpico (Rom) Fr., 4. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Bologna gegen Roma Tickets Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) Di., 8. Dezember (21 Uhr) Champions League: Roma gegen Sporting CP Tickets Stadio Olimpico (Rom) So., 13. Dezember (12.30 Uhr) Serie A: Lazio gegen Roma Tickets Stadio Olimpico (Rom) Sa., 19. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Roma gegen Juventus Tickets Stadio Olimpico (Rom) Sa., 2. Januar (18 Uhr) Serie A: Roma gegen Frosinone Tickets Stadio Olimpico (Rom) Di., 5. Januar (18.30 Uhr) Serie A: Venezia gegen Roma Tickets Stadio Pier Luigi Penzo (Venedig) Sa., 9. Januar (18 Uhr) Serie A: Roma gegen AC Mailand Tickets Stadio Olimpico (Rom) Di., 12. Januar (21 Uhr) Coppa Italia: Roma gegen Hellas Verona Tickets Stadio Olimpico (Rom)

So kaufen Sie Tickets für Roma-Spiele

Offizielle Tickets für Roma-Spiele können online über das offizielle Ticketportal des Klubs oder an Spieltagen an der dafür vorgesehenen Ticketverkaufsstelle am Stadio Olimpico gekauft werden. Für den Kauf von Einzelkarten oder Dauerkarten für Heimspiele der AS Roma im Stadio Olimpico über das offizielle Klubportal ist ein kostenloses „MyASR Account“ erforderlich.

Der Ticketverkauf beginnt üblicherweise zwei bis vier Wochen vor einem Spiel, bei regulären Serie-A-Partien etwa drei bis vier Wochen vorher.

Vorverkaufsphasen: Der Verkauf erfolgt gestaffelt und beginnt nicht für alle gleichzeitig:

Phase 1 : Dauerkarteninhaber der Kategorien PLUS und CLASSIC EXTRA erhalten zuerst Zugang und können zusätzliche Tickets vergünstigt kaufen.

Phase 2 : Mitglieder mit AS Roma Card oder MyASR-Konto und bisheriger Kaufhistorie.

Phase 3 : Der freie Verkauf beginnt für alle Inhaber eines MyASR-Kontos.

Bei besonders gefragten Spielen wie dem Derby della Capitale gegen Lazio sowie Partien gegen Juventus, Inter, AC Mailand oder in europäischen Wettbewerben können die Tickets bereits während der Vorverkaufsphasen für Dauerkarteninhaber und andere Berechtigte schnell ausverkauft sein. Dann müssen Sie genau zum Verkaufsstart handeln.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Roma-Spiele auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Roma-Spiele?

Offizielle Tageskarten für Roma-Spiele im Stadio Olimpico kosten je nach Gegner und Spielkategorie üblicherweise zwischen 20 und über 125 Euro. Für besonders gefragte Partien wie das Derby della Capitale oder europäische Topspiele liegen die Preise auf dem Zweitmarkt oder in höherpreisigen Kategorien deutlich darüber.

Das Stadio Olimpico ist in mehrere Haupttribünenbereiche unterteilt:

Curva Sud (Südkurve) : Das historische Herz der besonders treuen Anhänger und Ultras der AS Roma. Die Plätze sind in der Regel günstiger und die Stimmung ist besonders intensiv, doch die Nachfrage ist enorm und im freien Verkauf sind nur wenige Tickets verfügbar.

Curva Nord (Nordkurve) : Je nach Organisation des Spiels normalerweise für Gästefans oder andere Zuschauer vorgesehen.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Diese Bereiche liegen neben den Kurven und bieten einen seitlichen Blick auf das Spielfeld von den unteren Rängen zu moderaten Preisen.

Tribuna Tevere : Die Haupttribüne an der Längsseite des Spielfelds ist in Oberrang, Unterrang und Parterre unterteilt. Hier befinden sich Bereiche mit Sonderpreisen, darunter der Familienbereich für Erwachsene mit Kindern unter 14 Jahren sowie Plätze für Frauen und Menschen über 65.

Tribuna Monte Mario : Die hochwertigere Längstribüne bietet höherpreisige Plätze, einen zentralen Blick auf das Spielfeld und liegt nahe an den Hospitality- und VIP-Bereichen.

Weitere Informationen finden Sie im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Stadio Olimpico

Das Stadio Olimpico in Rom zählt zu den geschichtsträchtigsten und stimmungsvollsten Sportstätten der Welt. Mit Platz für mehr als 70.000 Zuschauer ist es die größte Sportanlage der italienischen Hauptstadt. Es ist die traditionsreiche Heimspielstätte der erbitterten römischen Serie-A-Rivalen AS Roma und SS Lazio. Auch die italienischen Nationalmannschaften im Fußball und Rugby Union tragen dort Spiele aus.

Obwohl das Stadion bereits in den 1930er-Jahren eröffnet wurde, erhielt es den Namen Stadio Olimpico erst, nachdem Rom den Zuschlag für die 17. Olympischen Sommerspiele erhalten hatte. Es wurde zu einem Stadion mit ausschließlich Sitzplätzen umgebaut, um dort die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die Leichtathletikwettbewerbe auszutragen.

Für die Austragung der FIFA-Weltmeisterschaft 1990 wurde das Stadion fast vollständig abgerissen und aus Beton neu errichtet. Bei diesem Umbau erhielt es auch sein heute berühmtes ovales Dach aus Teflon und Glasfaser.

Denkwürdige Momente im Stadio Olimpico

Finale der UEFA-Europameisterschaft 1968 : Nach einem 1:1 im ersten Spiel gegen Jugoslawien gewann Italien das Wiederholungsspiel im Olimpico mit 2:0 und holte seinen ersten Europameistertitel.

Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 1990 : Westdeutschland besiegte das Argentinien von Diego Maradona durch einen späten Elfmeter von Andreas Brehme mit 1:0 und holte in einem der weltweit bedeutendsten Momente des Stadions den WM-Titel.

„Das Wunder der Roma“ (2018) : Nach einer 1:4-Niederlage gegen Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gelang der Roma im Rückspiel im Olimpico ein sensationelles 3:0. Dank der Auswärtstorregel kam sie weiter.

Six-Nations-Rugby-Turnier : Seit 2012 dient das Stadion der italienischen Rugbymannschaft als Heimstätte, in der sie sich der Welt präsentierte und unter anderem historische Siege im Six-Nations-Turnier gegen große Gegner wie Frankreich feierte.

Francesco Tottis Abschied (2017): Als der langjährige Kapitän der Roma sein letztes Spiel bestritt, erlebte der Fußball einen seiner emotionalsten Tage. Zehntausende Fans in der Curva Sud brachen in Tränen aus.

Rekorde und Statistiken der Roma

Die AS Roma (Associazione Sportiva Roma) ist einer der traditionsreichsten und kulturell bedeutendsten Fußballklubs Italiens. Der Verein entstand 1927 durch einen Zusammenschluss, der Rom einen Klub verschaffen sollte, der es mit den dominierenden Vereinen aus dem Norden aufnehmen konnte. Die Identität der Roma ist eng mit der Geschichte und dem Stolz der italienischen Hauptstadt verbunden.

Titel und wichtigste Erfolge des Klubs

Auch wenn die Roma weniger Meistertitel als ihre Rivalen aus dem Norden gewonnen hat, zeugen ihre Erfolge im Inland und auf europäischer Ebene von hohem Ansehen.

Serie A : 3 Titel (1941/42, 1982/83, 2000/01)

Coppa Italia : 9 Titel (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08)

Supercoppa Italiana : 2 Titel (2001, 2007)

UEFA Europa Conference League : 1 Titel (2021/22)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Die meisten Tore: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Aus einem Zusammenschluss entstanden

Der Klub entstand durch den Zusammenschluss dreier römischer Sportvereine: Roman FC, Alba-Audace und Fortitudo-Pro Roma. Ziel war es, einen vereinten, schlagkräftigen Klub im Süden Italiens zu schaffen. Lazio lehnte es jedoch bekanntermaßen ab, sich anzuschließen.

Die Kapitolinische Wölfin

Das berühmte Vereinswappen zeigt eine Wölfin, die die Zwillingsbrüder Romulus und Remus säugt. Das Motiv greift unmittelbar den antiken Gründungsmythos der Stadt Rom auf.

Der „achte König von Rom“

Francesco Totti lehnte bekanntlich hohe Angebote europäischer Spitzenklubs ab, insbesondere von Real Madrid, und blieb während seiner gesamten 25-jährigen Karriere bei seinem Jugendverein. Er wird bis heute als symbolischer „achter König von Rom“ verehrt.



