Nach dem sensationellen Titelgewinn in der EFL Championship in der vergangenen Saison unter Frank Lampard ist Coventry City nach 25 Jahren zurück in der Premier League. Verpassen Sie nicht die Chance, die Mannschaft live zu sehen, und sichern Sie sich noch heute Tickets für die kommenden Spiele.

Coventry City weiß, dass im Laufe der Saison eine enorme Herausforderung wartet. Die ersten Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass die Mannschaft den nötigen Kampfgeist besitzt, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Nach einem schwierigen, sieglosen Auftakt, zu dem auch schwere Auswärtsspiele bei Arsenal und Manchester City gehörten, feierte Coventry gegen Nottingham Forest und Newcastle zwei Siege in Folge. Das stärkte die Moral bei Spielern und Fans gleichermaßen. An diese Leistungen will die Mannschaft nun anknüpfen.

Bei GOAL finden Sie alle aktuellen Informationen zu Tickets für Spiele von Coventry City: wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Coventry City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Mo., 19. Oktober (20 Uhr) Premier League: Tottenham gegen Coventry City Tickets Tottenham Hotspur Stadium (auswärts) Sa., 24. Oktober (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Fulham Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 31. Oktober (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Sunderland Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Fr., 6. November (20 Uhr) Premier League: Everton gegen Coventry City Tickets Hill Dickinson Stadium (auswärts) Sa., 21. November (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Crystal Palace Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 28. November (15 Uhr) Premier League: Leeds United gegen Coventry City Tickets Elland Road (auswärts) Mi., 2. Dezember (20 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 5. Dezember (15 Uhr) Premier League: Manchester United gegen Coventry City Tickets Old Trafford (auswärts) Sa., 12. Dezember (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Aston Villa Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 19. Dezember (15 Uhr) Premier League: Bournemouth gegen Coventry City Tickets Vitality Stadium (auswärts) So., 27. Dezember (14 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Chelsea Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Mi., 30. Dezember (19.30 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Brentford Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 2. Januar (15 Uhr) Premier League: Liverpool gegen Coventry City Tickets Anfield (auswärts) Mi., 6. Januar (19.30 Uhr) Premier League: Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (auswärts)

So kaufen Sie Tickets für Coventry City

Offizielle Tickets für Coventry City müssen über die eigenen Verkaufskanäle des Vereins gekauft werden. Der Verkauf erfolgt in gestaffelten Phasen: Zunächst kommen Vereinsmitglieder zum Zug, danach Fans, die bereits früher Tickets gekauft haben.

Spieltagstickets gehen zuerst an Sky Blue Members in den Verkauf. Bleiben Tickets übrig, beginnt die nächste Verkaufsphase für Fans, die bereits zuvor Tickets gekauft haben. Bei besonders gefragten Spielen oder Lokalderbys kommt es nur selten zu einem freien Verkauf für alle. So soll verhindert werden, dass Gästefans Plätze im Heimbereich kaufen.

Wann der Ticketverkauf für ein einzelnes Spiel beginnt, hängt vom jeweiligen Spieltermin ab. In der Regel startet er etwa drei bis vier Wochen vor der Partie.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Coventry City auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Coventry City?

Die Preise für offizielle Spieltags- und Dauerkarten von Coventry City für die Premier-League-Saison 2026/27 unterscheiden sich je nach Spielkategorie, Sitzplatzbereich und Altersgruppe. Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene kosten üblicherweise zwischen 30 und 55 £.

Der Verein teilt die Spiele abhängig von der Nachfrage in drei Kategorien ein (Kategorie A, Kategorie B und Kategorie C). Hinzu kommen unterschiedliche Sitzplatzbereiche in der Coventry Building Society Arena:

Sitzplatzbereich / Kategorie Preisspanne für Erwachsene (ca.) Standardbereich 30–55 £ Familienbereich 30–55 £ Premiumbereich 42–80 £ und mehr Premiumbereich mit gepolsterten Sitzen 47–60 £ und mehr

Hospitality-Pakete: Logen, Zugang zu Lounges und VIP-Menüs kosten ab etwa 120 bis 250 £ oder mehr pro Person.

Weitere Informationen finden Sie im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Coventry Building Society Arena

Die Coventry Building Society Arena, früher als Ricoh Arena bekannt, ist ein Mehrzweckstadion und Ausstellungskomplex in Coventry mit einer Kapazität von 32.609 Plätzen.

Die im August 2005 eröffnete Anlage für 113 Millionen £ vereint Sportveranstaltungen, große Wirtschaftsausstellungen, ein Casino und ein Hotel vor Ort.

Coventry City Football Club verließ 2005 seine traditionsreiche Heimstätte Highfield Road und zog in die Arena ein. Deren Geschichte ist jedoch stark von turbulenten Eigentumsverhältnissen und Mietstreitigkeiten geprägt.

Aufgrund dieser Probleme musste der Verein seine Heimspiele vorübergehend außerhalb der Stadt austragen, im Sixfields in Northampton und im St Andrew's in Birmingham.

Ein historischer Meilenstein folgte im August 2025: Coventry City schloss den Kauf der Arena ab und wurde damit erstmals in der Vereinsgeschichte alleiniger Eigentümer seiner Heimspielstätte.

Denkwürdige Momente in der Coventry Building Society Arena

Das Eröffnungsspiel : Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung in der Arena im August 2005 besiegte Coventry City die Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0.

Das Entscheidungsspiel mit Zuschauerrekord : Die höchste Zuschauerzahl bei einem Fußballspiel verzeichnete das Stadion im Mai 2025, als 31.452 Fans zum entscheidenden Championship-Playoff-Spiel gegen Middlesbrough kamen. Coventry gewann mit 2:0.

Olympische Spiele 2012 in London : In der Arena fanden olympische Fußballspiele statt. Wegen strenger Regeln für Unternehmenssponsoring wurde sie für die Dauer des Turniers in „City of Coventry Stadium“ umbenannt.

Der erste Hattrick: Im Dezember 2009 erzielte Coventry-City-Stürmer Freddy Eastwood in einem Spiel gegen Peterborough United den ersten Hattrick in der Arena.

Rekorde und Statistiken von Coventry City

Coventry City Football Club, bekannt unter dem Spitznamen „Himmelblaue“, nimmt in der Geschichte des englischen Fußballs eine besondere Stellung ein und hat sich immer wieder als widerstandsfähig erwiesen. Der Verein wurde 1883 als Singers F.C. gegründet und 1898 umbenannt. Zu seinen bemerkenswerten Leistungen gehören 34 ununterbrochene Jahre in der höchsten Spielklasse.

Titel und Trophäen des Vereins

FA Cup : 1 Titel (1987)

EFL Trophy : 1 Titel (2017)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Die meisten Tore: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Coventry City im Umbruch (1962–1967)

Der legendäre Trainer Jimmy Hill veränderte das Erscheinungsbild des Vereins: Er führte die himmelblaue Spielkleidung, die Vereinshymne und moderne Stadionhefte ein. 1967 führte er Coventry City erstmals in die First Division.

Der Triumph im FA Cup

Unter John Sillett und George Curtis besiegte Coventry eine mit Stars gespickte Mannschaft von Tottenham Hotspur in Wembley nach Verlängerung mit 3:2. Keith Houchens legendärer Flugkopfball zählt bis heute zu den bekanntesten Bildern der FA-Cup-Geschichte.



