Bayern München hat die Bundesliga zuletzt dominiert und stand in 13 der vergangenen 14 Spielzeiten an der Tabellenspitze. Nun peilt der Klub einen weiteren Triumph in Europa an. Sichert Euch jetzt Tickets, um Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich und Co. in dieser Saison in der Champions League zu sehen.

Die Roten haben in den vergangenen sieben Champions-League-Ausgaben mindestens das Viertelfinale erreicht. In einem Finale standen sie jedoch seit 2020 nicht mehr, als sie zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Europas Krone holten.

Die Mannschaft von Vincent Kompany will in dieser Saison auch auf europäischer Bühne Fortschritte machen und hat in der Anfangsphase des Wettbewerbs bereits reichlich Tore erzielt. Bayern startete mit einem 5:0 gegen Bodø/Glimt in München, holte in Norwegen gegen Viking einen 0:2-Rückstand auf und spielte 3:3. Es folgten ein 2:2 gegen den Premier-League-Meister Arsenal und ein 2:0-Sieg gegen Atlético Madrid in Spanien.

Mit den anstehenden Spielen der Ligaphase gegen Manchester United und Real Betis versprechen die kommenden Monate viel Spannung. GOAL liefert Euch alle aktuellen Informationen dazu, wie Ihr Euch Tickets für die Champions-League-Spiele von Bayern München sichern könnt.

Wie sieht Bayerns Spielplan in der Champions League 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 25. November (21 Uhr) Lille gegen Bayern München Tickets Stade Pierre-Mauroy (auswärts) Di., 8. Dezember (21 Uhr) Bayern München gegen Slavia Prag Tickets Allianz Arena (Heimspiel) Mi., 20. Januar (20 Uhr) Manchester United gegen Bayern München Tickets Old Trafford (auswärts) Mi., 27. Januar (21 Uhr) Bayern München gegen Real Betis Tickets Allianz Arena (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Bayerns Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für die Champions-League-Spiele von Bayern München sind ausschließlich über die offiziellen Kanäle des Vereins erhältlich. Da die Nachfrage nach Spielen in der Allianz Arena außergewöhnlich hoch ist, gehen regelmäßig mehr Anfragen ein, als Plätze verfügbar sind. Deshalb vergibt der Klub die Tickets über ein Auswahlverfahren per Los.

Die offiziellen Kanäle sind:

Das Ticket-Anfrageportal : Es ist im offiziellen Ticketshop des FC Bayern zu finden und die wichtigste Anlaufstelle für die Teilnahme an der Ticketverlosung.

: Es ist im offiziellen Ticketshop des FC Bayern zu finden und die wichtigste Anlaufstelle für die Teilnahme an der Ticketverlosung. Die FC Bayern Ticketbörse (Zweitmarkt) : Dies ist die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins, auf der Tickets zum Nennwert angeboten werden. Wenn Anfragen für die Verlosung zurückgezogen werden oder ein Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze hier legal weiterverkaufen.

: Dies ist die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins, auf der Tickets zum Nennwert angeboten werden. Wenn Anfragen für die Verlosung zurückgezogen werden oder ein Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze hier legal weiterverkaufen. Offizielle Reisepartner : Wer aus dem Ausland anreist, kann offizielle Reisepakete inklusive Spielbesuch sicher über autorisierte Anbieter wie Champions Travel oder Travel Connection buchen.

: Wer aus dem Ausland anreist, kann offizielle Reisepakete inklusive Spielbesuch sicher über autorisierte Anbieter wie Champions Travel oder Travel Connection buchen. Offizielle Hospitality-Angebote: VIP-Tagespakete können direkt über das Hospitality-Portal der Allianz Arena angefragt werden.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Bayern München zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für Bayerns Champions-League-Spiele?

Die offiziellen Ticketpreise für Bayerns Champions-League-Heimspiele in der Allianz Arena sind nach der Stärke des Gegners gestaffelt.

Der Verein unterteilt seine Spiele in der europäischen Ligaphase in reguläre Partien, etwa gegen Slavia Prag, Real Betis und Bodø/Glimt, und Topspiele, etwa gegen Arsenal.

Kategorie Preis 1: Premium-Sitzplätze an den Längsseiten 100 bis 130 € 2: Ecken / obere Bereiche der Längsseiten 80 bis 110 € 3: obere Eckbereiche 60 bis 90 € 4: Sitzplätze hinter den Toren 50 bis 60 € 5: Fanbereiche / Stehplätze 19 €

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website von Bayern München. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Bayerns jüngste Ergebnisse in der Champions League

Bayern trifft in Europa ununterbrochen: 2026 erzielte der Klub in der Champions League durchschnittlich mehr als drei Tore pro Spiel. Tatsächlich traf Bayern in 25 aufeinanderfolgenden Partien des Wettbewerbs. Zuletzt blieb die Mannschaft im Januar 2025 ohne Tor, als sie in Rotterdam mit 0:3 gegen Feyenoord verlor.