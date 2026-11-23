Real Madrid krönte sich 2024 bekanntlich zum 15. Mal zum Sieger der Champions League beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister. Obwohl der Klub in der ewigen Siegerliste mit acht Titeln Vorsprung an der Spitze steht, strebt Real Madrid nach weiteren Trophäen. Sichert Euch jetzt Tickets und feuert die Mannschaft im Bernabéu oder auswärts an.

Obwohl Real Madrid in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils im Viertelfinale der Champions League ausschied, erlebten die Fans einige denkwürdige Duelle. Dazu zählten die Heimsiege gegen Manchester City (3:0), Monaco (6:1) und Borussia Dortmund (5:2).

Auch in der Ligaphase dieser Saison dürfen sich die Fans auf spannende Begegnungen freuen: Die Mannschaft von José Mourinho trifft unter anderem auf Arsenal und PSV. Zudem reist Real Madrid ein zweites Mal nach London. Schachtar Donezk empfängt den Klub am 27. Januar an Chelseas Stamford Bridge.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Real Madrid: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann spielt Real Madrid in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Di., 24. November (21 Uhr) Real Madrid gegen PSV Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Di., 19. Januar (21 Uhr) Real Madrid gegen LASK Tickets Bernabéu (Heimspiel) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Schachtar Donezk gegen Real Madrid Tickets Stamford Bridge, London (Auswärtsspiel)

So kauft Ihr Champions-League-Tickets für Real Madrid

Offizielle Champions-League-Tickets für Real Madrid sind online über die Verkaufskanäle des Klubs, Real Madrid Tickets und Entradas, erhältlich. Sie gehen nicht schon Monate im Voraus in den Verkauf. Stattdessen gibt der Klub sie in der Regel erst etwa 10 bis 12 Tage vor dem jeweiligen Spiel frei. Dabei gilt eine feste Reihenfolge mit gestaffelten Verkaufsphasen:

1. Phase 1: Socios (Klubmitglieder): Sie können zuerst kaufen, gewöhnlich etwa zwei Wochen vor dem Anpfiff.

2. Phase 2: Madridista-Premium-Mitglieder: Karteninhaber erhalten das nächste exklusive Verkaufsfenster, gewöhnlich sieben bis acht Tage vor dem Anpfiff.

3. Phase 3: Freier Verkauf: Verbleibende Tickets gehen ungefähr vier bis sechs Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Bei besonders gefragten Champions-League-Spielen sind die Tickets häufig bereits während der Mitgliederphasen ausverkauft. Für den freien Verkauf bleiben dann nur wenige oder gar keine Karten übrig.

Das offizielle Klubportal ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für Real Madrid zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Wiederverkaufsplattformen wie StubHub in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Karten am besten sein.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Real Madrid?

Offizielle reguläre Champions-League-Tickets für Real Madrid kosten bei Spielen der Ligaphase üblicherweise ab 100 Euro. Für besonders gefragte reguläre Sitzplätze steigen die Preise je nach Platz und Wettbewerbsphase deutlich auf 300 bis über 400 Euro. Offizielle VIP-Pakete gibt es ab 375 Euro.

Real Madrid teilt seine Heimspiele in verschiedene Kategorien ein, die den Grundpreis bestimmen:

Kategorie A : Sie gilt für besonders wichtige Spiele wie den Clásico oder K.-o.-Runden der Champions League. Reguläre Tickets zum offiziellen Verkaufspreis kosten für diese Partien häufig 20 bis 50 Prozent oder noch mehr als in früheren Gruppen- beziehungsweise Ligaphasen.

: Sie gilt für besonders wichtige Spiele wie den Clásico oder K.-o.-Runden der Champions League. Reguläre Tickets zum offiziellen Verkaufspreis kosten für diese Partien häufig 20 bis 50 Prozent oder noch mehr als in früheren Gruppen- beziehungsweise Ligaphasen. Kategorie B : Hierzu zählen reguläre Spiele der europäischen Ligaphase, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Spiele.

: Hierzu zählen reguläre Spiele der europäischen Ligaphase, etwa gegen Mannschaften wie RB Leipzig oder PSV Eindhoven, sowie höher eingestufte nationale Spiele. Mitgliederrabatte: Offizielle Klubmitglieder (Socios) und Premium-Madridistas erhalten beim direkten Kauf über das offizielle Ticketportal von Real Madrid 20 bis 30 Prozent Rabatt auf die regulären offiziellen Verkaufspreise.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website von Real Madrid. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Real Madrids jüngste Ergebnisse in der Champions League

Bei Spielen von Real Madrid in der Champions League wird es selten langweilig. In jeder der letzten neun Europapokalpartien des Klubs fielen mindestens drei Tore. Hier sind die Ergebnisse aus dem Jahr 2026 im Überblick: