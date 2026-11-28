Zum dritten Mal in Folge strebt Ligue-1-Klub Lyon (Olympique Lyonnais) Erfolge auf nationaler und europäischer Bühne an. Wer die Mannschaft live sehen möchte, kann sich schon jetzt Tickets sichern.

Paulo Fonseca, den die Eigentümer von Lyon im Januar 2025 als Trainer verpflichteten, will nach vielversprechenden mehr als 18 Monaten im Amt den nächsten Schritt machen. Lyon beendete die vergangene Ligue-1-Saison auf Platz vier, dem besten Ligaergebnis seit 2020/21, als der Klub ebenfalls Vierter wurde.

Lyon startete gut in die laufende Saison und holte aus den ersten fünf Ligue-1-Spielen drei Siege und zwei Unentschieden. Besonders zu Hause überzeugte der Klub: Vier seiner ersten fünf Spiele im Groupama Stadium gewann Lyon und erzielte bei jedem dieser Siege mindestens zwei Tore.

Ihr wollt Spieler wie Zachary Athekame, Ernest Nuamah und Corentin Tolisso in dieser Saison live erleben? GOAL erklärt Euch, wo Ihr Tickets für Lyon-Spiele kaufen könnt, was sie kosten und was Ihr sonst noch wissen müsst.

Die nächsten Spiele von Lyon

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort So., 29. November (20:45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Monaco Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 6. Dezember (20:45 Uhr) Ligue 1: Troyes gegen Lyon Tickets Stade de l'Aube (Troyes) Do., 10. Dezember (21:00 Uhr) Europa League: Lyon gegen Union Saint-Gilloise Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 13. Dezember (20:45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Marseille Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 3. Januar (15:00 Uhr) Ligue 1: Le Mans gegen Lyon Tickets Stade Marie-Marvingt (Le Mans) So., 17. Januar (20:45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Lorient Tickets Groupama Stadium (Lyon) Do., 21. Januar (18:45 Uhr) Europa League: Jagiellonia Białystok gegen Lyon Tickets Stadion Miejski (Białystok) So., 24. Januar (20:45 Uhr) Ligue 1: Straßburg gegen Lyon Tickets Stade de la Meinau (Straßburg) Do., 28. Januar (21:00 Uhr) Europa League: Lyon gegen Bayer Leverkusen Tickets Groupama Stadium (Lyon) So., 31. Januar (20:45 Uhr) Ligue 1: Lyon gegen Lille Tickets Groupama Stadium (Lyon)

So kauft Ihr Tickets für Lyon

Offizielle Tickets für Spiele von Lyon (Olympique Lyonnais) gibt es direkt über die Online-Ticketplattform des Klubs (billetterie.ol.fr).

Bei regulären Spielen beginnt der freie Verkauf in der Regel einige Wochen bis zwei Monate vor dem Anpfiff. Zuvor erhalten Dauerkarteninhaber und Klubmitglieder bevorzugten Zugang.

Erste Vorverkaufsphase : Dauerkarteninhaber (Abonnés), die zusätzliche Plätze buchen möchten.

: Dauerkarteninhaber (Abonnés), die zusätzliche Plätze buchen möchten. Zweite Vorverkaufsphase : Mitglieder des Treueprogramms MyOL.

: Mitglieder des Treueprogramms MyOL. Freier Verkauf: Offen für alle mit einem kostenlosen Konto, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Fans können Tickets für Lyon-Spiele außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich auf diesem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Lyon?

Offizielle Tickets für Spiele von Lyon (Olympique Lyonnais) kosten bei regulären Ligapartien üblicherweise ab 15 bis 25 Euro. Für Premiumblöcke oder Spitzenspiele, etwa gegen PSG oder Marseille, können die Preise auf über 180 Euro steigen.

Die Ticketkategorien richten sich nach der Nähe zum Spielfeld und der Sicht:

Fan- und Eckblöcke (15 bis 25 Euro) : Die günstigste Kategorie. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren (in den Virages) oder in den Eckblöcken (z. B. Block 107).

: Die günstigste Kategorie. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren (in den Virages) oder in den Eckblöcken (z. B. Block 107). Mittlere Preiskategorie und Längsseiten (26 bis 65 Euro) : Plätze mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis auf den oberen und mittleren Rängen der Seitentribünen (Tribune Est und Tribune Ouest).

: Plätze mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis auf den oberen und mittleren Rängen der Seitentribünen (Tribune Est und Tribune Ouest). Premiumplätze ohne Hospitality-Angebot (ab 76 bis über 120 Euro) : Besonders gefragte Blöcke auf den unteren Rängen entlang der Seitenlinie, nahe der Mittellinie und den Trainerbänken.

: Besonders gefragte Blöcke auf den unteren Rängen entlang der Seitenlinie, nahe der Mittellinie und den Trainerbänken. VIP und Hospitality (ab 150 bis über 300 Euro): Exklusive Pakete mit Zugang zu einer Lounge (etwa dem Salon des Lumières), gepolsterten Sitzen und gehobener Verpflegung.

Informationen zur aktuellen Verfügbarkeit findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs oder auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub.

Alles Wissenswerte über das Groupama Stadium

Das Groupama Stadium, auch als Parc Olympique Lyonnais bekannt, ist ein modernes Stadion mit 59.186 Plätzen in Décines-Charpieu, einem Vorort von Lyon in Frankreich.

Es wurde 2016 als drittgrößtes Stadion Frankreichs eröffnet und ist die Heimspielstätte des Ligue-1-Klubs Lyon (Olympique Lyonnais). Weltweit ist es für sein futuristisches Design, seine vielseitige Nutzung für verschiedene Sportarten und seine erstklassige Konzertakustik bekannt.

65 Jahre lang spielte Lyon im traditionsreichen Stade de Gerland. Um den wachsenden europäischen Ambitionen des Klubs gerecht zu werden, schlug der legendäre OL-Präsident Jean-Michel Aulas 2008 jedoch ein neues, privat finanziertes Stadionprojekt vor.

Offiziell eingeweiht wurde das Stadion im Januar 2016 mit einem deutlichen 4:1-Sieg von Lyon gegen Troyes. Alexandre Lacazette erzielte dabei das erste Tor in der Geschichte des Stadions.

Denkwürdige Momente im Groupama Stadium

Europa-League-Finale 2018 : Atlético Madrid besiegte Olympique de Marseille auf der europäischen Bühne souverän mit 3:0. Antoine Griezmann steuerte einen starken Doppelpack bei.

: Atlético Madrid besiegte Olympique de Marseille auf der europäischen Bühne souverän mit 3:0. Antoine Griezmann steuerte einen starken Doppelpack bei. Finale der Frauen-WM 2019 : Das Stadion wurde zum Mittelpunkt des Frauenfußballs. Vor 57.900 Zuschauern im ausverkauften Stadion besiegte die US-Frauennationalmannschaft (USWNT) die Niederlande mit 2:0 und gewann ihren vierten WM-Titel.

: Das Stadion wurde zum Mittelpunkt des Frauenfußballs. Vor 57.900 Zuschauern im ausverkauften Stadion besiegte die US-Frauennationalmannschaft (USWNT) die Niederlande mit 2:0 und gewann ihren vierten WM-Titel. Olympische Sommerspiele 2024 in Paris: Im Stadion fanden mehrere Spiele des olympischen Fußballturniers statt, die seine Geschichte um ein olympisches Kapitel erweiterten.

Musik-Superstars: Das Stadion war Schauplatz großer Konzerte, darunter Taylor Swifts Eras Tour 2024 mit mehr als 59.000 Fans sowie Auftritte von Coldplay, The Rolling Stones und Linkin Park.

Rekorde und Statistiken von Lyon

Lyon (Olympique Lyonnais), liebevoll „Les Gones“ („die Kinder“) genannt, zählt historisch zu den renommiertesten Fußballklubs Frankreichs.

Der 1950 gegründete Klub entwickelte sich von einem Pokalspezialisten Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer europäischen Spitzenmannschaft, die den französischen Fußball in den 2000er-Jahren vollständig dominierte.

Titel und wichtige Erfolge des Klubs

Ligue 1 : 7 Titel (2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08)

: 7 Titel (2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08) Coupe de France : 5 Titel (1963/64, 1966/67, 1972/73, 2007/08, 2011/12)

: 5 Titel (1963/64, 1966/67, 1972/73, 2007/08, 2011/12) Coupe de la Ligue: 1 Titel (2000/01)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Die meisten Tore: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Der Rekord von sieben Titeln in Folge

Lyon hält mit sieben Meisterschaften zwischen 2002 und 2008 den französischen Rekord für die meisten Ligue-1-Titel in Folge. Damals war das auch ein Rekord unter Europas fünf Topligen.

Die Derby-Provokation mit bemalten Gesichtern 2006

Vor dem umkämpften Rhône-Alpes-Derby gegen Saint-Étienne im April 2006 betraten Lyons Spieler mit Gesichtern und Haaren, die in den Vereinsfarben Rot, Weiß und Blau bemalt waren, demonstrativ den Platz. Auf die Provokation ließen sie Taten folgen: Mit einem 4:0-Sieg gegen den Rivalen sicherten sie sich an diesem Abend ihren fünften Meistertitel in Folge.

Die Talentschmiede

Passend zum Beinamen „Les Gones“ („die Kinder“ im lokalen Dialekt) zählt Lyons Nachwuchsakademie zu den bekanntesten Talentschmieden Europas. Sie brachte Weltklassespieler wie Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti und Corentin Tolisso hervor.