Atalantas Fans erinnern sich noch immer gern an die Saison 2023/24. Der Klub gewann mit dem Triumph in der UEFA Europa League erstmals in seiner Geschichte einen europäischen Wettbewerb. Zudem erreichte die Mannschaft aus Bergamo das Finale der Coppa Italia und belegte in der Serie A Platz vier.

Wenn du heute Tickets buchst, kannst du Atalanta in dieser Saison dabei erleben, wie der Klub weitere unvergessliche Momente schafft.

Nach dem Abschied des langjährigen Trainers Gian Piero Gasperini mag der Aufschwung ins Stocken geraten sein. Doch mit Maurizio Sarri, der mit Juventus und Chelsea bekanntlich Titel gewann, an der Spitze dürfen die Fans in der New Balance Arena auf eine positive Zukunft hoffen.

Du möchtest Nikola Krstović, Éderson und Charles De Ketelaere in dieser Saison spielen sehen? GOAL liefert dir alle aktuellen Ticketinformationen: wo du Karten für Atalanta-Spiele kaufen kannst, wie viel sie kosten und mehr.

Atalantas kommende Spiele

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Partie Tickets Spielort Mo., 2. Nov. (20.45 Uhr) Serie A: Atalanta gegen Parma Tickets New Balance Arena (Bergamo) Do., 5. Nov. (18.45 Uhr) UECL: Atalanta gegen FC Kairat Tickets New Balance Arena (Bergamo) So., 8. Nov. (15 Uhr) Serie A: Monza gegen Atalanta Tickets Stadio Brianteo (Monza) So., 22. Nov. (20.45 Uhr) Serie A: Atalanta gegen Inter Mailand Tickets New Balance Arena (Bergamo) Do., 26. Nov. (21 Uhr) UECL: Borac Banja Luka gegen Atalanta Tickets Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Mo., 30. Nov. (18.30 Uhr) Serie A: Lecce gegen Atalanta Tickets Stadio Via del mare (Lecce) So., 6. Dez. (15 Uhr) Serie A: Lazio gegen Atalanta Tickets Stadio Olimpico (Rom) Do., 10. Dez. (19.45 Uhr) UECL: Riga gegen Atalanta Tickets Skonto Stadium (Riga) Mo., 14. Dez. (18.30 Uhr) Serie A: Atalanta gegen Genoa Tickets New Balance Arena (Bergamo) Do., 17. Dez. (21 Uhr) UECL: Atalanta gegen Mjällby Tickets New Balance Arena (Bergamo) So., 20. Dez. (20.45 Uhr) Serie A: Atalanta gegen Napoli Tickets New Balance Arena (Bergamo) So., 3. Jan. (15 Uhr) Serie A: Udinese gegen Atalanta Tickets Bluenergy Stadium (Udine) Mi., 6. Jan. (18 Uhr) Serie A: Atalanta gegen Como Tickets New Balance Arena (Bergamo) So., 10. Jan. (18 Uhr) Serie A: Torino gegen Atalanta Tickets Stadio Olimpico Grande Torino (Turin)

So kaufst du Tickets für Atalanta

Offizielle Tickets für Atalanta-Spiele kannst du online über Atalantas Vivaticket-Shop oder über die Hauptseite für Tickets auf Atalantas Website kaufen.

Für die meisten regulären Spiele benötigst du keine Atalanta-Mitgliedschaft (Dea Card), um eine Einzelkarte zu kaufen. Für Onlinekäufe in den Bereichen Curva Nord Pisani und Curva Sud Morosini sowie für Risikospiele oder Derbys ist eine Dea Card allerdings erforderlich. Du kannst sie auf Atalantas Dea-Card-Seite kaufen.

Reguläre Spieltickets gehen üblicherweise etwa eine Woche bis zehn Tage vor der Partie in den Verkauf. Dauerkarteninhaber (abbonati) und Mitglieder mit Dea Card erhalten für besonders gefragte oder europäische Spiele manchmal für kurze Zeit ein Vorkaufsrecht, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Atalanta-Spiele auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Atalanta-Tickets?

Offizielle Tickets für Atalanta-Spiele in der New Balance Arena kosten üblicherweise zwischen 25 und 35 Euro für die günstigsten Plätze hinter den Toren und bis zu 150 bis über 195 Euro für Premiumplätze an den Längsseiten und Hospitality-Angebote.

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten, die vor der Saison 2026/2027 abgeschlossen wurden, verfügt die vollständig modernisierte New Balance Arena mit 23.439 Plätzen über vier Haupttribünen mit unterschiedlichen Preiskategorien:

Sitzplatzbereich Tribünenname Preisspanne Beschreibung Hintertortribünen (Curva) Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini 25 bis 35 Euro Die günstigste Kategorie. Hier stehen die leidenschaftlichen Ultras; die Atmosphäre ist intensiv und lautstark. Unterer Bereich an der Längsseite Parterre Rinascimento 80 bis 85 Euro Unterer Rang entlang der Seitenlinie. Sehr nah am Spielfeld. Seitlicher Bereich der Haupttribüne Tribuna Rinascimento / Rinascimento G 110 bis 130 Euro Plätze im oberen Rang der Haupttribüne mit erhöhtem Blick auf das gesamte Spielfeld und das Spielgeschehen. Premiumbereich der Haupttribüne Tribuna Ovest / Tribuna Onore 110 bis über 175 Euro Überdachter Bereich mit exklusiven Sitzplätzen und erstklassigem Blick von der Spielfeldmitte. VIP-Hospitality Pitch View 150 bis über 195 Euro Luxuriöse Premiumplätze direkt am Spielfeld, einschließlich Verpflegung und Zugang zur Lounge. Gästebereich Settore Ospiti 30 bis 35 Euro In der Kapazität begrenzter Bereich hinter dem Tor, der ausschließlich Gästefans vorbehalten ist.

Weitere Informationen findest du im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit kannst du auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die New Balance Arena

Die New Balance Arena liegt im Herzen der italienischen Stadt Bergamo und ist die traditionsreiche Heimstätte des leidenschaftlich unterstützten Serie-A-Klubs Atalanta. In UEFA-Wettbewerben heißt sie offiziell Stadio di Bergamo. Europaweit gilt das historische Stadion als Musterbeispiel für eine gelungene Modernisierung.

Das Stadion wurde 1928 auf dem Gelände einer ehemaligen Pferderennbahn eröffnet und erhielt zunächst den Namen Stadio Mario Brumana. In seinem fast hundertjährigen Bestehen wurde es mehrfach umbenannt. Erst im August 2025 erhielt es nach Abschluss einer großen technischen Partnerschaft den Namen New Balance Arena.

Nachdem Atalanta das Stadion 2017 gekauft hatte, ließ der Klub es von 2019 bis 2024 in mehreren Schritten für mehr als 100 Millionen Euro umfassend umbauen. Die alten, baufälligen Kurven wurden abgerissen, die Laufbahn entfernt und unmittelbar am Rasen steile, dicht besetzte Tribünen errichtet.

Denkwürdige Momente in der New Balance Arena

Der Zuschauerrekord (1984) : Während das modernisierte Stadion mit ausschließlich Sitzplätzen heute 23.439 Zuschauer fasst, wurde 1984 der Besucherrekord aufgestellt: Beeindruckende 43.000 Menschen drängten sich damals auf die alten offenen Ränge.

: Während das modernisierte Stadion mit ausschließlich Sitzplätzen heute 23.439 Zuschauer fasst, wurde 1984 der Besucherrekord aufgestellt: Beeindruckende 43.000 Menschen drängten sich damals auf die alten offenen Ränge. Die Rückkehr des europäischen Fußballs (2020) : Jahrelang musste Atalanta seine europäischen „Heimspiele“ im Mailänder San Siro austragen, weil das Stadion in Bergamo die UEFA-Kriterien nicht erfüllte. Nach umfangreichen Modernisierungen konnte die Champions League in der Saison 2020/21 schließlich nach Bergamo zurückkehren.

: Jahrelang musste Atalanta seine europäischen „Heimspiele“ im Mailänder San Siro austragen, weil das Stadion in Bergamo die UEFA-Kriterien nicht erfüllte. Nach umfangreichen Modernisierungen konnte die Champions League in der Saison 2020/21 schließlich nach Bergamo zurückkehren. Die Heimstätte der italienischen Nationalmannschaft: Auch die italienische Nationalmannschaft war in der Arena zu Gast. Zu den denkwürdigen Länderspielen zählen ein mitreißender 5:0-Erfolg gegen Estland und ein hart umkämpftes 1:1 gegen die Niederlande in der UEFA Nations League.

Bewegende Ehrungen hinter den Toren: Die beiden stimmungsvollen Hintertortribünen sind eng mit der emotionalen Geschichte des Klubs verbunden. Die Nordkurve (Curva Nord Pisani) ehrt Federico Pisani, einen Stürmer Atalantas, der 1997 tragischerweise bei einem Autounfall ums Leben kam. Die Südkurve (Curva Sud Morosini) ehrt Piermario Morosini, einen beliebten Absolventen der Jugendakademie, der 2012 auf dem Spielfeld einen tödlichen Herzstillstand erlitt.

Atalanta: Rekorde und Statistiken

Atalanta BC (Atalanta Bergamasca Calcio) ist ein italienischer Profifußballklub aus Bergamo in der Lombardei. Der Klub ist unter dem Spitznamen „die Göttin“ bekannt und wird weithin für seine erstklassige Jugendakademie geschätzt. Zudem hat er ein besonderes Gespür dafür, finanziell nachhaltig zu wirtschaften und Spieler geschickt zu scouten.

Titel und wichtigste Erfolge des Klubs

UEFA Europa League : 1 Titel (2023/24)

: 1 Titel (2023/24) Coppa Italia: 1 Titel (1962/63)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Marten de Roon (445), Gianpaolo Bellini (435)

Meiste Tore: Cristiano Doni (112), Duván Zapata (82)

Der Provinzklub schlechthin

Atalanta hält einen besonderen Rekord: Kein anderer italienischer Klub, der nicht in einer Regionalhauptstadt beheimatet ist und nie den Scudetto (den Meistertitel der Serie A) gewonnen hat, war häufiger in der Serie A vertreten. Atalanta kommt auf 65 Spielzeiten.

Die Glanzleistung im Europa-League-Finale

2024 zeigte Atalanta eine der herausragendsten Leistungen in einem europäischen Finale der jüngeren Geschichte und beendete Bayer Leverkusens legendäre Serie von 51 Spielen ohne Niederlage. Ademola Lookman erzielte einen beeindruckenden Hattrick und war damit erst der sechste Spieler, dem dies in einem europäischen Pokalfinale gelang.

Ein finanzielles Märchen

Atalanta wird als Vorbild für finanzielle Nachhaltigkeit hochgelobt. Dank eines erstklassigen Scouting-Netzwerks und seiner berühmten Jugendakademie in Zingonia, die häufig als beste Italiens eingestuft wird, erzielte der Klub über einen Zeitraum von fünf Jahren durch Spielerverkäufe Gewinne von fast 250 Millionen Euro und verbesserte zugleich kontinuierlich seine Platzierungen in der Liga.