Mit Platz drei in der Serie A erzielte die Roma in der Saison 2025/26 ihr bestes Ligaergebnis seit acht Spielzeiten. In den kommenden Monaten will der Klub seine positive Entwicklung sowohl in Italien als auch auf europäischer Bühne fortsetzen.

Wer die Roma live erleben möchte, kann sich schon jetzt Tickets für ihre Spiele sichern.

Unter Rudi Garcia und Luciano Spalletti wurde die Roma in den 2010er-Jahren dreimal Vizemeister der Serie A (2013/14, 2014/15 und 2016/17). Nach einer beeindruckenden ersten Saison unter Gian Piero Gasperini hoffen die Fans im Stadio Olimpico nun, dass er seine erfolgreiche Arbeit als Trainer fortsetzt.

Die Roma beendete die vergangene Saison mit fünf Ligasiegen in Folge, darunter ein 2:0 im „Derby della Capitale“ gegen Lazio. In dieser Spielzeit knüpfte sie daran an und blieb in der Serie A über einen längeren Zeitraum ungeschlagen.

Es dürfte eine Saison werden, die man bei der Roma nicht verpassen sollte. GOAL liefert Euch die aktuellen Ticketinformationen für Roma-Spiele: wo Ihr Karten kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die kommenden Spiele der Roma

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort So., 29. Nov. (18 Uhr) Serie A: Roma gegen Monza Tickets Stadio Olimpico (Rom) Fr., 4. Dez. (20.45 Uhr) Serie A: Bologna gegen Roma Tickets Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) Di., 8. Dez. (21 Uhr) Champions League: Roma gegen Sporting CP Tickets Stadio Olimpico (Rom) So., 13. Dez. (12.30 Uhr) Serie A: Lazio gegen Roma Tickets Stadio Olimpico (Rom) Sa., 19. Dez. (20.45 Uhr) Serie A: Roma gegen Juventus Tickets Stadio Olimpico (Rom) Sa., 2. Jan. (18 Uhr) Serie A: Roma gegen Frosinone Tickets Stadio Olimpico (Rom) Di., 5. Jan. (18.30 Uhr) Serie A: Venezia gegen Roma Tickets Stadio Pier Luigi Penzo (Venedig) Sa., 9. Jan. (18 Uhr) Serie A: Roma gegen AC Mailand Tickets Stadio Olimpico (Rom) Di., 12. Jan. (21 Uhr) Coppa Italia: Roma gegen Hellas Verona Tickets Stadio Olimpico (Rom) So., 17. Jan. (noch offen) Serie A: Atalanta gegen Roma Tickets New Balance Arena (Bergamo) Di., 19. Jan. (22 Uhr) Champions League: AEK Athen gegen Roma Tickets OPAP Arena (Athen) So., 24. Jan. (noch offen) Serie A: Roma gegen Udinese Tickets Stadio Olimpico (Rom) Mi., 27. Jan. (21 Uhr) Champions League: Roma gegen Lille Tickets Stadio Olimpico (Rom) So., 31. Jan. (noch offen) Serie A: Monza gegen Roma Tickets Stadio Brianteo (Monza)

So kauft Ihr Roma-Tickets

Offizielle Tickets für Roma-Spiele gibt es online über das Ticketportal des Klubs oder an Spieltagen an der dafür vorgesehenen Ticketstelle des Stadio Olimpico. Für den Kauf von Einzel- oder Dauerkarten für Heimspiele der AS Roma im Stadio Olimpico über das offizielle Klubportal ist ein kostenloses „MyASR Account“-Konto erforderlich.

Der Ticketverkauf beginnt in der Regel zwei bis vier Wochen vor einem Spiel, bei regulären Serie-A-Partien etwa drei bis vier Wochen vorher.

Vorkaufsphasen: Der Verkauf startet in mehreren Stufen und nicht für alle gleichzeitig:

Stufe 1 : Inhaber von Dauerkarten der Kategorien PLUS und CLASSIC EXTRA erhalten zuerst Zugang und können zusätzliche Tickets vergünstigt kaufen.

: Inhaber von Dauerkarten der Kategorien PLUS und CLASSIC EXTRA erhalten zuerst Zugang und können zusätzliche Tickets vergünstigt kaufen. Stufe 2 : Inhaber der AS Roma Card und MyASR-Mitglieder, die bereits Tickets gekauft haben.

: Inhaber der AS Roma Card und MyASR-Mitglieder, die bereits Tickets gekauft haben. Stufe 3: Der freie Verkauf öffnet für alle Inhaber eines MyASR-Kontos.

Bei besonders gefragten Spielen wie dem Derby della Capitale gegen Lazio, Partien gegen Juventus, Inter und AC Mailand oder Europapokalspielen können die Tickets schon während der Vorkaufsphasen für Dauerkarteninhaber und andere Berechtigte schnell ausverkauft sein. Dann müsst Ihr genau zum Verkaufsstart handeln.

Darüber hinaus können Fans Roma-Tickets auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für den Ticketkauf über alternative Kanäle und bietet Fans eine zuverlässige Möglichkeit, auch kurzfristig noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Roma-Tickets?

Offizielle Tageskarten für Roma-Spiele im Stadio Olimpico kosten je nach Gegner und Spielkategorie in der Regel zwischen 20 und 125 Euro oder mehr. Bei besonders gefragten Partien wie dem Derby della Capitale oder großen Europapokalspielen liegen die Preise auf dem Zweitmarkt oder in höheren Preiskategorien deutlich darüber.

Das Stadio Olimpico ist in mehrere wichtige Tribünenbereiche unterteilt:

Curva Sud (Südtribüne) : Das historische Zentrum der besonders leidenschaftlichen Roma-Fans und Ultras. Die Preise sind hier meist niedriger und die Stimmung ist intensiv, doch die Nachfrage ist enorm und im freien Verkauf sind nur wenige Plätze verfügbar.

: Das historische Zentrum der besonders leidenschaftlichen Roma-Fans und Ultras. Die Preise sind hier meist niedriger und die Stimmung ist intensiv, doch die Nachfrage ist enorm und im freien Verkauf sind nur wenige Plätze verfügbar. Curva Nord (Nordtribüne) : Je nach Organisation des Spiels ist dieser Bereich üblicherweise für Gästefans oder andere Zuschauer vorgesehen.

: Je nach Organisation des Spiels ist dieser Bereich üblicherweise für Gästefans oder andere Zuschauer vorgesehen. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Diese Bereiche liegen neben den Fankurven, bieten auf der unteren Ebene einen seitlichen Blick auf das Spielfeld und liegen preislich im mittleren Bereich.

: Diese Bereiche liegen neben den Fankurven, bieten auf der unteren Ebene einen seitlichen Blick auf das Spielfeld und liegen preislich im mittleren Bereich. Tribuna Tevere : Die Haupttribüne an der Längsseite des Spielfelds ist in Ober-, Unter- und Parterre-Ränge gegliedert. Hier gibt es Bereiche mit besonderen Preisen, darunter einen Familienbereich für Erwachsene mit Kindern unter 14 Jahren sowie Plätze für Frauen und Menschen über 65.

: Die Haupttribüne an der Längsseite des Spielfelds ist in Ober-, Unter- und Parterre-Ränge gegliedert. Hier gibt es Bereiche mit besonderen Preisen, darunter einen Familienbereich für Erwachsene mit Kindern unter 14 Jahren sowie Plätze für Frauen und Menschen über 65. Tribuna Monte Mario: Die höherwertige Längstribüne bietet Plätze mit zentralem Blick auf das Spielfeld und liegt in der Nähe der Hospitality- und VIP-Bereiche.

Aktuelle Informationen und verfügbare Tickets findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs oder auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub.

Alles Wissenswerte über das Stadio Olimpico

Das Stadio Olimpico in Rom zählt zu den traditionsreichsten Sportstätten der Welt und ist für seine Atmosphäre bekannt. Mit mehr als 70.000 Plätzen ist es die größte Sportstätte der italienischen Hauptstadt und Heimstadion der beiden erbitterten römischen Serie-A-Rivalen AS Roma und SS Lazio. Auch die italienische Fußball- und Rugby-Nationalmannschaft tragen dort Spiele aus.

Obwohl das Stadion bereits in den 1930er-Jahren eröffnet wurde, erhielt es den Namen Stadio Olimpico erst, nachdem Rom den Zuschlag für die 17. Olympischen Sommerspiele bekommen hatte. Für die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die Leichtathletikwettbewerbe wurde es zu einem Stadion mit ausschließlich Sitzplätzen umgebaut.

Für die Fußball-WM 1990 wurde das Stadion fast vollständig abgerissen und aus Beton neu errichtet. Bei diesem Umbau erhielt es sein heute bekanntes ovales Dach aus Teflon und Glasfaser.

Denkwürdige Momente im Stadio Olimpico

Finale der Fußball-EM 1968 : Nach einem 1:1 im ersten Spiel gegen Jugoslawien gewann Italien die Wiederholung im Olimpico mit 2:0 und holte seinen ersten Europameistertitel.

: Nach einem 1:1 im ersten Spiel gegen Jugoslawien gewann Italien die Wiederholung im Olimpico mit 2:0 und holte seinen ersten Europameistertitel. Finale der Fußball-WM 1990 : Die Bundesrepublik Deutschland besiegte Diego Maradonas Argentinien durch einen späten Elfmeter von Andreas Brehme mit 1:0 und gewann den WM-Titel. Es war der große Moment des Stadions auf der Weltbühne.

: Die Bundesrepublik Deutschland besiegte Diego Maradonas Argentinien durch einen späten Elfmeter von Andreas Brehme mit 1:0 und gewann den WM-Titel. Es war der große Moment des Stadions auf der Weltbühne. Das „Wunder von Rom“ (2018) : Nach einem 1:4 gegen Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gelang der Roma im Rückspiel im Olimpico mit einem 3:0 eine spektakuläre Aufholjagd. Dank der Auswärtstorregel zog sie weiter.

: Nach einem 1:4 gegen Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gelang der Roma im Rückspiel im Olimpico mit einem 3:0 eine spektakuläre Aufholjagd. Dank der Auswärtstorregel zog sie weiter. Six Nations im Rugby: Seit 2012 ist das Stadion die Heimstätte, in der sich Italiens Rugby-Team der Welt präsentierte und unter anderem historische Siege im Six-Nations-Turnier gegen Schwergewichte wie Frankreich feierte.

Francesco Tottis Abschied (2017): Als der langjährige Kapitän der Roma sein letztes Spiel bestritt, erlebte der Fußball einen seiner emotionalsten Tage. Zehntausende Fans in der Curva Sud brachen in Tränen aus.

Rekorde und Statistiken der Roma

Die AS Roma (Associazione Sportiva Roma) gehört zu den traditionsreichsten und kulturell bedeutendsten Fußballklubs Italiens. Der Verein entstand 1927 durch einen Zusammenschluss, der Rom einen Klub verschaffen sollte, der mit den dominierenden Vereinen aus dem Norden mithalten konnte. Die Identität der Roma ist eng mit der Geschichte und dem Stolz der italienischen Hauptstadt verbunden.

Titel und Erfolge des Klubs

Die Roma hat zwar weniger große Meistertitel gewonnen als ihre Rivalen aus dem Norden, ihre Erfolge im Inland und auf europäischer Ebene sind dennoch beachtlich.

Serie A : 3 Titel (1941/42, 1982/83, 2000/01)

: 3 Titel (1941/42, 1982/83, 2000/01) Coppa Italia : 9 Titel (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08)

: 9 Titel (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08) Supercoppa Italiana : 2 Titel (2001, 2007)

: 2 Titel (2001, 2007) UEFA Europa Conference League: 1 Titel (2021/22)

Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Meiste Tore: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Aus einem Zusammenschluss entstanden

Der Klub entstand durch den Zusammenschluss dreier römischer Sportvereine: Roman FC, Alba-Audace und Fortitudo-Pro Roma. Damit sollte ein starker, vereinter Verein im Süden Italiens geschaffen werden. Lazio lehnte eine Beteiligung an dem Zusammenschluss bekanntlich ab.

Die Kapitolinische Wölfin

Das berühmte Vereinswappen zeigt eine Wölfin, die die Zwillingsbrüder Romulus und Remus säugt. Das Motiv verweist unmittelbar auf den antiken Gründungsmythos der Stadt Rom.

Der „achte König von Rom“

Francesco Totti lehnte bekanntermaßen hochdotierte Angebote europäischer Spitzenklubs, allen voran Real Madrid, ab und blieb seinem Jugendverein während seiner gesamten 25-jährigen Karriere treu. Als symbolischer „achter König von Rom“ wird er bis heute allseits verehrt.