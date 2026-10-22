Nach der denkwürdigen vergangenen Saison, in der Arsenal erstmals seit 22 Jahren den Premier-League-Titel gewann und das Finale der UEFA Champions League erreichte, ist die Nachfrage nach Tickets für Spiele des Klubs so hoch wie nie zuvor. Die Hoffnung auf Plätze bei den kommenden Partien muss man dennoch nicht aufgeben: Tickets können auch heute noch gebucht werden.

Auf dem Weg ins Champions-League-Finale 2026 gewann Arsenal alle acht Spiele der Ligaphase. Im gesamten Wettbewerb verlor die Mannschaft kein einziges Spiel in der regulären Spielzeit. Erst im Finale in Budapest musste sie sich dem späteren Sieger Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Auf die Mannschaft von Mikel Arteta warten in den kommenden Wochen und Monaten einige herausragende Champions-League-Partien, unter anderem gegen Bayern München, Borussia Dortmund und Real Madrid. Steht ihr erneut ein euphorischer Lauf in Europa bevor?

Wie sieht Arsenals Spielplan in der Champions League 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Partie Spielort Tickets Mi., 21. Oktober (21 Uhr) Bayern München gegen Arsenal Allianz Arena (München) Tickets Mi., 4. November (21 Uhr) Slavia Prag gegen Arsenal Fortuna Arena (Prag) Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Arsenal gegen Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Real Betis gegen Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 27. Januar (20 Uhr) Arsenal gegen Sabah Emirates Stadium (London) Tickets

So kauft man Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses am Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets über ein strukturiertes System:

Dauerkartenbesitzer: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und die vier Heimspiele der Champions-League-Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Verlosungen für Red-Mitglieder: Die früheren Online-Warteschlangen, bei denen die Reihenfolge der Anmeldung entschied, wurden durch Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich mehrere Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters registrieren.

Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkartenbesitzern zum Originalpreis kaufen.

Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote, darunter Plätze auf der Club Level, gehobene Gastronomie und Zugang zu Logen, sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Partien oder kurzfristige Stadionbesuche am Spieltag können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarkt-Plattformen wie Live Football Tickets beziehen.

Wie viel kosten Tickets für Arsenals Champions-League-Spiele?

Arsenal teilt seine Heimspiele im Emirates Stadium in drei Stufen ein (Kategorie A, B und C), die die Ticketpreise zum Originalpreis bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für hochkarätige Gegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 und über 120 £ .

Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 und 75 £ .

Spiele der Kategorie C: Gegner, für die die Nachfrage geringer ist (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise liegen bei 35 bis 55 £ .

Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es ermäßigte Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Ticketverlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Offizielle Tickets für Arsenals Auswärtsspiele in der UEFA Champions League zu bekommen, ist wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage bekanntermaßen schwierig. Der Klub vergibt die Kontingente jedoch nach einem strengen, transparenten Prioritätssystem. Die offiziellen Originalpreise für Auswärtstickets in der UEFA Champions League sind auf maximal 50 € (rund 40 £ oder mehr) begrenzt.

Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das Away-Credits-System (Prioritätspunkte) verkauft. Für jedes Pflichtspiel der ersten Männermannschaft auswärts, für das man offiziell ein Ticket kauft und das man besucht, erhält man einen Away Credit. Die Punkte gelten nur für die laufende Saison und die beiden vorangegangenen Spielzeiten.

Arsenals jüngste Ergebnisse in der Champions League

Arsenal hat seit dem 7. Mai 2025 kein Europapokalspiel mehr in der regulären Spielzeit (90 Minuten) verloren. Damals unterlag die Mannschaft Paris Saint-Germain im Parc des Princes mit 1:2. Das war im Rückspiel des Halbfinals der UEFA Champions League 2024/25. Arsenal schied mit einem Gesamtergebnis von 1:3 aus.

Datum Runde/Phase Gegner Spielstand (Ergebnis) Spielort 13. Oktober 2026 Ligaphase Lille 3:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 9. September 2026 Ligaphase Napoli 1:0 (Sieg) Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) 30. Mai 2026 Finale PSG 1:1 (4:3 im Elfmeterschießen, Niederlage) Puskas Arena (Budapest) 5. Mai 2026 Halbfinale (Rückspiel) Atlético Madrid 1:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 29. April 2026 Halbfinale (Hinspiel) Atlético Madrid 1:1 (Unentschieden) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15. April 2026 Viertelfinale (Rückspiel) Sporting CP 0:0 (Unentschieden) Emirates Stadum (London) 7. April 2026 Viertelfinale (Hinspiel) Sporting CP 1:0 (Sieg) Estádio José Alvalade (Lissabon) 17. März 2026 Achtelfinale (Rückspiel) Bayer Leverkusen 2:0 (Sieg) Emirates Stadum (London) 11. März 2026 Achtelfinale (Hinspiel) Bayer Leverkusen 1:1 (Unentschieden) BayArena (Leverkusen) 28. Januar 2026 Ligaphase FC Kairat 3:2 (Sieg) Emirates Stadum (London) 20. Januar 2026 Ligaphase Inter Mailand 3:1 (Sieg) San Siro (Mailand)







