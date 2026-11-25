Paris Saint-Germain will nach Ajax, Bayern München und Real Madrid als vierte Mannschaft der Geschichte dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League gewinnen. Tickets für die Spiele der Champions League 2026/27 könnt Ihr schon heute buchen.

Der französische Spitzenklub will auf europäischer Bühne erneut glänzen. Auf den beeindruckenden 5:0-Triumph gegen Inter Mailand im Champions-League-Finale 2025 ließ PSG im Endspiel 2026 in Budapest einen Sieg gegen Arsenal im Elfmeterschießen folgen.

Die mit Stars gespickte Mannschaft von Luis Enrique will ihren Lauf fortsetzen. Zum Auftakt der laufenden Champions-League-Saison feierte sie einen deutlichen 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava, gewann jeweils 4:2 gegen Manchester City und Barcelona und schlug Villarreal mit 6:0. In der Ligaphase stehen unter anderem noch Spiele gegen die Roma, Aston Villa und Como an. Auf europäischer Bühne versprechen die kommenden Monate reichlich Spannung.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für die nächsten Champions-League-Spiele von Paris Saint-Germain: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

PSGs Spielplan in der Champions League 2026/27

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 25. November (21 Uhr) PSG gegen AS Rom Tickets Parc des Princes (Heimspiel) Di., 8. Dezember (20 Uhr) Aston Villa gegen PSG Tickets Villa Park (Auswärtsspiel) Mi., 20. Januar (21 Uhr) Como 1907 gegen PSG Tickets Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärtsspiel) Mi., 27. Januar (21 Uhr) PSG gegen Galatasaray Tickets Parc des Princes (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für PSG in der Champions League

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Hospitality-Paketen. Am zuverlässigsten kauft Ihr Karten über das offizielle Ticketportal von PSG.

Es lohnt sich, die Seite regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Verkaufsstarts und zur Verfügbarkeit zu prüfen. Tickets werden häufig einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online angeboten. Möglicherweise müsst Ihr dafür ein Konto erstellen und persönliche Angaben machen. Eine Vereinsmitgliedschaft verschafft Euch außerdem Vorrang, wenn Ihr Euch Plätze für Spiele im Parc des Princes sichern wollt.

Sind PSG-Tickets als „Grand Public“ gekennzeichnet, befinden sie sich im freien Verkauf. Für den Kauf ist dann keine Mitgliedschaft nötig. Zuvor haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership für kurze Zeit ein Vorkaufsrecht, bevor die Tickets von Paris Saint-Germain in den freien Verkauf gehen.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans der sicherste Weg, PSG-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarktplätze wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Karten zu bekommen.

Was kosten PSG-Tickets für die Champions League?

Wer Einzeltickets für Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes kaufen möchte, zahlte für Erwachsene direkt beim Klub bislang in der Regel zwischen 40 und 280 Euro. Die Preise für die Saison 2026/27 solltet Ihr allerdings im offiziellen Ticketportal von PSG überprüfen. Sie können sich von Jahr zu Jahr ändern, zumal die anhaltenden europäischen Erfolge des Klubs die Nachfrage steigen lassen.

Der Preis hängt vom Gegner und vom Sitzplatz im Stadion ab. Die günstigsten PSG-Tickets gibt es üblicherweise hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen PSG-Website. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplätzen wie StubHub und Ticombo prüfen.

PSGs jüngste Ergebnisse in der Champions League

PSG hofft in der diesjährigen Ligaphase der Champions League auf überzeugendere Auftritte. Obwohl der Klub den Titel zum zweiten Mal in Folge gewann, kassierte er in der Gruppenphase zwei Niederlagen gegen Bayern München und Sporting CP und spielte zweimal unentschieden. Dadurch verpasste PSG einen Platz unter den besten acht Mannschaften und musste in die K.-o.-Runden-Play-offs.