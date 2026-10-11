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Die kommenden Spiele von Manchester City in der Saison 2026/27

Datum (und Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Mi., 14. Okt. 2026, 20:00 Uhr Champions League: Manchester City gegen Paris Saint-Germain Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Ipswich Town Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Di., 20. Okt. 2026, 20:00 Uhr Champions League: Manchester City gegen AEK Athen Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr Premier League: Aston Villa gegen Manchester City Villa Park (Auswärtsspiel) Tickets Mi., 28. Okt. 2026, 19:30 Uhr EFL Cup: Manchester City gegen Brighton & Hove Albion Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Mi., 4. Nov. 2026, 21:00 Uhr Champions League: RB Leipzig gegen Manchester City Red Bull Arena (Auswärtsspiel) Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 17:30 Uhr Premier League: Nottingham Forest gegen Manchester City The City Ground (Auswärtsspiel) Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 12:30 Uhr Premier League: Manchester City gegen Fulham Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Di., 24. Nov. 2026, 20:00 Uhr Champions League: Manchester City gegen Napoli Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets So., 29. Nov. 2026, 16:30 Uhr Premier League: Arsenal gegen Manchester City Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Leeds United Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr Premier League: Brentford gegen Manchester City Gtech Community Stadium (Auswärtsspiel) Tickets Di., 8. Dez. 2026, 21:00 Uhr Champions League: Barcelona gegen Manchester City Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Chelsea Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Hull City Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 20:00 Uhr Premier League: Newcastle United gegen Manchester City St. James' Park (Auswärtsspiel) Tickets Di., 29. Dez. 2026, 20:15 Uhr Premier League: Everton gegen Manchester City Hill Dickinson Stadium (Auswärtsspiel) Tickets So., 3. Jan. 2027, 16:30 Uhr Premier League: Manchester City gegen Tottenham Hotspur Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:15 Uhr Premier League: Leeds United gegen Manchester City Elland Road (Auswärtsspiel) Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Nottingham Forest Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Mi., 20. Jan. 2027, 21:00 Uhr Champions League: Lens gegen Manchester City Stade Bollaert-Delelis (Auswärtsspiel) Wird noch bekannt gegeben Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr Premier League: Brighton and Hove Albion gegen Manchester City American Express Stadium (Auswärtsspiel) Tickets Mi., 27. Jan. 2027, 21:00 Uhr Champions League: Manchester City gegen Sporting CP Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Arsenal Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr Premier League: Fulham gegen Manchester City Craven Cottage (Auswärtsspiel) Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr Premier League: Tottenham Hotspur gegen Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (Auswärtsspiel) Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Newcastle United Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr Premier League: Hull City gegen Manchester City MKM Stadium (Auswärtsspiel) Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Everton Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr Premier League: Coventry City gegen Manchester City Coventry Building Society Arena (Auswärtsspiel) Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Manchester United Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr Premier League: Bournemouth gegen Manchester City Vitality Stadium (Auswärtsspiel) Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Crystal Palace Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr Premier League: Chelsea gegen Manchester City Stamford Bridge (Auswärtsspiel) Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Brentford Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Liverpool Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr Premier League: Ipswich Town gegen Manchester City Portman Road (Auswärtsspiel) Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr Premier League: Manchester City gegen Aston Villa Etihad Stadium (Heimspiel) Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr Premier League: Sunderland gegen Manchester City Stadium of Light (Auswärtsspiel) Tickets

Wie kann man Manchester-City-Tickets kaufen?

Tickets für Heimspiele können über das offizielle Ticketportal von Manchester City direkt beim Verein gekauft werden.

Die Vereine vergeben Tickets in drei Phasen: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder nach Treuepunkten und schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit.

Wie kann man Dauerkarten für Manchester City kaufen?

Eine Dauerkarte ist die einzige Möglichkeit, sich den Besuch jedes Heimspiels zu sichern. Für neue Käufer sind Dauerkarten derzeit jedoch nicht erhältlich. Informieren Sie sich regelmäßig im offiziellen Ticketportal über Neuigkeiten. Sobald wieder Dauerkarten verfügbar sind, ist für den Kauf eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich.

Wie kann ich Tickets für Auswärtsspiele von Manchester City kaufen?

Wie bei Heimspielen können Sie Tickets über die offizielle Website des Vereins kaufen. Dafür benötigen Sie eine City-Mitgliedschaft. Sie können es auch auf der Website des gegnerischen Vereins versuchen, benötigen dort aber in der Regel ebenfalls eine Mitgliedschaft.

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Alles Wissenswerte über das Etihad Stadium

Manchester City spielt seit 2003 im Etihad Stadium, das ursprünglich für die Commonwealth Games 2002 gebaut wurde. Es bietet derzeit Platz für 55.097 Zuschauer und gehört damit zu den größeren Stadien der Premier League.

Am besten ist das Stadion mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Metrolink benötigt von Manchester Piccadilly bis zur Haltestelle Etihad Campus weniger als zehn Minuten. An Spieltagen fahren die Straßenbahnen fünfmal pro Stunde. Die benachbarten Haltestellen Holt Town und Velopark bleiben nach Abpfiff mindestens eine Stunde lang geschlossen. Parkplätze können im Voraus gebucht werden, sind aber begrenzt.

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