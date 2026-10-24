Nach dem sensationellen Titelgewinn in der EFL Championship in der vergangenen Saison unter Trainer Frank Lampard ist Coventry City nach 25 Jahren zurück in der Premier League. Verpasst nicht die Gelegenheit, das Team live zu sehen, und sichert euch noch heute Tickets für die kommenden Spiele.

Coventry City weiß, dass im Laufe der Saison ein harter Kampf bevorsteht. Die ersten Anzeichen deuten aber darauf hin, dass die Mannschaft die nötigen kämpferischen Qualitäten besitzt, um sich in der Liga zu halten.

Nach einer schwierigen Anfangsphase ohne Sieg, zu der auch schwere Auswärtsspiele bei Arsenal und Manchester City gehörten, feierte Coventry zwei Siege in Folge gegen Nottingham Forest und Newcastle. Das stärkte die Moral bei Spielern und Fans gleichermaßen. An diese Leistungen will das Team nun anknüpfen.

Bei GOAL erfahrt ihr alles Wichtige über Tickets für die Spiele von Coventry City: wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Coventry City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 24. Okt. (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Fulham Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 31. Okt. (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Sunderland Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Fr., 6. Nov. (20 Uhr) Premier League: Everton gegen Coventry City Tickets Hill Dickinson Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 21. Nov. (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Crystal Palace Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 28. Nov. (15 Uhr) Premier League: Leeds United gegen Coventry City Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Mi., 2. Dez. (20 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 5. Dez. (15 Uhr) Premier League: Manchester United gegen Coventry City Tickets Old Trafford (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Aston Villa Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 19. Dez. (15 Uhr) Premier League: Bournemouth gegen Coventry City Tickets Vitality Stadium (Auswärtsspiel) So., 27. Dez. (14 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Chelsea Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Mi., 30. Dez. (19.30 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Brentford Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Premier League: Liverpool gegen Coventry City Tickets Anfield (Auswärtsspiel) Mi., 6. Jan. (19.30 Uhr) Premier League: Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Auswärtsspiel)

So kauft ihr Tickets für Coventry City

Offizielle Tickets für Coventry City müsst ihr über die vereinseigenen Verkaufskanäle kaufen. Der Verkauf erfolgt in mehreren Phasen: Zuerst sind Vereinsmitglieder an der Reihe, danach Fans, die bereits zuvor Tickets gebucht haben.

Spieltagstickets gehen zunächst an Mitglieder des Sky Blue Members-Programms. Bleiben Tickets übrig, beginnt die nächste Verkaufsphase für Fans, die bereits früher Tickets gekauft haben. Für besonders gefragte Spiele oder lokale Derbys gibt es nur selten einen freien Verkauf für die Öffentlichkeit. So soll verhindert werden, dass Gästefans Plätze im Heimbereich kaufen.

Wann der Ticketverkauf für ein bestimmtes Spiel beginnt, hängt vom jeweiligen Spieltermin ab. In der Regel startet er etwa 3 bis 4 Wochen vor dem Spiel.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele von Coventry City auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, auch kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Coventry City?

Die Preise für offizielle Spieltags- und Dauerkarten von Coventry City in der Premier-League-Saison 2026/27 variieren je nach Spielkategorie, Sitzplatzbereich und Altersgruppe. Reguläre Einzeltickets für Erwachsene kosten üblicherweise zwischen 30 und 55 Pfund.

Der Verein teilt die Spiele je nach Nachfrage in drei Kategorien ein (Kategorie A, Kategorie B und Kategorie C). Hinzu kommen verschiedene Sitzplatzbereiche in der Coventry Building Society Arena:

Sitzplatzbereich / Kategorie Preisspanne für Erwachsene (ca.) Standardbereich 30 bis 55 Pfund Familienbereich 30 bis 55 Pfund Premiumbereich 42 bis 80 Pfund und mehr Premiumbereich mit gepolsterten Sitzen 47 bis 60 Pfund und mehr

Hospitality-Pakete: Logen, Zugang zu Lounges und VIP-Gastronomie gibt es ab etwa 120 bis 250 Pfund und mehr pro Person.

Weitere Informationen findet ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Coventry Building Society Arena

Die Coventry Building Society Arena, früher als Ricoh Arena bekannt, ist ein Multifunktionsstadion mit 32.609 Plätzen und ein Messekomplex in Coventry.

Die im August 2005 eröffnete Anlage kostete 113 Millionen Pfund. Sie vereint Sport, große Wirtschaftsmessen, ein Casino und ein Hotel zu einem lebendigen Standort.

Coventry City Football Club verließ 2005 seine traditionsreiche Heimstätte Highfield Road und zog in die Arena. Deren Geschichte ist allerdings stark von turbulenten Eigentumsverhältnissen und Mietstreitigkeiten geprägt.

Wegen dieser Probleme musste der Verein seine Heimspiele vorübergehend außerhalb der Stadt austragen, in Northamptons Sixfields und Birminghams St Andrew's.

Im August 2025 erreichte Coventry City einen historischen Meilenstein: Der Verein schloss den Kauf der Arena ab und wurde damit erstmals in seiner Geschichte alleiniger Eigentümer seiner Heimspielstätte.

Denkwürdige Momente in der Coventry Building Society Arena

Das Eröffnungsspiel : Im August 2005 fand in der Arena die erste öffentliche Veranstaltung statt. Coventry City besiegte Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0.

Das Entscheidungsspiel mit Zuschauerrekord : Den höchsten Zuschauerzuspruch bei einem Fußballspiel verzeichnete das Stadion im Mai 2025, als 31.452 Fans zum entscheidenden Championship-Playoffspiel gegen Middlesbrough kamen. Coventry gewann mit 2:0.

Olympische Spiele 2012 in London : In der Arena fanden olympische Fußballspiele statt. Wegen strenger Regeln für Unternehmenssponsoring wurde sie für die Dauer des Turniers in „City of Coventry Stadium“ umbenannt.

Der erste Hattrick: Im Dezember 2009 erzielte Coventry-City-Stürmer Freddy Eastwood in einem Spiel gegen Peterborough United den ersten Hattrick in der Arena.

Rekorde und Statistiken von Coventry City

Coventry City Football Club nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des englischen Fußballs ein und hat immer wieder Widerstandskraft bewiesen. Der Verein wurde 1883 als Singers F.C. gegründet und 1898 umbenannt. Besonders bekannt ist er für seine 34-jährige ununterbrochene Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse.

Titel und Trophäen des Vereins

FA Cup : 1 Titel (1987)

EFL Trophy : 1 Titel (2017)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Meiste Tore: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Die Revolution in Himmelblau (1962–1967)

Trainerikone Jimmy Hill veränderte die Identität des Vereins: Er führte die himmelblauen Trikots, die Vereinshymne und moderne Spieltagsprogramme ein. 1967 führte er Coventry erstmals in die First Division.

Triumph im FA Cup

Unter John Sillett und George Curtis besiegte Coventry in Wembley ein mit Stars besetztes Team von Tottenham Hotspur nach Verlängerung mit 3:2. Der legendäre Flugkopfball von Keith Houchen zählt bis heute zu den bekanntesten Bildern der FA-Cup-Geschichte.



