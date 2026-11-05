Nach dem sensationellen Gewinn der EFL Championship in der vergangenen Saison unter der Leitung von Frank Lampard ist Coventry City nach 25 Jahren zurück in der Premier League. Verpasst nicht die Gelegenheit, die Mannschaft live zu erleben, und sichert euch noch heute Tickets für die kommenden Spiele.

Coventry City weiß, dass im Laufe der Saison ein harter Kampf bevorsteht. Die ersten Anzeichen deuten aber darauf hin, dass die Mannschaft den nötigen Kampfgeist besitzt, um die Klasse zu halten.

Nach einem schwierigen, sieglosen Saisonstart, zu dem auch schwere Auswärtsspiele bei Arsenal und Manchester City gehörten, hat Coventry mit Siegen gegen Nottingham Forest, Newcastle und Sunderland die Stimmung unter Spielern und Fans gehoben. An diese Leistungen will die Mannschaft nun anknüpfen.

Hier erfahrt ihr von GOAL alles Wichtige über Tickets für die Spiele von Coventry City: wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Coventry City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Fr., 6. Nov. (20 Uhr) Premier League: Everton gegen Coventry City Tickets Hill Dickinson Stadium (auswärts) Sa., 21. Nov. (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Crystal Palace Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 28. Nov. (15 Uhr) Premier League: Leeds United gegen Coventry City Tickets Elland Road (auswärts) Mi., 2. Dez. (20 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 5. Dez. (15 Uhr) Premier League: Manchester United gegen Coventry City Tickets Old Trafford (auswärts) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Aston Villa Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 19. Dez. (15 Uhr) Premier League: Bournemouth gegen Coventry City Tickets Vitality Stadium (auswärts) So., 27. Dez. (14 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Chelsea Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Mi., 30. Dez. (19.30 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Brentford Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Premier League: Liverpool gegen Coventry City Tickets Anfield (auswärts) Mi., 6. Jan. (19.30 Uhr) Premier League: Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (auswärts)

So kauft ihr Tickets für Coventry City

Offizielle Tickets für Coventry City müsst ihr über die direkten Verkaufskanäle des Vereins kaufen. Der Verkauf erfolgt in mehreren Phasen: Zuerst sind Vereinsmitglieder an der Reihe, danach Fans, die bereits früher Tickets gekauft haben.

Spieltagstickets gehen zunächst an Sky Blue Members in den Verkauf. Bleiben Karten übrig, beginnt die nächste Verkaufsphase für Fans, die bereits früher Tickets gekauft haben. Bei stark nachgefragten Spielen oder Lokalderbys kommt es nur selten zu einem freien Verkauf für die Öffentlichkeit. So soll verhindert werden, dass Gästefans Plätze im Heimbereich kaufen.

Wann der Ticketverkauf für ein einzelnes Spiel beginnt, hängt vom Spieltermin ab. Üblicherweise startet er etwa drei bis vier Wochen vor der Partie.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Coventry City auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern möchten, und ist eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets suchen.

Wie viel kosten Tickets für Coventry City?

Die Preise für offizielle Spieltags- und Dauerkarten von Coventry City in der Premier-League-Saison 2026/27 variieren je nach Spielkategorie, Sitzplatzbereich und Altersgruppe. Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene kosten in der Regel zwischen 30 und 55 Pfund.

Der Verein teilt die Spiele entsprechend der Nachfrage in drei Kategorien ein (Kategorie A, Kategorie B und Kategorie C). Hinzu kommen verschiedene Sitzplatzbereiche in der Coventry Building Society Arena:

Sitzplatzbereich / Kategorie Preisspanne für Erwachsene (ca.) Standardbereich 30–55 Pfund Familienbereich 30–55 Pfund Premiumbereich 42–80+ Pfund Premiumbereich mit gepolsterten Sitzen 47–60+ Pfund

Hospitality-Pakete: Logen, Zugang zu Lounges und VIP-Gastronomie kosten ab etwa 120 bis über 250 Pfund pro Person.

Weitere Informationen findet ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Coventry Building Society Arena

Die Coventry Building Society Arena, früher als Ricoh Arena bekannt, ist ein Mehrzweckstadion und Ausstellungskomplex in Coventry mit 32.609 Plätzen.

Die im August 2005 eröffnete Anlage kostete 113 Millionen Pfund und vereint Sport, große Fachausstellungen, ein Casino und ein Hotel auf dem Gelände zu einem lebendigen Zentrum.

Coventry City zog 2005 aus seiner traditionsreichen Heimstätte Highfield Road in die Arena um. Deren Geschichte ist allerdings stark von turbulenten Eigentumsverhältnissen und Streitigkeiten um die Miete geprägt.

Wegen dieser Probleme musste der Verein seine Heimspiele zeitweise außerhalb der Stadt austragen, in Northampton im Sixfields und in Birmingham im St Andrew's.

Ein historischer Meilenstein folgte im August 2025: Coventry City schloss den Kauf der Arena ab und wurde damit erstmals in der Vereinsgeschichte alleiniger Eigentümer seiner Heimspielstätte.

Denkwürdige Momente in der Coventry Building Society Arena

Das Eröffnungsspiel : Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung in der Arena im August 2005 besiegte Coventry City Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0.

: Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung in der Arena im August 2005 besiegte Coventry City Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0. Das entscheidende Spiel vor Rekordkulisse : Den höchsten Zuschauerwert bei einem Fußballspiel verzeichnete das Stadion im Mai 2025, als 31.452 Fans zum entscheidenden Championship-Play-off-Spiel gegen Middlesbrough kamen. Coventry gewann mit 2:0.

: Den höchsten Zuschauerwert bei einem Fußballspiel verzeichnete das Stadion im Mai 2025, als 31.452 Fans zum entscheidenden Championship-Play-off-Spiel gegen Middlesbrough kamen. Coventry gewann mit 2:0. Olympische Spiele 2012 in London: In der Arena fanden olympische Fußballspiele statt. Wegen strenger Regeln für Unternehmenssponsoring wurde sie für die Dauer des Turniers in „City of Coventry Stadium“ umbenannt.

Der erste Hattrick: Im Dezember 2009 erzielte Coventry-City-Stürmer Freddy Eastwood in einem Spiel gegen Peterborough United den ersten Hattrick in der Arena.

Rekorde und Statistiken von Coventry City

Coventry City Football Club nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des englischen Fußballs ein und hat sich immer wieder als widerstandsfähig erwiesen. Der Verein wurde 1883 als Singers F.C. gegründet und 1898 umbenannt. Bekannt ist er auch für seine 34 Jahre ununterbrochene Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse.

Die wichtigsten Titel und Erfolge des Vereins

FA Cup : 1 Titel (1987)

: 1 Titel (1987) EFL Trophy: 1 Titel (2017)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Meiste Tore: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Coventry Citys Revolution (1962–1967)

Der legendäre Trainer Jimmy Hill veränderte die Identität des Vereins, indem er die himmelblaue Spielkleidung, die Vereinshymne und moderne Stadionprogramme einführte. 1967 führte er Coventry City erstmals in die First Division.

Triumph im FA Cup

Unter John Sillett und George Curtis schlug Coventry eine mit Stars besetzte Mannschaft von Tottenham Hotspur im Wembley-Stadion nach Verlängerung mit 3:2. Der legendäre Flugkopfball von Keith Houchen zählt bis heute zu den bekanntesten Bildern der FA-Cup-Geschichte.