Der spanische und europäische Spitzenklub Barcelona will endlich wieder den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmen. Zuletzt gelang das 2015. Könnte es in dieser Saison wieder so weit sein? Millionen Barcelona-Fans auf der ganzen Welt hoffen darauf.

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Barcelona-Trainer Hansi Flick wird sich darauf konzentrieren, das Rätsel zu lösen, das den katalanischen Klub auf europäischer Bühne seit Jahren beschäftigt. Obwohl Barcelona in La Liga eine dominierende Kraft ist, erreichte der Klub in den vergangenen sieben Spielzeiten nur einmal das Halbfinale der Champions League (2024/25).

Der Start in die diesjährige Europapokalsaison dürfte den Fans Lust auf mehr gemacht haben. Auf einen souveränen 5:1-Heimsieg gegen Feyenoord folgte ein 4:1-Erfolg bei Galatasaray in Istanbul. In der Ligaphase stehen unter anderem noch Partien gegen Paris Saint-Germain, Aston Villa und Manchester City an. Es versprechen spannende Monate zu werden.

Bei GOAL erfahrt ihr alles Wichtige zu Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele: wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wie sieht Barcelonas Spielplan in der Champions League 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Partie Tickets Spielort Di., 20. Oktober (21 Uhr) Paris Saint-Germain gegen Barcelona Tickets Parc des Princes (auswärts) Di., 3. November (21 Uhr) Barcelona gegen Aston Villa Tickets Camp Nou (Heimspiel) Mi., 25. November (21.45 Uhr) Sabah gegen Barcelona Tickets Olympiastadion Baku (auswärts) Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Tickets Camp Nou (Heimspiel) Mi., 20. Januar (20 Uhr) Sporting CP gegen Barcelona Tickets Estádio José Alvalade (auswärts) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Barcelona gegen Como Tickets Camp Nou (Heimspiel)

So kauft ihr Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele könnt ihr direkt über das Ticketportal des FC Barcelona kaufen, entweder auf der Website oder in der Barça-Tickets-App.

Zunächst können Vereinsmitglieder (Socios) Tickets kaufen, danach Premium-Mitglieder (Culé Premium) und schließlich die Öffentlichkeit online.

Über das offizielle Programm des Klubs können Dauerkarteninhaber, die ein Spiel nicht besuchen können, ihre Plätze freigeben. Diese Tickets erscheinen in der Regel 48 bis 72 Stunden vor dem Anpfiff auf der offiziellen Website.

Offizielle Tickets für Champions-League-Spiele gehen üblicherweise eine bis vier Wochen vor dem Spieltermin in den Verkauf. Das hängt unter anderem vom Stellenwert des Gegners und der Bestätigung des Spielplans ab.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans der sicherste Weg, Barcelona-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele?

Offizielle Champions-League-Tickets kosten direkt beim Klub üblicherweise zwischen 60 und über 250 Euro. Die genauen Preise hängen allerdings stark vom Stellenwert des Gegners ab und steigen wenig überraschend, je weiter die Mannschaft im Wettbewerb kommt.

Ticketpreise nach Wettbewerbsphase

Ligaphase / Gruppenphase : 60 bis 150 Euro für reguläre Begegnungen. Bei Spitzenspielen, etwa einem Heimspiel gegen Manchester City, steigen die Preise auf 120 bis über 250 Euro.

K.-o.-Runden : 100 bis 400 Euro, je nach Stellenwert des Gegners.

Viertelfinale und spätere Runden : 200 bis über 800 Euro für Premiumplätze entlang der Seitenlinie.

Auf Barcelonas offizieller Website findet ihr weitere Informationen. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Barcelonas jüngste Ergebnisse in der Champions League

Barcelona hat im Kalenderjahr 2026 zwar nur einmal in der Champions League verloren, doch die Gegner dürften sich stets Chancen ausrechnen, die Defensive zu überwinden. Erstaunlicherweise blieb der katalanische Spitzenklub im Wettbewerb seit 17 Spielen nicht mehr ohne Gegentor. Zuletzt gelang das im April 2025 beim 4:0 gegen Borussia Dortmund im Camp Nou.

Datum Runde und Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 13. Oktober 2026 Ligaphase: Galatasaray 4:1 (Sieg) Rams Park (Istanbul) 9. September 2026 Ligaphase: Feyenoord 5:1 (Sieg) Camp Nou (Barcelona) 14. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel): Atletico Madrid 2:1 (Sieg) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 8. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel): Atletico Madrid 0:2 (Niederlage) Camp Nou (Barcelona) 18. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel): Newcastle 7:2 (Sieg) Camp Nou (Barcelona) 10. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel): Newcastle 1:1 (Unentschieden) St James' Park (Newcastle) 28. Januar 2026 Ligaphase: Kopenhagen 4:1 (Sieg) Camp Nou (Barcelona) 21. Januar 2026 Ligaphase: Slavia Prag 4:2 (Sieg) Fortuna Arena (Prag)



