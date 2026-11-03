Der spanische und europäische Spitzenklub Barcelona will endlich wieder den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmen. Das ist dem Klub seit 2015 nicht mehr gelungen. Könnte es in dieser Saison so weit sein? Millionen von Barcelona-Fans auf der ganzen Welt hoffen darauf.

Wer Lamine Yamal und seine Mitspieler live erleben möchte, kann sich schon heute Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele sichern.

Barcelonas Trainer Hansi Flick wird sich darauf konzentrieren, das europäische Rätsel zu lösen, an dem der katalanische Klub bislang gescheitert ist. Trotz seiner Dominanz in La Liga hat Barcelona in den vergangenen sieben Jahren nur einmal das Halbfinale der Champions League erreicht, und zwar 2024/25.

Die Fans dürfen sich auf Barcelonas Spiele in dieser Saison freuen. In den ersten drei Partien der Ligaphase gegen Feyenoord, Galatasaray und PSG fielen erstaunliche 17 Tore. Mit den bevorstehenden Begegnungen gegen Aston Villa, Manchester City und Sporting sowie weiteren Gegnern stehen einige spannende Monate bevor.

GOAL versorgt Euch mit allen aktuellen Informationen zu Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann spielt Barcelona in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Partie Tickets Spielort Di., 3. November (21 Uhr) Barcelona gegen Aston Villa Tickets Camp Nou (Heimspiel) Mi., 25. November (21.45 Uhr) Sabah gegen Barcelona Tickets Olympiastadion Baku (Auswärtsspiel) Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Tickets Camp Nou (Heimspiel) Mi., 20. Januar (20 Uhr) Sporting CP gegen Barcelona Tickets Estádio José Alvalade (Auswärtsspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Barcelona gegen Como Tickets Camp Nou (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele könnt Ihr direkt über das Ticketportal des FC Barcelona kaufen, entweder auf der Website oder über die Barça-Tickets-App.

Zuerst gehen die Tickets an Vereinsmitglieder (Socios) in den Verkauf, danach an Premium-Mitglieder (Culé Premium) und zuletzt online an die Allgemeinheit.

Über das offizielle Programm des Klubs können Dauerkarteninhaber, die ein Spiel nicht besuchen können, ihre Plätze freigeben. Diese Tickets erscheinen in der Regel 48 bis 72 Stunden vor dem Anpfiff auf der offiziellen Website.

Offizielle Tickets für Champions-League-Spiele gehen üblicherweise eine bis vier Wochen vor dem Spieltermin in den Verkauf. Der genaue Zeitpunkt hängt von der Attraktivität des Gegners und der Bestätigung des Spielplans ab.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Barcelona-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarktplätze wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele?

Offizielle Champions-League-Tickets direkt vom FC Barcelona kosten üblicherweise zwischen 60 und 250 Euro oder mehr. Die genauen Preise hängen allerdings stark vom Gegner ab und steigen erwartungsgemäß, je weiter die Mannschaft im Wettbewerb kommt.

Ticketpreise nach Wettbewerbsphase

Ligaphase / Gruppenphase : 60 bis 150 Euro für reguläre Begegnungen. Bei Spitzenspielen, etwa einem Heimspiel gegen Manchester City, steigen die Preise auf 120 bis 250 Euro oder mehr.

: 60 bis 150 Euro für reguläre Begegnungen. Bei Spitzenspielen, etwa einem Heimspiel gegen Manchester City, steigen die Preise auf 120 bis 250 Euro oder mehr. K.-o.-Runden : 100 bis 400 Euro, abhängig von der Stärke des Gegners.

: 100 bis 400 Euro, abhängig von der Stärke des Gegners. Viertelfinale und spätere Runden: 200 bis 800 Euro oder mehr für Premiumplätze an den Seitenlinien.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website des FC Barcelona. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplätzen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Barcelonas jüngste Ergebnisse in der Champions League

Barcelona hat im Kalenderjahr 2026 zwar nur einmal in der Champions League verloren, doch die Gegner rechnen sich stets Chancen aus, die Defensive zu überwinden. Erstaunlicherweise blieb der katalanische Spitzenklub in diesem Wettbewerb seit 17 Spielen nicht mehr ohne Gegentor, zuletzt beim 4:0 gegen Borussia Dortmund im Camp Nou im April 2025.