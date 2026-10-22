Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesligaspiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre unvergleichliche Leidenschaft und ihre außerordentlich treuen Fans bekannt. Die Atmosphäre in deutschen Stadien ist oft elektrisierend, und das gilt ganz besonders für die Allianz Arena in München, die Heimstätte des FC Bayern München.

Der Klub wurde beeindruckende 35 Mal deutscher Meister und hat Weltklassespieler wie Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz in seinen Reihen.

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Die nächsten Spiele des FC Bayern München 2026/27

Datum und Uhrzeit (britische Zeit) Spiel Wettbewerb Tickets Sa., 24. Okt., 11:00 Uhr SC Freiburg gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 31. Okt., 10:00 Uhr FC Bayern München gegen Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Tickets Di., 3. Nov., 20:00 Uhr Atlético Madrid gegen FC Bayern München Champions League, 4. Spieltag Tickets Sa., 7. Nov., 10:00 Uhr 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 21. Nov., 10:00 Uhr FC Bayern München gegen 1. FC Köln Bundesliga Tickets Mi., 25. Nov., 20:00 Uhr LOSC gegen FC Bayern München Champions League, 5. Spieltag Tickets Sa., 28. Nov., 10:00 Uhr Hamburger SV gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 5. Dez., 10:00 Uhr FC Bayern München gegen SC Paderborn 07 Bundesliga Tickets Di., 8. Dez., 20:00 Uhr FC Bayern München gegen Slavia Prag Champions League, 6. Spieltag Tickets Sa., 12. Dez., 10:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 19. Dez., 10:00 Uhr FC Bayern München gegen SV Werder Bremen Bundesliga Tickets Sa., 9. Jan., 10:00 Uhr Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 13. Jan., 10:00 Uhr FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tickets Sa., 16. Jan., 10:00 Uhr Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets 20. Jan., 20:00 Uhr Manchester United gegen FC Bayern München Champions League, 7. Spieltag Tickets Sa., 23. Jan., 10:00 Uhr VfB Stuttgart gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets 27. Jan., 20:00 Uhr FC Bayern München gegen Real Betis Champions League, 8. Spieltag Tickets Sa., 30. Jan., 10:00 Uhr FC Bayern München gegen FC Schalke 04 Bundesliga Tickets Sa., 6. Feb., 10:00 Uhr FC Bayern München gegen SV Elversberg Bundesliga Tickets Sa., 13. Feb., 10:00 Uhr 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets 16. / 24. Feb., 20:00 Uhr FC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden Gegner Champions-League-Play-offs Tickets Sa., 20. Feb., 10:00 Uhr FC Bayern München gegen FC Augsburg Bundesliga Tickets Sa., 27. Feb., 10:00 Uhr RB Leipzig gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 3. März, 10:00 Uhr FC Bayern München gegen SC Freiburg Bundesliga Tickets Sa., 6. März, 10:00 Uhr Borussia Dortmund gegen FC Bayern München Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 9. / 17. März, 20:00 Uhr FC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden Gegner Champions-League-Achtelfinale Tickets Sa., 13. März, 10:00 Uhr FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tickets Sa., 20. März, 10:00 Uhr 1. FC Köln gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 3. Apr., 11:00 Uhr FC Bayern München gegen Hamburger SV Bundesliga Tickets 6. / 14. Apr., 20:00 Uhr FC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden Gegner Champions-League-Viertelfinale Tickets Sa., 10. Apr., 11:00 Uhr SC Paderborn 07 gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 17. Apr., 11:00 Uhr FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tickets Sa., 24. Apr., 11:00 Uhr SV Werder Bremen gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets 27. Apr. / 5. Mai, 20:00 Uhr FC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden Gegner Champions-League-Halbfinale Tickets Sa., 8. Mai, 11:00 Uhr FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tickets Sa., 15. Mai, 11:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 Uhr FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt Bundesliga (letzter Spieltag) Tickets Sa., 29. Mai, 20:00 Uhr FC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden Gegner Champions-League-Finale Tickets

Wie kann man Tickets für den FC Bayern München 2026/27 kaufen?

Wer Tickets zum regulären Preis kaufen möchte, sollte das offizielle Ticketportal des FC Bayern München besuchen. Da die Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, empfiehlt es sich, dort häufig nach Verkaufsterminen und Informationen zu Ticketverlosungen zu schauen.

Verkaufsstart : Offizielle Tickets werden üblicherweise einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Für die Teilnahme am Ticketverkauf müsst Ihr ein offizielles Klubkonto erstellen.

: Offizielle Tickets werden üblicherweise einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Für die Teilnahme am Ticketverkauf müsst Ihr ein offizielles Klubkonto erstellen. Klubmitgliedschaft : Als offizielles Mitglied des FC Bayern München erhaltet Ihr bevorzugten Zugang zur Warteschlange. Das verbessert Eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena erheblich.

: Als offizielles Mitglied des FC Bayern München erhaltet Ihr bevorzugten Zugang zur Warteschlange. Das verbessert Eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena erheblich. Weiterverkauf: Wenn die direkt verfügbaren Tickets ausverkauft sind oder Ihr eine Reise kurzfristig bucht, bieten Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets eine Alternative, um Euch im Voraus Plätze zu sichern. Prüft unbedingt die Geschäftsbedingungen der Website, auf der Ihr kauft.

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Wie viel kosten Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Für Fans, die Einzeltickets direkt beim Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene im Allgemeinen zwischen 15 Euro und mehr als 120 Euro.

Der endgültige Preis hängt vom Sitzplatz und von der Spielkategorie ab:

Spielkategorien : Hochkarätige Partien wie der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder Europapokalspiele in der K.-o.-Phase fallen in die höchste Preiskategorie.

: Hochkarätige Partien wie der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder Europapokalspiele in der K.-o.-Phase fallen in die höchste Preiskategorie. Ermäßigungen : Für verschiedene Altersgruppen gelten gestaffelte Preise. Kinder, Jugendliche und ältere Fans erhalten Ermäßigungen.

: Für verschiedene Altersgruppen gelten gestaffelte Preise. Kinder, Jugendliche und ältere Fans erhalten Ermäßigungen. Preise auf dem Zweitmarkt: Auf Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets schwanken die Ticketpreise entsprechend der aktuellen Nachfrage. Für gewöhnliche Ligaspiele beginnen sie üblicherweise bei etwa 100 Euro.

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Die Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, die bei UEFA-Wettbewerben Munich Football Arena heißt, wurde 2005 eröffnet und bietet bei internationalen Spielen 70.000 sowie bei nationalen Spielen 75.000 Zuschauern Platz.

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Die Münchner Arena ist nicht nur die Heimstätte des Bundesliga-Schwergewichts FC Bayern München. Sie war auch Austragungsort mehrerer Spiele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 und der Endrunde der EURO 2024 im vergangenen Jahr. Im Mai fand dort zudem das jüngste Champions-League-Finale statt, in dem PSG Inter Mailand mit 5:0 bezwang. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und dem FC Bayern München wurde in der Münchner Arena ausgetragen.