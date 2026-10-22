Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
Book Bayern Munich TicketsBayern Munich Premium
Übersetzt von

So bekommt ihr Tickets für den FC Bayern München in der Saison 2026/27: anstehende Spiele, durchschnittliche Bundesliga-Ticketpreise und mehr

SHOPPING
Tickets
Bayern München
Bundesliga

Hier erfahren Sie genau, wie Sie sich Tickets für den erfolgreichsten deutschen Fußballverein sichern können

Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesligaspiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre unvergleichliche Leidenschaft und ihre außerordentlich treuen Fans bekannt. Die Atmosphäre in deutschen Stadien ist oft elektrisierend, und das gilt ganz besonders für die Allianz Arena in München, die Heimstätte des FC Bayern München. 

Der Klub wurde beeindruckende 35 Mal deutscher Meister und hatWeltklassespieler wie Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz in seinen Reihen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zu Tickets für den FC Bayern München: wie viel sie kosten, wo Ihr sie kaufen könnt und vieles mehr.

Tickets für den FC Bayern München buchenJetzt kaufen

Premium-Pakete für den FC Bayern MünchenJetzt sichern

Die nächsten Spiele des FC Bayern München 2026/27

Datum und Uhrzeit (britische Zeit)SpielWettbewerbTickets
Sa., 24. Okt., 11:00 UhrSC Freiburg gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 31. Okt., 10:00 UhrFC Bayern München gegen Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Tickets
Di., 3. Nov., 20:00 UhrAtlético Madrid gegen FC Bayern MünchenChampions League, 4. SpieltagTickets
Sa., 7. Nov., 10:00 Uhr1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 21. Nov., 10:00 UhrFC Bayern München gegen 1. FC KölnBundesligaTickets
Mi., 25. Nov., 20:00 UhrLOSC gegen FC Bayern München Champions League, 5. SpieltagTickets
Sa., 28. Nov., 10:00 UhrHamburger SV gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 5. Dez., 10:00 UhrFC Bayern München gegen SC Paderborn 07BundesligaTickets
Di., 8. Dez., 20:00 UhrFC Bayern München gegen Slavia PragChampions League, 6. SpieltagTickets
Sa., 12. Dez., 10:00 UhrTSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 19. Dez., 10:00 UhrFC Bayern München gegen SV Werder BremenBundesligaTickets
Sa., 9. Jan., 10:00 UhrBorussia Mönchengladbach gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Mi., 13. Jan., 10:00 UhrFC Bayern München gegen Bayer 04 LeverkusenBundesligaTickets
Sa., 16. Jan., 10:00 UhrEintracht Frankfurt gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
20. Jan., 20:00 UhrManchester United gegen FC Bayern München Champions League, 7. SpieltagTickets
Sa., 23. Jan., 10:00 UhrVfB Stuttgart gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
27. Jan., 20:00 Uhr FC Bayern München gegen Real BetisChampions League, 8. SpieltagTickets
Sa., 30. Jan., 10:00 UhrFC Bayern München gegen FC Schalke 04BundesligaTickets
Sa., 6. Feb., 10:00 UhrFC Bayern München gegen SV ElversbergBundesligaTickets
Sa., 13. Feb., 10:00 Uhr1. FC Union Berlin gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
16. / 24. Feb., 20:00 UhrFC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden GegnerChampions-League-Play-offsTickets
Sa., 20. Feb., 10:00 UhrFC Bayern München gegen FC AugsburgBundesligaTickets
Sa., 27. Feb., 10:00 UhrRB Leipzig gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Mi., 3. März, 10:00 UhrFC Bayern München gegen SC FreiburgBundesligaTickets
Sa., 6. März, 10:00 UhrBorussia Dortmund gegen FC Bayern MünchenBundesliga (Der Klassiker)Tickets
9. / 17. März, 20:00 UhrFC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden GegnerChampions-League-AchtelfinaleTickets
Sa., 13. März, 10:00 UhrFC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05BundesligaTickets
Sa., 20. März, 10:00 Uhr1. FC Köln gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 3. Apr., 11:00 UhrFC Bayern München gegen Hamburger SVBundesligaTickets
6. / 14. Apr., 20:00 UhrFC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden GegnerChampions-League-ViertelfinaleTickets
Sa., 10. Apr., 11:00 UhrSC Paderborn 07 gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 17. Apr., 11:00 UhrFC Bayern München gegen TSG 1899 HoffenheimBundesligaTickets
Sa., 24. Apr., 11:00 UhrSV Werder Bremen gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
27. Apr. / 5. Mai, 20:00 UhrFC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden GegnerChampions-League-HalbfinaleTickets
Sa., 8. Mai, 11:00 UhrFC Bayern München gegen Borussia MönchengladbachBundesligaTickets
Sa., 15. Mai, 11:00 UhrBayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 22. Mai, 14:30 UhrFC Bayern München gegen Eintracht FrankfurtBundesliga (letzter Spieltag)Tickets
Sa., 29. Mai, 20:00 UhrFC Bayern München gegen einen noch nicht feststehenden GegnerChampions-League-FinaleTickets

Wie kann man Tickets für den FC Bayern München 2026/27 kaufen?

Wer Tickets zum regulären Preis kaufen möchte, sollte das offizielle Ticketportal des FC Bayern München besuchen. Da die Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, empfiehlt es sich, dort häufig nach Verkaufsterminen und Informationen zu Ticketverlosungen zu schauen.

  • Verkaufsstart: Offizielle Tickets werden üblicherweise einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Für die Teilnahme am Ticketverkauf müsst Ihr ein offizielles Klubkonto erstellen.
  • Klubmitgliedschaft: Als offizielles Mitglied des FC Bayern München erhaltet Ihr bevorzugten Zugang zur Warteschlange. Das verbessert Eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena erheblich.
  • Weiterverkauf: Wenn die direkt verfügbaren Tickets ausverkauft sind oder Ihr eine Reise kurzfristig bucht, bieten Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets eine Alternative, um Euch im Voraus Plätze zu sichern. Prüft unbedingt die Geschäftsbedingungen der Website, auf der Ihr kauft.

Tickets für den FC Bayern München buchenJetzt kaufen

Wie viel kosten Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Für Fans, die Einzeltickets direkt beim Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene im Allgemeinen zwischen 15 Euro und mehr als 120 Euro. 

Der endgültige Preis hängt vom Sitzplatz und von der Spielkategorie ab:

  • Spielkategorien: Hochkarätige Partien wie der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder Europapokalspiele in der K.-o.-Phase fallen in die höchste Preiskategorie.
  • Ermäßigungen: Für verschiedene Altersgruppen gelten gestaffelte Preise. Kinder, Jugendliche und ältere Fans erhalten Ermäßigungen.
  • Preise auf dem Zweitmarkt: Auf Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets schwanken die Ticketpreise entsprechend der aktuellen Nachfrage. Für gewöhnliche Ligaspiele beginnen sie üblicherweise bei etwa 100 Euro.

Tickets für den FC Bayern München buchenJetzt kaufen

Die Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, die bei UEFA-Wettbewerben Munich Football Arena heißt, wurde 2005 eröffnet und bietet bei internationalen Spielen 70.000 sowie bei nationalen Spielen 75.000 Zuschauern Platz. 

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Die Münchner Arena ist nicht nur die Heimstätte des Bundesliga-Schwergewichts FC Bayern München. Sie war auch Austragungsort mehrerer Spiele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 und der Endrunde der EURO 2024 im vergangenen Jahr. Im Mai fand dort zudem das jüngste Champions-League-Finale statt, in dem PSG Inter Mailand mit 5:0 bezwang. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und dem FC Bayern München wurde in der Münchner Arena ausgetragen.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen