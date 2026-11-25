Arne Slot musste nach einer durchwachsenen vergangenen Saison seinen Trainerposten bei Liverpool räumen. Einen Lichtblick gab es dennoch: Er hatte dem Klub die Teilnahme an der Champions League gesichert. Tickets für einen der kommenden Europapokalabende an der Anfield Road oder auswärts könnt Ihr schon jetzt buchen.

Unter der Leitung von Andoni Iraola hoffen Liverpools Fans, an die großen europäischen Erfolge der jüngeren Vergangenheit anzuknüpfen. In der Klopp-Ära erreichte der Klub innerhalb von fünf Jahren (2018–2022) drei Champions-League-Endspiele. 2019 gewann Liverpool nach einem Sieg gegen Tottenham in Madrid zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Europas höchsten Klubwettbewerb.

Liverpool startete mit einem Heimsieg gegen Atlético Madrid in die Champions-League-Saison 2025/26 und beendete die Ligaphase schließlich auf Platz drei. Dass die Mannschaft auch in diesem September mit einem Sieg an der Anfield Road gegen Diego Simeones Atlético Madrid in den Europapokal startete, soll ein gutes Omen sein. Unter anderem stehen noch Partien gegen Inter Mailand und Porto an. Liverpools Fans können sich in den kommenden Monaten also auf spannende Europapokalduelle freuen.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen zu Liverpools kommenden Champions-League-Spielen: wo Ihr Karten kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Liverpools Spielplan in der Champions League 2026/27

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 25. November (21 Uhr) FC Brügge gegen Liverpool Tickets Jan-Breydel-Stadion (auswärts) Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Liverpool gegen Porto Tickets Anfield (Heimspiel) Di., 19. Januar (21 Uhr) Inter Mailand gegen Liverpool Tickets San Siro (auswärts) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Liverpool gegen RC Lens Tickets Anfield (Heimspiel)

So kauft Ihr Liverpool-Tickets für die Champions League

Offizielle Tickets für Liverpools Champions-League-Spiele sind direkt über die Ticketseite des Klubs sowie über den Pokalspiel-Ticketplan und den Mitgliederverkauf erhältlich. Bestimmte Hospitality-Tickets des LFC können auch ohne die für reguläre Tickets erforderlichen Mitgliedschaftsnachweise gebucht werden.

Für den regulären Mitgliederverkauf und die Ticketverlosungen ist eine aktive offizielle LFC-Mitgliedschaft (Full, Light oder Junior) erforderlich. Tickets für Champions-League- und Pokalspiele werden für Berechtigte über den Auto Cup Scheme oder über den Verkauf und die Verlosungen für einzelne Spiele vergeben.

Der erste Ticketverkauf und die Anmeldung für Verlosungen zu Champions-League-Spielen begannen im Juli im Rahmen des saisonalen Ticketverkaufs des Klubs. Nach der Auslosung der UEFA-Ligaphase folgten weitere Phasen.

Das offizielle Ticketportal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Liverpool-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarktplätze wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bestehen möglicherweise die besten Chancen, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Liverpool-Tickets für die Champions League?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für Liverpools Champions-League-Spiele an der Anfield Road kosten in der Saison 2026/27 zwischen 30 und über 60 Pfund. Der Klub hat die Preiserhöhungen für reguläre Tickets in dieser Saison auf 3 Prozent begrenzt. In der Saison 2027/28 bleiben die Preise dann unverändert. Tickets für Fans aus der Region im Oberrang der Haupttribüne kosten weiterhin 9 Pfund.

Liverpool stuft Champions-League-Spiele bei den Grundpreisen nicht anders ein als reguläre Premier-League-Spiele. Der Originalpreis hängt allein von der Ebene, der Tribüne und dem jeweiligen Bereich an der Anfield Road ab:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Besonderheiten Haupttribüne (mittlere Ebenen) 62 Pfund (höchster Preis) Nahe an den Trainerbänken und modernen Einrichtungen, mit hochwertigem Panoramablick Haupttribüne (Oberrang) 31–55 Pfund Erhöhter Blick auf den Platz; hier befindet sich auch der Bereich mit 9-Pfund-Tickets für Fans aus der Region Sir Kenny Dalglish Stand 55–60 Pfund Plätze an der Längsseite gegenüber der Haupttribüne mit dem klassischen Blickwinkel der TV-Übertragung The Kop 39–44 Pfund Die berühmteste Tribüne für die lautstarke Unterstützung der heimischen Fans und eine intensive Spieltagsatmosphäre Anfield Road Stand (Unter- und Oberrang) 31–54 Pfund Gegenüber dem Kop gelegen, mit einem neu eingerichteten Bereich für junge Erwachsene (bis 24 Jahre)

Offizielle LFC-Hospitality-Pakete für Champions-League-Abende in der Gruppenphase kosten in der Regel zwischen 175 und über 400 Pfund pro Platz. Sie umfassen hochwertige Plätze auf der Haupttribüne oder am Anfield Road End, Zugang zu einer Lounge und ein Essen vor dem Spiel, etwa in Brodies Sports Bar, im The Boot Room Restaurant oder im The Carlsberg Dugout.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen PSG-Website. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt Ihr außerdem auf Zweitmarktplätzen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Liverpools jüngste Ergebnisse in der Champions League

Für Liverpool gab es im Europapokal zuletzt nur Siege oder Niederlagen. Seit erstaunlichen 47 Spielen in der Champions League und Europa League wartet der Klub auf ein Unentschieden. Zuletzt spielte Liverpool im April 2022 im Rückspiel eines Champions-League-Viertelfinals an der Anfield Road gegen Benfica remis.