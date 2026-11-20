Mit Platz drei in der Serie A erzielte die Roma in der Saison 2025/26 ihre beste Ligaplatzierung seit acht Spielzeiten. In den kommenden Monaten will der Klub seinen Aufwärtstrend sowohl national als auch in Europa fortsetzen.

Wer die Roma live erleben möchte, kann sich schon jetzt Tickets für ihre Spiele sichern.

Unter Rudi Garcia und Luciano Spalletti wurde die Roma in den 2010er-Jahren dreimal Vizemeister der Serie A (2013/14, 2014/15 und 2016/17). Nach einer beeindruckenden ersten Saison unter Gian Piero Gasperini hoffen die Fans im Stadio Olimpico nun, dass der Trainer weiter für Erfolge sorgt.

Die Roma beendete die vergangene Saison mit fünf Ligasiegen in Folge, darunter ein 2:0 im Derby della Capitale gegen Lazio. In dieser Spielzeit knüpfte sie daran an und blieb in der Serie A über einen längeren Zeitraum ungeschlagen.

Es verspricht eine Saison zu werden, die Roma-Fans nicht verpassen wollen. GOAL liefert Euch die aktuellen Ticketinformationen für Roma-Spiele: wo Ihr Karten kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die kommenden Spiele der Roma

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Sa., 21. Nov. (18 Uhr) Serie A: Parma gegen Roma Tickets Stadio Ennio Tardini (Parma) Mi., 25. Nov. (21 Uhr) Champions League: Paris Saint-Germain gegen Roma Tickets Parc des Princes (Paris) So., 29. Nov. (18 Uhr) Serie A: Roma gegen Monza Tickets Stadio Olimpico (Rom) Fr., 4. Dez. (20.45 Uhr) Serie A: Bologna gegen Roma Tickets Stadio Renato Dall’Ara (Bologna) Di., 8. Dez. (21 Uhr) Champions League: Roma gegen Sporting CP Tickets Stadio Olimpico (Rom) So., 13. Dez. (12.30 Uhr) Serie A: Lazio gegen Roma Tickets Stadio Olimpico (Rom) Sa., 19. Dez. (20.45 Uhr) Serie A: Roma gegen Juventus Tickets Stadio Olimpico (Rom) Sa., 2. Jan. (18 Uhr) Serie A: Roma gegen Frosinone Tickets Stadio Olimpico (Rom) Di., 5. Jan. (18.30 Uhr) Serie A: Venezia gegen Roma Tickets Stadio Pier Luigi Penzo (Venedig) Sa., 9. Jan. (18 Uhr) Serie A: Roma gegen AC Mailand Tickets Stadio Olimpico (Rom) Di., 12. Jan. (21 Uhr) Coppa Italia: Roma gegen Hellas Verona Tickets Stadio Olimpico (Rom)

So kauft Ihr Tickets für Roma-Spiele

Offizielle Tickets für Roma-Spiele könnt Ihr online über das Ticketportal des Klubs oder am Spieltag an der dafür vorgesehenen Ticketverkaufsstelle am Stadio Olimpico kaufen. Für den Kauf von Einzel- oder Dauerkarten für Heimspiele der AS Roma im Stadio Olimpico über das offizielle Vereinsportal ist ein kostenloses „MyASR Account“ erforderlich.

Der Ticketverkauf beginnt üblicherweise zwei bis vier Wochen vor einem Spiel, bei regulären Serie-A-Partien etwa drei bis vier Wochen vorher.

Vorverkaufsphasen: Die Tickets gehen nicht alle auf einmal in den Verkauf, sondern in mehreren Stufen:

Stufe 1 : Inhaber von Dauerkarten der Kategorien PLUS und CLASSIC EXTRA erhalten zuerst Zugang und können zusätzliche Tickets vergünstigt kaufen.

: Inhaber von Dauerkarten der Kategorien PLUS und CLASSIC EXTRA erhalten zuerst Zugang und können zusätzliche Tickets vergünstigt kaufen. Stufe 2 : Inhaber einer AS Roma Card und MyASR-Mitglieder, die bereits Tickets gekauft haben.

: Inhaber einer AS Roma Card und MyASR-Mitglieder, die bereits Tickets gekauft haben. Stufe 3: Der allgemeine Verkauf beginnt für alle Inhaber eines MyASR-Kontos.

Bei besonders gefragten Spielen wie dem Derby della Capitale gegen Lazio, Partien gegen Juventus, Inter oder AC Mailand sowie Europapokalspielen können die Tickets bereits während der Vorverkaufsphasen für Dauerkarteninhaber und andere Berechtigte schnell ausverkauft sein. Dann müsst Ihr möglicherweise genau zum Verkaufsstart zugreifen.

Darüber hinaus können Fans Roma-Tickets auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern möchten, und ist auch für die Suche nach Last-Minute-Tickets eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Roma-Tickets?

Offizielle Einzeltickets für Roma-Spiele im Stadio Olimpico kosten je nach Gegner und Spielkategorie üblicherweise zwischen 20 und über 125 Euro. Bei besonders gefragten Partien wie dem Derby della Capitale oder hochkarätigen Europapokalspielen liegen die Preise auf dem Zweitmarkt oder in teureren Sitzplatzkategorien deutlich höher.

Das Stadio Olimpico ist in mehrere Hauptbereiche unterteilt:

Curva Sud (Südkurve) : Das historische Herz der besonders treuen Roma-Anhänger und Ultras. Die Plätze sind im Allgemeinen günstiger und die Stimmung ist mitreißend. Allerdings ist die Nachfrage enorm und im freien Verkauf sind nur wenige Tickets erhältlich.

: Das historische Herz der besonders treuen Roma-Anhänger und Ultras. Die Plätze sind im Allgemeinen günstiger und die Stimmung ist mitreißend. Allerdings ist die Nachfrage enorm und im freien Verkauf sind nur wenige Tickets erhältlich. Curva Nord (Nordkurve) : Je nach Organisation des Spiels üblicherweise für Gästefans oder andere Zuschauer vorgesehen.

: Je nach Organisation des Spiels üblicherweise für Gästefans oder andere Zuschauer vorgesehen. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Die Bereiche liegen neben den Kurven und bieten zu moderaten Preisen einen seitlichen Blick aus dem unteren Rang auf das Spielfeld.

: Die Bereiche liegen neben den Kurven und bieten zu moderaten Preisen einen seitlichen Blick aus dem unteren Rang auf das Spielfeld. Tribuna Tevere : Die Haupttribüne an der Spielfeldseite, unterteilt in Oberrang, Unterrang und Parterre. Hier gibt es Bereiche mit Sonderpreisen, etwa den Familiensektor für Erwachsene mit Kindern unter 14 Jahren sowie Plätze für Frauen und Menschen über 65.

: Die Haupttribüne an der Spielfeldseite, unterteilt in Oberrang, Unterrang und Parterre. Hier gibt es Bereiche mit Sonderpreisen, etwa den Familiensektor für Erwachsene mit Kindern unter 14 Jahren sowie Plätze für Frauen und Menschen über 65. Tribuna Monte Mario: Die erstklassige Längstribüne bietet höherwertige Plätze, einen zentralen Blick auf das Spielfeld und liegt nahe an den Hospitality- und VIP-Bereichen.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Stadio Olimpico

Das Stadio Olimpico in Rom zählt zu den geschichtsträchtigsten und stimmungsvollsten Sportstätten der Welt. Mit Platz für mehr als 70.000 Zuschauer ist es die größte Sportanlage der italienischen Hauptstadt und die Heimspielstätte der erbitterten Stadtrivalen AS Roma und SS Lazio aus der Serie A. Auch die italienische Fußball- und Rugby-Union-Nationalmannschaft trägt dort Spiele aus.

Das Stadion wurde zwar bereits in den 1930er-Jahren eröffnet, erhielt den Namen Stadio Olimpico aber erst, nachdem Rom den Zuschlag für die 17. Olympischen Sommerspiele bekommen hatte. Es wurde zu einem Stadion mit ausschließlich Sitzplätzen umgebaut, um die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die Leichtathletikwettbewerbe auszurichten.

Für die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 wurde das Stadion fast vollständig abgerissen und in Beton neu errichtet. Bei diesem Umbau erhielt es sein heute berühmtes ovales Dach aus Teflon und Glasfaser.

Denkwürdige Momente im Stadio Olimpico

Finale der Fußball-Europameisterschaft 1968 : Nach einem 1:1 gegen Jugoslawien im ersten Spiel gewann Italien das Wiederholungsspiel im Olimpico mit 2:0 und holte seinen ersten Europameistertitel.

: Nach einem 1:1 gegen Jugoslawien im ersten Spiel gewann Italien das Wiederholungsspiel im Olimpico mit 2:0 und holte seinen ersten Europameistertitel. Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 : Westdeutschland besiegte Diego Maradonas Argentinien durch einen späten Elfmeter von Andreas Brehme mit 1:0 und gewann den WM-Titel. Es war der große Moment des Stadions auf der Weltbühne.

: Westdeutschland besiegte Diego Maradonas Argentinien durch einen späten Elfmeter von Andreas Brehme mit 1:0 und gewann den WM-Titel. Es war der große Moment des Stadions auf der Weltbühne. Das „Wunder von Rom“ (2018) : Nach einer 1:4-Niederlage gegen Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gelang der Roma im Rückspiel im Olimpico ein sensationelles 3:0. Dank der Auswärtstorregel kam sie weiter.

: Nach einer 1:4-Niederlage gegen Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gelang der Roma im Rückspiel im Olimpico ein sensationelles 3:0. Dank der Auswärtstorregel kam sie weiter. Six Nations im Rugby: Seit 2012 ist das Stadion eine Festung für Italiens Rugby-Nationalmannschaft, die sich dort der Welt präsentierte und unter anderem historische Siege im Six-Nations-Turnier gegen Schwergewichte wie Frankreich feierte.

Francesco Tottis Abschied (2017): Einer der emotionalsten Tage der Fußballgeschichte: Als der Roma-Kapitän, der seine gesamte Karriere beim Klub verbracht hatte, sein letztes Spiel bestritt, brachen Zehntausende Fans in der Curva Sud in Tränen aus.

Rekorde und Statistiken der Roma

Die AS Roma (Associazione Sportiva Roma) gehört zu den traditionsreichsten und kulturell bedeutendsten Fußballklubs Italiens. Sie wurde 1927 durch eine Fusion gegründet, die Rom einen Verein verschaffen sollte, der mit den dominierenden Klubs aus dem Norden mithalten konnte. Die Identität der Roma ist eng mit der Geschichte und dem Stolz der italienischen Hauptstadt verwoben.

Titel und Trophäen des Klubs

Die Roma mag weniger große Meistertitel gewonnen haben als ihre Rivalen aus dem Norden. Ihre Trophäen zeugen dennoch von großem Ansehen auf nationaler und europäischer Ebene.

Serie A : 3 Titel (1941/42, 1982/83, 2000/01)

: 3 Titel (1941/42, 1982/83, 2000/01) Coppa Italia : 9 Titel (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08)

: 9 Titel (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08) Supercoppa Italiana : 2 Titel (2001, 2007)

: 2 Titel (2001, 2007) UEFA Europa Conference League: 1 Titel (2021/22)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Die meisten Tore: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Aus einer Fusion entstanden

Der Klub entstand durch den Zusammenschluss dreier römischer Sportvereine: Roman FC, Alba-Audace und Fortitudo-Pro Roma. Die Fusion sollte im Süden Italiens einen vereinten Spitzenklub schaffen. Lazio weigerte sich jedoch bekanntermaßen, daran teilzunehmen.

Die Kapitolinische Wölfin

Das berühmte Vereinswappen zeigt eine Wölfin, die die Zwillingsbrüder Romulus und Remus säugt. Das Motiv greift unmittelbar den antiken Gründungsmythos der Stadt Rom auf.

Der „achte König von Rom“

Francesco Totti schlug bekanntlich hoch dotierte Angebote europäischer Spitzenklubs aus, allen voran von Real Madrid, um seine gesamte 25-jährige Karriere bei dem Verein zu verbringen, für den er schon als Kind gespielt hatte. Als symbolischer „achter König von Rom“ wird er nach wie vor von allen verehrt.