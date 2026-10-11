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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Manchester-City-Tickets für 2026/27 kaufen: Premier-League-Spielplan, Ticketpreise und mehr

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Die kommenden Spiele von Manchester City in der Saison 2026/27

Datum (und Ortszeit)SpielSpielortTickets
Mi., 14. Okt. 2026, 20:00 UhrChampions League: Manchester City gegen Paris Saint-GermainEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen Ipswich TownEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Di., 20. Okt. 2026, 20:00 UhrChampions League: Manchester City gegen AEK AthenEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrPremier League: Aston Villa gegen Manchester CityVilla Park (Auswärtsspiel)Tickets
Mi., 28. Okt. 2026, 19:30 UhrEFL Cup: Manchester City gegen Brighton & Hove AlbionEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Mi., 4. Nov. 2026, 21:00 UhrChampions League: RB Leipzig gegen Manchester CityRed Bull Arena (Auswärtsspiel)Tickets
Sa., 7. Nov. 2026, 17:30 UhrPremier League: Nottingham Forest gegen Manchester CityThe City Ground (Auswärtsspiel)Tickets
Sa., 21. Nov. 2026, 12:30 UhrPremier League: Manchester City gegen FulhamEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Di., 24. Nov. 2026, 20:00 UhrChampions League: Manchester City gegen NapoliEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
So., 29. Nov. 2026, 16:30 UhrPremier League: Arsenal gegen Manchester CityEmirates Stadium (Auswärtsspiel)Tickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 UhrPremier League: Manchester City gegen Leeds UnitedEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 UhrPremier League: Brentford gegen Manchester CityGtech Community Stadium (Auswärtsspiel)Tickets
Di., 8. Dez. 2026, 21:00 UhrChampions League: Barcelona gegen Manchester CityEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen ChelseaEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen Hull CityEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 26. Dez. 2026, 20:00 UhrPremier League: Newcastle United gegen Manchester CitySt. James' Park (Auswärtsspiel)Tickets
Di., 29. Dez. 2026, 20:15 UhrPremier League: Everton gegen Manchester CityHill Dickinson Stadium (Auswärtsspiel)Tickets
So., 3. Jan. 2027, 16:30 UhrPremier League: Manchester City gegen Tottenham HotspurEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:15 UhrPremier League: Leeds United gegen Manchester CityElland Road (Auswärtsspiel)Tickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen Nottingham ForestEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Mi., 20. Jan. 2027, 21:00 UhrChampions League: Lens gegen Manchester CityStade Bollaert-Delelis (Auswärtsspiel)Wird noch bekannt gegeben
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 UhrPremier League: Brighton and Hove Albion gegen Manchester CityAmerican Express Stadium (Auswärtsspiel)Tickets
Mi., 27. Jan. 2027, 21:00 UhrChampions League: Manchester City gegen Sporting CPEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen ArsenalEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 UhrPremier League: Fulham gegen Manchester CityCraven Cottage (Auswärtsspiel)Tickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 UhrPremier League: Tottenham Hotspur gegen Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Auswärtsspiel)Tickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen Newcastle UnitedEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 UhrPremier League: Hull City gegen Manchester CityMKM Stadium (Auswärtsspiel)Tickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 UhrPremier League: Manchester City gegen EvertonEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 UhrPremier League: Coventry City gegen Manchester CityCoventry Building Society Arena (Auswärtsspiel)Tickets
Sa., 20. März 2027, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen Manchester UnitedEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 UhrPremier League: Bournemouth gegen Manchester CityVitality Stadium (Auswärtsspiel)Tickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen Crystal PalaceEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 UhrPremier League: Chelsea gegen Manchester CityStamford Bridge (Auswärtsspiel)Tickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen BrentfordEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen LiverpoolEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 UhrPremier League: Ipswich Town gegen Manchester CityPortman Road (Auswärtsspiel)Tickets
So., 23. Mai 2027, 15:00 UhrPremier League: Manchester City gegen Aston VillaEtihad Stadium (Heimspiel)Tickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 UhrPremier League: Sunderland gegen Manchester CityStadium of Light (Auswärtsspiel)Tickets

Wie kann man Manchester-City-Tickets kaufen?

Tickets für Heimspiele können über das offizielle Ticketportal von Manchester City direkt beim Verein gekauft werden. 

Die Vereine vergeben Tickets in drei Phasen: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder nach Treuepunkten und schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit. 

Wie kann man Dauerkarten für Manchester City kaufen?

Eine Dauerkarte ist die einzige Möglichkeit, sich den Besuch jedes Heimspiels zu sichern. Für neue Käufer sind Dauerkarten derzeit jedoch nicht erhältlich. Informieren Sie sich regelmäßig im offiziellen Ticketportal über Neuigkeiten. Sobald wieder Dauerkarten verfügbar sind, ist für den Kauf eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich.

Wie kann ich Tickets für Auswärtsspiele von Manchester City kaufen?

Wie bei Heimspielen können Sie Tickets über die offizielle Website des Vereins kaufen. Dafür benötigen Sie eine City-Mitgliedschaft. Sie können es auch auf der Website des gegnerischen Vereins versuchen, benötigen dort aber in der Regel ebenfalls eine Mitgliedschaft.

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Alles Wissenswerte über das Etihad Stadium

Manchester City spielt seit 2003 im Etihad Stadium, das ursprünglich für die Commonwealth Games 2002 gebaut wurde. Es bietet derzeit Platz für 55.097 Zuschauer und gehört damit zu den größeren Stadien der Premier League.

Am besten ist das Stadion mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Metrolink benötigt von Manchester Piccadilly bis zur Haltestelle Etihad Campus weniger als zehn Minuten. An Spieltagen fahren die Straßenbahnen fünfmal pro Stunde. Die benachbarten Haltestellen Holt Town und Velopark bleiben nach Abpfiff mindestens eine Stunde lang geschlossen. Parkplätze können im Voraus gebucht werden, sind aber begrenzt.

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