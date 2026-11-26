Real Madrid krönte sich 2024 bekanntlich zum 15. Mal zum Sieger der Champions League beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister. Obwohl der Klub die ewige Rangliste des Wettbewerbs mit acht Titeln Vorsprung anführt, strebt Real Madrid nach weiteren Trophäen. Mit einem Ticket könnt Ihr die Mannschaft im Bernabéu und auswärts unterstützen.

Obwohl Real Madrid in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils im Viertelfinale der Champions League ausschied, erlebten die Fans einige packende Duelle, darunter denkwürdige Heimsiege gegen Manchester City (3:0), Monaco (6:1) und Borussia Dortmund (5:2).

Auch in der Ligaphase dieser Saison dürfen sich die Fans auf spannende Begegnungen freuen: Die Mannschaft von José Mourinho trifft auf Arsenal und den LASK. Real Madrid reist zudem ein zweites Mal nach London, denn Shakhtar Donetsk empfängt den Klub zum Duell am 27. Januar an der Stamford Bridge, der Heimspielstätte von Chelsea.

Hier liefert GOAL Euch alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Real Madrid: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann spielt Real Madrid in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Tickets Emirates Stadium (auswärts) Di., 19. Januar (21 Uhr) Real Madrid gegen LASK Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Shakhtar Donetsk gegen Real Madrid Tickets Stamford Bridge, London (auswärts)

So kauft Ihr Tickets für Real Madrid in der Champions League

Offizielle Tickets für die Champions-League-Spiele von Real Madrid sind online über die Verkaufskanäle des Klubs, Real Madrid Tickets und Entradas, erhältlich. Sie gehen nicht schon Monate im Voraus in den Verkauf. Stattdessen gibt der Klub sie erstmals etwa zehn bis zwölf Tage vor dem jeweiligen Spiel frei. Dabei gilt eine feste Reihenfolge mit gestaffelten Vorverkaufsphasen:

1. Phase 1: Socios (Klubmitglieder): Sie können zuerst Tickets kaufen, üblicherweise etwa zwei Wochen vor dem Anpfiff.

2. Phase 2: Madridista-Premium-Mitglieder: Karteninhaber erhalten das nächste exklusive Verkaufsfenster, üblicherweise sieben bis acht Tage vor dem Anpfiff.

3. Phase 3: Allgemeiner Verkauf: Verbleibende Tickets gehen etwa vier bis sechs Tage vor dem Spiel in den allgemeinen Verkauf.

Bei besonders gefragten Champions-League-Spielen sind die Tickets häufig schon während der Verkaufsphasen für Mitglieder ausverkauft. Für den allgemeinen Verkauf bleiben dann kaum oder gar keine Karten übrig.

Das offizielle Portal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Real Madrid zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrid in der Champions League?

Offizielle reguläre Tickets für Champions-League-Spiele von Real Madrid kosten bei Partien der Ligaphase normalerweise ab 100 Euro. Je nach Platzlage und Wettbewerbsphase steigen die Preise für begehrte reguläre Plätze deutlich auf 300 bis über 400 Euro. Offizielle VIP-Pakete kosten ab 375 Euro.

Real Madrid teilt seine Heimspiele in verschiedene Kategorien ein, die den Grundpreis bestimmen:

Kategorie A : Sie gilt für besonders wichtige Spiele wie den Clásico oder die K.-o.-Runden der Champions League. Reguläre Tickets zum offiziellen Preis kosten bei diesen Spielen oft 20 bis 50 Prozent oder mehr als in früheren Gruppen- oder Ligaphasen.

: Sie gilt für besonders wichtige Spiele wie den Clásico oder die K.-o.-Runden der Champions League. Reguläre Tickets zum offiziellen Preis kosten bei diesen Spielen oft 20 bis 50 Prozent oder mehr als in früheren Gruppen- oder Ligaphasen. Kategorie B : Dazu gehören reguläre Spiele der europäischen Ligaphase, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Spiele.

: Dazu gehören reguläre Spiele der europäischen Ligaphase, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Spiele. Mitgliederrabatte: Offizielle Klubmitglieder (Socios) und Premium-Madridistas erhalten beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Real Madrid 20 bis 30 Prozent Rabatt auf die regulären offiziellen Preise für die Allgemeinheit.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website von Real Madrid. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Real Madrids jüngste Ergebnisse in der Champions League

Wenn Real Madrid in der Champions League spielt, wird es nie langweilig. In jedem der letzten zehn Europapokalspiele des Klubs fielen mindestens drei Tore. Hier sind die Ergebnisse aus dem Jahr 2026 im Überblick: