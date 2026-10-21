Nach der denkwürdigen vergangenen Saison, in der Arsenal erstmals seit 22 Jahren den Premier-League-Titel gewann und die UEFA Champions League als Finalist beendete, ist die Nachfrage nach Tickets für Spiele des Klubs so hoch wie nie zuvor. Die Hoffnung auf Plätze bei den kommenden Partien müssen Fans aber nicht aufgeben: Tickets können auch heute noch gebucht werden.

Auf dem Weg ins Champions-League-Finale 2026 gewann Arsenal alle acht Spiele der Ligaphase. Tatsächlich verlor das Team während des gesamten Wettbewerbs kein einziges Spiel in der regulären Spielzeit und musste sich erst im Finale in Budapest dem späteren Sieger Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Auf die Mannschaft von Mikel Arteta warten in den kommenden Wochen und Monaten einige herausragende Champions-League-Partien, unter anderem gegen Bayern München, Borussia Dortmund und Real Madrid. Folgt nun der nächste begeisternde Lauf durch Europa?

Wie sieht Arsenals Spielplan in der Champions League 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Mi., 21. Oktober (21 Uhr) Bayern München gegen Arsenal Allianz Arena (München) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) Slavia Prag gegen Arsenal Fortuna Arena (Prag) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Arsenal gegen Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Real Betis gegen Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 27. Januar (20 Uhr) Arsenal gegen Sabah Emirates Stadium (London) Tickets

So kauft man Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele

Aufgrund der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasssystems im Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem strukturierten Verfahren:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Premier-League-Heimspiele und vier Champions-League-Heimspiele der Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Verlosungen für Red-Mitglieder: An die Stelle der bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sind zufällige Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder getreten. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters anmelden, das jeweils Wochen vor dem Spiel liegt.

Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkarteninhabern zum Originalpreis kaufen.

Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote, darunter Plätze auf dem Club Level, gehobene Gastronomie und Zugang zu Logen, sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Spiele oder einen kurzfristigen Ticketkauf am Spieltag können Fans auf verifizierten Zweitmarkt-Plattformen wie Live Football Tickets fündig werden.

Wie viel kosten Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele?

Arsenal teilt Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), die den Originalpreis der Tickets bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 £ und über 120 £ .

Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Spiele der Kategorie C: Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei 35 £ bis 55 £ .

Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Ticketverlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Offizielle Tickets für Arsenals Auswärtsspiele in der UEFA Champions League zu kaufen, ist wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage bekanntermaßen schwierig. Der Klub vergibt die Kontingente jedoch nach einem strengen, transparenten Prioritätssystem. Die offiziellen Ticketpreise für Auswärtsfans in der UEFA Champions League sind auf maximal 50 € (rund 40 £ oder mehr) begrenzt.

Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das System der Away Credits (Priority Points) verkauft. Für jedes offiziell gekaufte und besuchte Auswärtsspiel der ersten Männermannschaft in einem Wettbewerb erhält man einen Away Credit. Die Credits gelten nur für die laufende und die beiden vorangegangenen Spielzeiten.

Arsenals jüngste Champions-League-Ergebnisse

Arsenal hat seit dem 7. Mai 2025, als das Team im Parc des Princes Paris Saint-Germain mit 1:2 unterlag, in Europa kein Spiel mehr in der regulären Spielzeit (90 Minuten) verloren. Das war das Rückspiel im Halbfinale der UEFA Champions League 2024/25. Arsenal schied mit einem Gesamtergebnis von 1:3 aus.

Datum Runde/Phase Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 13. Oktober 2026 Ligaphase Lille 3:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 9. September 2026 Ligaphase Napoli 1:0 (Sieg) Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) 30. Mai 2026 Finale PSG 1:1 (4:3 im Elfmeterschießen, Niederlage) Puskas Arena (Budapest) 5. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel) Atlético Madrid 1:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 29. April 2026 Halbfinale (Hinspiel) Atlético Madrid 1:1 (Unentschieden) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel) Sporting CP 0:0 (Unentschieden) Emirates Stadum (London) 7. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel) Sporting CP 1:0 (Sieg) Estádio José Alvalade (Lissabon) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel) Bayer Leverkusen 2:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel) Bayer Leverkusen 1:1 (Unentschieden) BayArena (Leverkusen) 28. Januar 2026 Ligaphase FC Kairat 3:2 (Sieg) Emirates Stadum (London) 20. Januar 2026 Ligaphase Inter Mailand 3:1 (Sieg) San Siro (Mailand)







