Die Saison 2025/26 blieb den Fans des SC Freiburg in Erinnerung. Die Breisgau-Brasilianer belegten nicht nur Platz sieben in der Bundesliga, sondern erreichten auch das Halbfinale des DFB-Pokals und wurden Zweiter in der UEFA Europa League.

Ihr wollt Freiburg in den kommenden Monaten auf dem Platz sehen? Tickets für die Spiele könnt Ihr schon jetzt buchen.

Der frühere Freiburg-Spieler Julian Schuster fand sich schnell in seiner Trainerrolle zurecht. Seit er im Juli 2024 beim Klub aus Baden-Württemberg das Ruder übernahm, überzeugte Freiburg sowohl national als auch auf europäischer Bühne. Auch in dieser Saison hält die Mannschaft ihren Schwung, während Igor Matanović und Yuito Suzuki weiterhin regelmäßig treffen.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen dazu, wie Ihr Euch in dieser Saison Tickets für Spiele des SC Freiburg sichern könnt, wo sie erhältlich sind, was sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele des SC Freiburg

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Do., 26. November (21 Uhr) UECL: Freiburg gegen Twente Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) So., 29. November (15.30 Uhr) Bundesliga: Freiburg gegen RB Leipzig Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) Mi., 2. Dezember (18 Uhr) DFB-Pokal: Kaiserslautern gegen Freiburg Tickets Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Sa., 5. Dezember (15.30 Uhr) Bundesliga: Freiburg gegen Hoffenheim Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) Do., 10. Dezember (18.45 Uhr) UECL: Freiburg gegen Panathinaikos Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) So., 13. Dezember (15.30 Uhr) Bundesliga: Mainz 05 gegen Freiburg Tickets Mewa Arena (Mainz) Do., 17. Dezember (22 Uhr) UECL: Freiburg gegen Panathinaikos Tickets Darius-und-Girėnas-Stadion (Kaunas) So., 20. Dezember (15.30 Uhr) Bundesliga: Freiburg gegen Stuttgart Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sa., 9. Januar (15.30 Uhr) Bundesliga: Köln gegen Freiburg Tickets RheinEnergieStadion (Köln) Mi., 13. Januar (20.30 Uhr) Bundesliga: Freiburg gegen Hamburger SV Tickets Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sa., 16. Januar (15.30 Uhr) Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Freiburg Tickets Signal Iduna Park (Dortmund) Fr., 22. Januar (20.30 Uhr) Bundesliga: Werder Bremen gegen Freiburg Tickets Weserstadion (Bremen)

So kauft Ihr Tickets für den SC Freiburg

Offizielle Tickets für den SC Freiburg gehen zunächst im Mitgliedervorverkauf in den Verkauf, bevor es gegebenenfalls einen freien Verkauf gibt. Im Online-Ticketshop des Klubs könnt Ihr die Vorverkaufstermine einsehen, Tickets kaufen und Euch für Benachrichtigungen für Mitglieder sowie den Newsletter anmelden.

Vereinsmitglieder und Mitglieder des Fördervereins Freiburger Fußballschule ab sechs Jahren erhalten mindestens eine Woche vor Heimspielen exklusiv zuerst Zugang zum Ticketverkauf. Der freie Verkauf beginnt nach dem Ende des Mitgliedervorverkaufs, allerdings nur, wenn noch Tickets verfügbar sind.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele des SC Freiburg auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für den SC Freiburg?

Offizielle Tageskarten für Spiele des SC Freiburg im Europa-Park-Stadion mit seinen 34.700 Plätzen kosten in der Regel zwischen 17 und 20 Euro für Stehplätze und zwischen 29 und mehr als 60 Euro für reguläre Sitzplätze. Der Preis hängt vom Gegner und der Tribüne ab.

Anders als viele Bundesligaklubs veröffentlicht der SC Freiburg auf seiner Website keine feste, öffentlich einsehbare Preistabelle. Die genauen Tageskartenpreise richten sich nach der Attraktivität der Partie, etwa danach, ob es sich um ein Bundesliga- oder ein Spiel der UEFA Conference League handelt oder ob ein Spitzengegner zu Gast ist. Sie sind erst nach der Anmeldung im offiziellen Ticketshop des SC Freiburg während einer laufenden Verkaufsphase sichtbar.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte zum Europa-Park-Stadion

Das 2021 eröffnete Europa-Park-Stadion in Freiburg im Breisgau ist die Heimspielstätte des Bundesligaklubs SC Freiburg und bietet 34.700 Zuschauern Platz. Es wurde als Ersatz für das in die Jahre gekommene Dreisamstadion errichtet und verbindet steile, kompakte Tribünen mit wegweisender Technik zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Jahrzehntelang spielte der SC Freiburg im 1953 erbauten Dreisamstadion. Anfang der 2010er-Jahre war der Platz für die üblichen UEFA-Vorgaben etwas zu kurz, sodass Sondergenehmigungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) erforderlich waren. Eine Modernisierung des beengten Geländes am Fluss erwies sich als finanziell nicht tragbar.

Denkwürdige Momente im Europa-Park-Stadion

Erstes Bundesligaspiel (Oktober 2021) : Im ersten Pflichtspiel in der neuen Spielstätte empfing Freiburg RB Leipzig und erkämpfte sich ein 1:1. Die Partie war Teil eines historischen Starts in die Saison 2021/22 mit zehn Spielen ohne Niederlage.

: Im ersten Pflichtspiel in der neuen Spielstätte empfing Freiburg RB Leipzig und erkämpfte sich ein 1:1. Die Partie war Teil eines historischen Starts in die Saison 2021/22 mit zehn Spielen ohne Niederlage. Europapokalabende gegen Juventus und West Ham (2023 und 2024) : Bei den erfolgreichen Auftritten des SC Freiburg in der UEFA Europa League wurde das Stadion zur Festung. Zu den Höhepunkten zählen das Achtelfinalduell mit dem italienischen Spitzenklub Juventus im März 2023, nach dessen 0:2-Niederlage Freiburgs Ultras noch lange singend und mit schwenkenden Schals im Stadion blieben, sowie der hart erkämpfte 1:0-Sieg im Achtelfinalhinspiel gegen West Ham United 2023/24.

: Bei den erfolgreichen Auftritten des SC Freiburg in der UEFA Europa League wurde das Stadion zur Festung. Zu den Höhepunkten zählen das Achtelfinalduell mit dem italienischen Spitzenklub Juventus im März 2023, nach dessen 0:2-Niederlage Freiburgs Ultras noch lange singend und mit schwenkenden Schals im Stadion blieben, sowie der hart erkämpfte 1:0-Sieg im Achtelfinalhinspiel gegen West Ham United 2023/24. Deutschlands Kantersieg gegen Bosnien und Herzegowina (November 2024): Beim ersten Auftritt der deutschen Männer-A-Nationalmannschaft in der Spielstätte zeigte das Team von Julian Nagelsmann in der UEFA Nations League eine starke Leistung und gewann 7:0. Florian Wirtz und Tim Kleindienst trafen jeweils doppelt.

Rekorde und Statistiken des SC Freiburg

Der SC Freiburg (Sport-Club Freiburg e.V.), in Deutschland als Breisgau-Brasilianer bekannt, ist ein Bundesligaklub aus der Schwarzwaldstadt Freiburg im Breisgau. Der Verein ist für seine außergewöhnliche Kontinuität auf dem Trainerposten, seine herausragende Nachwuchsakademie und dafür bekannt, trotz begrenzter finanzieller Mittel regelmäßig mehr zu erreichen, als zu erwarten wäre.

Der Verein entstand 1904 aus zwei Vorgängerklubs, die 1912 fusionierten. Freiburg verbrachte Jahrzehnte im Amateur- und Regionalfußball und stand dabei oft im Schatten des Lokalrivalen Freiburger FC.

Von 1991 bis 2007 wurde der Klub von Volker Finke trainiert. Sein flüssiger Offensivfußball brachte dem Verein den Spitznamen Breisgau-Brasilianer ein. 1993 gelang Freiburg erstmals der Aufstieg in die Bundesliga, 1994/95 folgte ein überraschender dritter Platz.

Erfolge und Pokalhöhepunkte des Klubs

DFB-Pokal : Finalist (2021/22)

: Finalist (2021/22) UEFA Europa League: Finalist (2025/26)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Meiste Tore: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Eine Festung, auf Geduld gebaut

Zwischen 1991 und 2026 beschäftigte Freiburg deutlich weniger fest angestellte Cheftrainer als die meisten Bundesligakonkurrenten. Dafür stehen Finkes 16 Jahre und Streichs mehr als zwölf Jahre im Amt. Selbst bei Abstiegen verfiel der Verein nicht in Panik.

Joachim Löws Wurzeln beim Klub

Joachim Löw, der Deutschland 2014 als Trainer zum FIFA-Weltmeistertitel führte, spielte in den 1970er- und 1980er-Jahren dreimal für den SC Freiburg. Mit 83 Toren zählt er bis heute zu den erfolgreichsten Torschützen der Vereinsgeschichte.

Die Freiburger Fußballschule

Die renommierte Freiburger Nachwuchsakademie wurde 2000 am Möslestadion eröffnet. Sie hält mit sechs Titeln den Rekord im U19-DFB-Pokal und brachte deutsche Nationalspieler wie Matthias Ginter, Oliver Baumann und Nico Schlotterbeck sowie Vereinskapitän Christian Günter hervor.