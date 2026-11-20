Napoli wurde in den vergangenen vier Spielzeiten zweimal italienischer Meister und jagt nun weitere Titel. Wenn Ihr Scott McTominay, Kevin De Bruyne und Rasmus Højlund live sehen wollt, könnt Ihr Euch schon heute Tickets sichern.

Nachdem Napoli in der Saison 2022/23 erstmals seit 33 Jahren den Serie-A-Titel gewonnen hatte, legten I Ciucciarelli (die kleinen Esel) nach: Zwei Spielzeiten später holten sie erneut die Meisterschaft und beendeten die jüngste Saison auf Tabellenplatz zwei.

Napoli-Neu-Trainer Massimiliano Allegri brauchte nach seiner Übernahme von Antonio Conte im Sommer möglicherweise etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Die jüngsten guten Leistungen auf nationaler und europäischer Bühne dürften die Stimmung unter den Fans im Stadio Diego Armando Maradona jedoch gehoben haben.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für Napoli-Spiele: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die kommenden Spiele von Napoli

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Sa., 21. November (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Torino Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Di., 24. November (20 Uhr) Champions League: Manchester City gegen Napoli Tickets Etihad Stadium (Manchester) So., 29. November (15 Uhr) Serie A: Sassuolo gegen Napoli Tickets Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sa., 5. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Lecce Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Di., 8. Dezember (21 Uhr) Champions League: Napoli gegen Club Brügge Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 13. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen AC Mailand Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Mi., 16. Dezember (21 Uhr) Coppa Italia: Napoli gegen Fiorentina Noch bekanntzugeben Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 20. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Atalanta gegen Napoli Tickets New Balance Arena (Bergamo) So., 3. Januar (18 Uhr) Serie A: Parma gegen Napoli Tickets Stadio Ennio Tardini (Parma) Do., 7. Januar (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Cagliari Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Mo., 11. Januar (20.45 Uhr) Serie A: Udinese gegen Napoli Tickets Bluenergy Stadium (Udine)

So kauft Ihr Napoli-Tickets

Offizielle Tickets für Napoli-Spiele könnt Ihr direkt über das Napoli-Portal von TicketOne oder über die Website des Klubs kaufen. Für TicketOne, den offiziellen Ticketpartner von Napoli, müsst Ihr ein kostenloses Nutzerkonto anlegen.

Der Ticketverkauf beginnt normalerweise sieben bis zehn Tage vor dem Spiel. Bei besonders gefragten oder speziellen Partien können andere Fristen gelten. Der Verkauf läuft in folgenden Phasen ab:

Phase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Inhaber der kostenpflichtigen Treuekarte erhalten bevorzugten Zugang und vergünstigte Preise.

: Inhaber der kostenpflichtigen Treuekarte erhalten bevorzugten Zugang und vergünstigte Preise. Phase 2 (Premium-Mitglieder) : Klubmitglieder erhalten vor dem öffentlichen Verkauf Zugang zu Tickets.

: Klubmitglieder erhalten vor dem öffentlichen Verkauf Zugang zu Tickets. Phase 3 (freier Verkauf): Über TicketOne können alle Interessierten Tickets kaufen. Stark gefragte Spiele gegen hochklassige Gegner wie Juventus, Roma oder Inter sowie Champions-League-Spiele sind oft schon in Phase 1 oder 2 ausverkauft und erreichen den freien Verkauf möglicherweise nicht.

Fans können Napoli-Tickets außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig Tickets zu erwerben.

Wie viel kosten Napoli-Tickets?

Offizielle Tickets für Napoli-Spiele im Stadio Diego Armando Maradona kosten im Allgemeinen zwischen 20 und 275 Euro. Der Preis hängt vom Rang, vom Sitzbereich und von der Bedeutung des Spiels ab. Gewöhnliche Partien liegen am unteren Ende der Preisspanne, große Europapokalspiele und Spitzenspiele kosten mehr.

Tribünenbereiche und Kategorien

Curva (Curva A & Curva B): Diese Bereiche liegen hinter den Toren und sind die Heimat der lautstärksten Ultras und Fans. Die Preise beginnen bei gewöhnlichen Spielen gegen weniger hochklassige Gegner bei etwa 20 Euro und steigen bei Spitzenspielen und Europapokalpartien.

Distinti: Der Bereich verläuft entlang der Spielfeldseite und bietet zu einem Preis im mittleren Segment einen guten Überblick.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Die beiden Tribünen liegen an den zentralen Seitenlinien einander gegenüber auf Höhe der Mittellinie. Sie bieten die bequemsten und teuersten Plätze des Stadions sowie den umfassendsten Blick aufs Spielfeld. Bei besonders gefragten Spielen reichen die Preise bis zu 275 Euro.

Tribuna Family: Dieser Bereich liegt im Unterrang unterhalb der Tribuna Nisida und ist eine preisgünstige Option für Familien. Laut jüngsten Mitteilungen des Klubs kosten Tickets 14 Euro pro Erwachsenen und 10 Euro für Kinder bis zwölf Jahre.

Aktuelle Informationen findet Ihr auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs. Die derzeitige Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Stadio Diego Armando Maradona

Das Stadio Diego Armando Maradona ist das drittgrößte Fußballstadion Italiens und die traditionsreiche Heimstätte der SSC Napoli. Die Arena im westlichen Neapeler Stadtteil Fuorigrotta bietet 54.726 Sitzplätze. Sie ist weit mehr als Beton und Rasen: ein weltlicher Tempel, in dem Fußball, Leidenschaft und der unvergängliche Geist von Diego Maradona zusammenkommen.

Der Bau des Stadions begann 1952. Es sollte das vom Krieg zerstörte Stadio Partenopeo ersetzen. Offiziell eingeweiht wurde es im Dezember 1959 mit einem Spiel zwischen Napoli und Juventus, das die Gastgeber mit 2:1 gewannen.

Für die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 wurde das Stadion umfassend umgebaut. Dabei erhielt es ausschließlich Sitzplätze und sein berühmtes freitragendes Dach. Vor der Sommer-Universiade 2019 wurden bei einer weiteren, 20 Millionen Euro teuren Modernisierung die alten Sitze durch leuchtend meerblaue ersetzt, deren Farbe an den Golf von Neapel erinnert.

Nach dem Tod der Fußballlegende Diego Maradona benannte der Stadtrat das Stadio San Paolo im Dezember 2020 offiziell in Stadio Diego Armando Maradona um.

Denkwürdige Momente im Stadio Diego Armando Maradona

Der erste Scudetto (1987) : Mit einem 1:1 gegen Fiorentina im Stadion sicherte sich Napoli seinen ersten Serie-A-Titel. Der historische Triumph beendete die jahrzehntelange Dominanz der wohlhabenden Klubs aus dem Norden und löste in der ganzen Stadt einen buchstäblich einwöchigen Karneval aus.

: Mit einem 1:1 gegen Fiorentina im Stadion sicherte sich Napoli seinen ersten Serie-A-Titel. Der historische Triumph beendete die jahrzehntelange Dominanz der wohlhabenden Klubs aus dem Norden und löste in der ganzen Stadt einen buchstäblich einwöchigen Karneval aus. Das UEFA-Cup-Halbfinale 1989 (Napoli gegen Bayern München) : Vor dem Anpfiff begeisterte Maradona die Zuschauer mit dem wohl berühmtesten Aufwärmprogramm vor einem Spiel: Mit offenen Schnürsenkeln tanzte und jonglierte er zum aus den Stadionlautsprechern dröhnenden „Live Is Life“ von Opus. Napoli spielte 2:2 (und setzte sich insgesamt mit 4:2 durch) und gewann anschließend seinen einzigen europäischen Titel.

: Vor dem Anpfiff begeisterte Maradona die Zuschauer mit dem wohl berühmtesten Aufwärmprogramm vor einem Spiel: Mit offenen Schnürsenkeln tanzte und jonglierte er zum aus den Stadionlautsprechern dröhnenden „Live Is Life“ von Opus. Napoli spielte 2:2 (und setzte sich insgesamt mit 4:2 durch) und gewann anschließend seinen einzigen europäischen Titel. Das WM-Halbfinale 1990 (Italien gegen Argentinien): Es war vielleicht eines der emotional kompliziertesten Spiele der Fußballgeschichte. Maradona, Neapels Wahlsohn, führte Argentinien als Kapitän gegen Italien auf den Platz, auf dem sonst sein Klub spielte. Er bat die Neapolitaner, Argentinien zu unterstützen. Das führte zum berühmten Banner der Ultras: „Maradona, Neapel liebt dich, aber Italien ist unsere Heimat.“ Argentinien gewann im Elfmeterschießen. Das Stadion war das einzige in Italien, in dem die argentinische Hymne nicht ausgepfiffen wurde.

Die beiden Maradona-Stadien: Neapel ist nicht der einzige Ort mit einem Stadion dieses Namens. Auch das Stadion der Argentinos Juniors in Buenos Aires heißt Estadio Diego Armando Maradona. Es würdigt den Ort, an dem Diego seine Profikarriere begann.

Rekorde und Statistiken von Napoli

Die 1926 gegründete SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) ist einer der kulturell bedeutendsten und geschichtsträchtigsten Fußballklubs Italiens.

Der Klub ist in der leidenschaftlichen süditalienischen Stadt Neapel beheimatet und trägt seine Heimspiele im Stadio Diego Armando Maradona aus. Napoli verkörpert einen ausgeprägten Regionalstolz und durchbrach bekanntlich die historische Dominanz Norditaliens im Fußball.

Titel und Erfolge des Klubs

Serie A : 4 Titel (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25)

: 4 Titel (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25) Coppa Italia : 6 Titel (1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14, 2019/20)

: 6 Titel (1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14, 2019/20) Supercoppa Italiana : 3 Titel (1990, 2014, 2025)

: 3 Titel (1990, 2014, 2025) UEFA-Cup (Europa League): 1 Titel (1988/89)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Meiste Tore: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Die göttliche Nummer 10

Nach Diego Maradonas Abschied würdigte Napoli seinen bleibenden Einfluss auf die Stadt, indem der Klub die Rückennummer 10 offiziell nicht mehr vergab. Kein Spieler des Klubs wird sie je wieder tragen.

Von der Insolvenz an die Spitze

2004 ging Napoli vollständig bankrott und stieg in die Serie C1 (die dritte Liga) ab. Filmproduzent Aurelio De Laurentiis kaufte den Klub, ließ ihn unter dem vorübergehenden Namen „Napoli Soccer“ wiederauferstehen und führte ihn in einem historischen Aufstieg zurück in die Fußballelite.

Das Esel-Maskottchen

Ursprünglich zeigte das Vereinswappen ein majestätisches Pferd. Nach einer katastrophalen ersten Saison scherzten die Einheimischen jedoch, die Mannschaft sei ein „schreiender Esel“ (O Ciuccio). Statt sich beleidigt zu fühlen, nahm der Klub den Witz auf und machte den Esel zu seinem offiziellen Maskottchen.