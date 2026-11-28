Die Saison 2025/26 blieb den Fans des SC Freiburg in Erinnerung. Neben Platz sieben in der Bundesliga erreichten die Breisgau-Brasilianer das Halbfinale des DFB-Pokals und wurden Zweiter in der UEFA Europa League.

Ihr wollt Freiburg in den kommenden Monaten auf dem Platz sehen? Spieltickets könnt Ihr schon heute buchen.

Der ehemalige SC-Freiburg-Spieler Julian Schuster hat sich schnell in seiner Rolle als Trainer zurechtgefunden. Seit er im Juli 2024 das Ruder im Europa-Park-Stadion übernommen hat, überzeugt der Klub aus Baden-Württemberg sowohl national als auch international. Diesen Schwung hat Freiburg in dieser Saison beibehalten, wobei Igor Matanović und Yuito Suzuki weiterhin nach Belieben treffen.

Hier findet Ihr bei GOAL die neuesten Ticketinformationen zu Spielen des SC Freiburg in dieser Saison: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele des SC Freiburg

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort So., 29. Nov. (15.30 Uhr) Bundesliga: Freiburg gegen RB Leipzig Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) Mi., 2. Dez. (18 Uhr) DFB-Pokal: Kaiserslautern gegen Freiburg Tickets Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Sa., 5. Dez. (15.30 Uhr) Bundesliga: Freiburg gegen Hoffenheim Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) Do., 10. Dez. (18.45 Uhr) UECL: Freiburg gegen Panathinaikos Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) So., 13. Dez. (15.30 Uhr) Bundesliga: Mainz 05 gegen Freiburg Tickets Mewa Arena (Mainz) Do., 17. Dez. (22 Uhr) UECL: Freiburg gegen Panathinaikos Tickets Darius-und-Girėnas-Stadion (Kaunas) So., 20. Dez. (15.30 Uhr) Bundesliga: Freiburg gegen Stuttgart Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sa., 9. Jan. (15.30 Uhr) Bundesliga: Köln gegen Freiburg Tickets RheinEnergieSTADION (Köln) Mi., 13. Jan. (20.30 Uhr) Bundesliga: Freiburg gegen Hamburger SV Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sa., 16. Jan. (15.30 Uhr) Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Freiburg Tickets Signal Iduna Park (Dortmund) Fr., 22. Jan. (20.30 Uhr) Bundesliga: Werder Bremen gegen Freiburg Tickets Weserstadion (Bremen)

So kauft Ihr Tickets für den SC Freiburg

Offizielle Tickets für den SC Freiburg werden zunächst im Mitgliedervorverkauf angeboten, bevor gegebenenfalls der freie Verkauf beginnt. Im Online-Ticketshop des Klubs könnt Ihr die Vorverkaufstermine prüfen und Karten kaufen sowie Benachrichtigungen für Mitglieder und den Newsletter abonnieren.

Vereinsmitglieder sowie Mitglieder des Fördervereins Freiburger Fußballschule ab sechs Jahren erhalten mindestens eine Woche vor Heimspielen exklusiv als Erste Zugang zum Ticketverkauf. Der freie Verkauf beginnt nach Ende des Mitgliedervorverkaufs, sofern dann noch Karten verfügbar sind.

Fans können Tickets für Spiele des SC Freiburg außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und ist eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets suchen.

Wie viel kosten Tickets für den SC Freiburg?

Offizielle Tageskarten für Spiele des SC Freiburg im Europa-Park-Stadion mit seinen 34.700 Plätzen kosten in der Regel zwischen 17 und 20 Euro für Stehplätze und zwischen 29 und über 60 Euro für reguläre Sitzplätze. Der Preis hängt vom Gegner und der Tribüne ab.

Anders als viele Bundesligaklubs veröffentlicht der SC Freiburg auf seiner Website keine feste, öffentlich zugängliche Preistabelle. Die genauen Tageskartenpreise variieren je nach Attraktivität der Partie, etwa zwischen Bundesliga und UEFA Conference League oder abhängig von der Stärke des Gegners. Sie sind erst nach der Anmeldung im offiziellen Ticketshop des SC Freiburg während einer laufenden Verkaufsphase sichtbar.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Europa-Park-Stadion

Das 2021 eröffnete Europa-Park-Stadion in Freiburg im Breisgau bietet 34.700 Zuschauern Platz und ist die Heimspielstätte des Bundesligisten SC Freiburg. Es wurde als Ersatz für das in die Jahre gekommene Dreisamstadion gebaut und verbindet steile, kompakte Tribünen mit wegweisender Technik zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Jahrzehntelang spielte der SC Freiburg im 1953 erbauten Dreisamstadion. Anfang der 2010er-Jahre war dessen Spielfeld für die regulären UEFA-Vorgaben etwas zu kurz, weshalb Sondergenehmigungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) nötig waren. Eine Sanierung des beengten Geländes am Fluss erwies sich als finanziell nicht tragbar.

Denkwürdige Momente im Europa-Park-Stadion

Erstes Bundesligaspiel (Oktober 2021) : Im ersten Pflichtspiel im Stadion empfing Freiburg RB Leipzig und erkämpfte sich ein 1:1. Die Partie war Teil eines historischen Starts in die Saison 2021/22 mit zehn ungeschlagenen Spielen.

: Im ersten Pflichtspiel im Stadion empfing Freiburg RB Leipzig und erkämpfte sich ein 1:1. Die Partie war Teil eines historischen Starts in die Saison 2021/22 mit zehn ungeschlagenen Spielen. Europapokalabende gegen Juventus und West Ham (2023 und 2024) : Während der erfolgreichen Läufe des SC Freiburg in der UEFA Europa League entwickelte sich das Stadion zu einer schwer einzunehmenden Heimspielstätte. Zu den Höhepunkten zählen das Achtelfinalduell mit dem italienischen Spitzenklub Juventus im März 2023, nach dessen 0:2-Niederlage Freiburgs Ultras noch lange sangen und Schals schwenkten, sowie der hart erkämpfte 1:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen West Ham United in der Saison 2023/24.

: Während der erfolgreichen Läufe des SC Freiburg in der UEFA Europa League entwickelte sich das Stadion zu einer schwer einzunehmenden Heimspielstätte. Zu den Höhepunkten zählen das Achtelfinalduell mit dem italienischen Spitzenklub Juventus im März 2023, nach dessen 0:2-Niederlage Freiburgs Ultras noch lange sangen und Schals schwenkten, sowie der hart erkämpfte 1:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen West Ham United in der Saison 2023/24. Deutschlands Kantersieg gegen Bosnien und Herzegowina (November 2024): Beim ersten Auftritt der deutschen Männer-A-Nationalmannschaft in diesem Stadion zeigte das Team von Julian Nagelsmann in der UEFA Nations League eine starke Leistung und gewann souverän mit 7:0. Florian Wirtz und Tim Kleindienst trafen jeweils doppelt.

Rekorde und Statistiken des SC Freiburg

Der SC Freiburg (Sport-Club Freiburg e.V.), deutschlandweit als Breisgau-Brasilianer bekannt, ist ein Bundesligaklub aus der Schwarzwaldstadt Freiburg im Breisgau. Er ist für seine außergewöhnliche Kontinuität auf dem Trainerposten, eine herausragende Nachwuchsakademie und dafür bekannt, trotz vergleichsweise geringer finanzieller Mittel regelmäßig stark abzuschneiden.

Der Klub entstand 1904 aus zwei Vorgängervereinen, die sich 1912 zusammenschlossen. Freiburg verbrachte Jahrzehnte in Amateur- und Regionalligen und stand dabei oft im Schatten des Lokalrivalen Freiburger FC.

Von 1991 bis 2007 trainierte Volker Finke den Klub. Sein flüssiger, offensiver Spielstil brachte Freiburg den Spitznamen Breisgau-Brasilianer ein. 1993 gelang der erste Bundesliga-Aufstieg, 1994/95 folgte ein überraschender dritter Platz.

Titel und Erfolge des Klubs

DFB-Pokal : Finalist (2021/22)

: Finalist (2021/22) UEFA Europa League: Finalist (2025/26)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Meiste Tore: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Eine durch Geduld geschaffene Festung

Zwischen 1991 und 2026 beschäftigte Freiburg deutlich weniger fest angestellte Cheftrainer als die meisten Bundesligarivalen. Dafür stehen insbesondere Finkes 16-jährige Amtszeit und Streichs mehr als zwölf Jahre im Amt. Selbst bei Abstiegen verfiel der Klub nicht in Panik.

Joachim Löws Wurzeln im Klub

Joachim Löw, der Deutschland 2014 als Trainer zum Gewinn der FIFA-Weltmeisterschaft führte, spielte in den 1970er- und 1980er-Jahren dreimal für den SC Freiburg. Mit 83 Toren gehört er bis heute zu den erfolgreichsten Torschützen der Vereinsgeschichte.

Die Freiburger Fußballschule

Die renommierte Freiburger Nachwuchsakademie wurde 2000 am Möslestadion eröffnet. Sie hält mit sechs Titeln den Rekord im DFB-Pokal der U19 und brachte deutsche Nationalspieler wie Matthias Ginter, Oliver Baumann und Nico Schlotterbeck sowie Vereinskapitän Christian Günter hervor.