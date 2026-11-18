Ipswich Town ist im ersten Anlauf direkt in die Premier League zurückgekehrt. Unter der Leitung von Gary O'Neil hofft der Klub diesmal auf einen längeren Aufenthalt. Tickets für Spiele an der Portman Road und auswärts könnt Ihr schon jetzt buchen.

Nach Platz zwei in der Championship und dem direkten Aufstieg in der vergangenen Saison ist die Freude bei Ipswich Town noch immer groß. Die gute Stimmung hat der Klub in die neue Spielzeit mitgenommen.

Zu Hause hat Ipswich einige beeindruckende Leistungen gezeigt, auswärts bewies das Team Widerstandsfähigkeit. Diese Eigenschaft muss es über die gesamte Saison bewahren, wenn es den gefürchteten Abstieg vermeiden will.

Hier liefert Euch GOAL die neuesten Informationen zu Tickets für Spiele von Ipswich Town: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Ipswich Town

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 21. Nov. (15 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium (auswärts) Sa., 28. Nov. (17.30 Uhr) Ipswich Town gegen Aston Villa Tickets Portman Road (Heimspiel) Di., 1. Dez. (20 Uhr) Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (auswärts) Sa., 5. Dez. (20 Uhr) Leeds United gegen Ipswich Town Tickets Elland Road (auswärts) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Ipswich Town gegen Newcastle United Tickets Portman Road (Heimspiel) So., 20. Dez. (14 Uhr) Brighton & Hove Albion gegen Ipswich Town Tickets American Express Stadium (auswärts) Sa., 26. Dez. (15 Uhr) Ipswich Town gegen Brentford Tickets Portman Road (Heimspiel) Mi., 30. Dez. (20.15 Uhr) Ipswich Town gegen Chelsea Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Arsenal gegen Ipswich Town Tickets Emirates Stadium (auswärts) Mi., 6. Jan. (19.30 Uhr) Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Ipswich Town

Der wichtigste und sicherste Weg zum Kauf offizieller Ipswich-Town-Tickets führt über das E-Ticketing-Portal des Klubs. Dafür müsst Ihr ein digitales Vereinskonto erstellen und Euch darüber anmelden.

Tickets könnt Ihr auch persönlich im Planet Blue Superstore des Klubs an der Portman Road kaufen. Das ist allerdings normalerweise nur an spielfreien Tagen möglich und auch dann nur in den seltenen Fällen, in denen noch Tickets verfügbar sind.

Verkaufsphasen und Zeitplan

Verkaufsphase Zeitpunkt und Bedingungen Ticketverlosung Beginnt etwa vier Wochen vor dem Spiel und ist ausschließlich Super-Blues-Mitgliedern ohne Dauerkarte vorbehalten. Mitglieder können sich einzeln oder als Gruppe bewerben. Vorverkauf für Mitglieder Wer bei der Verlosung erfolgreich war, erhält zuerst Zugang. Anschließend bekommen erfolglose Bewerber sowie die übrigen Super-Blues-Mitglieder ein eigenes Zeitfenster, um verbleibende Tickets zu kaufen. Pro Mitglied ist der Kauf auf ein Ticket begrenzt. Weiterverkauf von Dauerkartenplätzen Ist flexibel bis zum Spieltag möglich. Wenn jemand mit Dauerkarte ein Spiel nicht besuchen kann, wird der Platz über die offizielle Tauschplattform des Klubs freigegeben und ist sofort für andere berechtigte Mitglieder buchbar. Freier Verkauf Findet nur statt, wenn nach Abschluss aller Verkaufsphasen für Mitglieder noch Tickets übrig sind, üblicherweise zwei Wochen vor dem Spiel. Bei besonders gefragten Premier-League-Spielen kommt es selten dazu.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Ipswich Town auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Ipswich Town?

Die offiziellen Ticketpreise für Spiele von Ipswich Town an der Portman Road hängen von der Einstufung der Partie, der Alterskategorie für Ermäßigungen und dem gewählten Sitzplatzbereich ab.

Für die Saison 2026/27 hat der Klub die Preise für Tagestickets eingefroren. Die grundlegende Preisstruktur bleibt damit dieselbe wie in der Vorsaison.

Je nach Nachfrage und Bekanntheit des Gegners werden die Spiele in zwei Hauptkategorien eingeteilt:

Kategorie A : Besonders gefragte Spiele gegen Klubs aus den Top Sechs oder bedeutende Rivalen, etwa das East-Anglia-Derby oder Partien gegen die großen sechs Klubs aus London und Manchester.

: Besonders gefragte Spiele gegen Klubs aus den Top Sechs oder bedeutende Rivalen, etwa das East-Anglia-Derby oder Partien gegen die großen sechs Klubs aus London und Manchester. Kategorie B: Reguläre Spiele gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld oder den unteren Tabellenregionen.

Ein reguläres Einzelticket für Erwachsene, das direkt beim Klub gekauft wird, kostet in der Regel zwischen 27 und mehr als 38 Pfund. Der Preis hängt davon ab, ob es sich um ein Spiel der Kategorie A oder B handelt und ob sich der Platz im Ober- oder Unterrang befindet.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Portman Road

Die Portman Road ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Ipswich Town F.C. und mit 30.311 Plätzen das Fußballstadion mit der größten Kapazität in East Anglia. Sie zählt zu den beliebtesten traditionellen Fußballspielstätten Englands und wird seit 1884 durchgehend von Ipswich Town genutzt.

Ab 1855 nutzte der East Suffolk Cricket Club das Gelände an der Portman Road. Als Ipswich Town 1884 hinzukam, spielte der Klub auf einem Platz, der sich mit dem Cricketfeld überschnitt. Jeden Sommer räumte Ipswich den Platz, damit dort wieder Cricket gespielt werden konnte.

Im Anschluss an den Taylor-Report wurde die Portman Road 1992 zum ersten Stadion der Premier League, das auf allen vier Seiten ausschließlich Sitzplatztribünen hatte. Durch umfangreiche Ausbauten um die Jahrtausendwende wurden beide Tribünen hinter den Toren neu errichtet. Die Kapazität stieg dadurch auf über 30.000.

Denkwürdige Momente an der Portman Road

Der Zuschauerrekord: Ipswich Town 0:0 Leeds United (1975) : Ein Spiel der fünften Runde des FA Cups lockte die Rekordzahl von 38.010 Zuschauern an. Die Fans drängten sich auf jedem Winkel der alten Stehplatztribünen, um die legendäre Begegnung zu sehen.

: Ein Spiel der fünften Runde des FA Cups lockte die Rekordzahl von 38.010 Zuschauern an. Die Fans drängten sich auf jedem Winkel der alten Stehplatztribünen, um die legendäre Begegnung zu sehen. Eine taktische Meisterleistung: Ipswich Town 3:0 Barcelona (1977) : In einem ausverkauften Stadion sahen die Zuschauer, wie Bobby Robsons Mannschaft ein mit den Fußballgrößen Johan Cruyff und Johan Neeskens besetztes Barcelona klar bezwang. Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot erzielten die Tore.

: In einem ausverkauften Stadion sahen die Zuschauer, wie Bobby Robsons Mannschaft ein mit den Fußballgrößen Johan Cruyff und Johan Neeskens besetztes Barcelona klar bezwang. Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot erzielten die Tore. Die Rückkehr nach 22 Jahren: Ipswich Town 2:0 Huddersfield Town (2024): Tore von Wes Burns und Omari Hutchinson lösten einen gewaltigen Platzsturm und ohrenbetäubenden Jubel aus. Kieran McKennas Mannschaft sicherte sich den zweiten Aufstieg in Folge und kehrte nach 22 Jahren in die Premier League zurück.

Die außergewöhnliche Europapokal-Bilanz: Die Portman Road gilt als besonders schwieriger Spielort für ausländische Teams. Ipswich Town ist in europäischen Wettbewerben zu Hause ungeschlagen: In 31 Heimspielen gab es keine einzige Niederlage, dafür Siege gegen große Klubs wie AC Mailand, Inter und Real Madrid.

Popgrößen: Abseits des Fußballs fanden an der Portman Road auch große Konzerte von Elton John, R.E.M., den Red Hot Chili Peppers und Pink statt. Im Sommer 2025 trat Ed Sheeran, internationaler Superstar, lebenslanger Fan von Ipswich Town und Minderheitsgesellschafter des Klubs, an drei historischen Abenden im Stadion auf.

Rekorde und Statistiken von Ipswich Town

Der Ipswich Town Football Club nimmt in der Geschichte des englischen Fußballs einen einzigartigen Platz ein. Dafür stehen seine drei großen Titel und seine beispiellose Heimserie in europäischen Wettbewerben.

Obwohl der Klub aus Suffolk und damit aus einer vergleichsweise wenig beachteten Fußballregion stammt, feierte er in seinen goldenen Zeiten Mitte des 20. Jahrhunderts Erfolge in England und Europa.

Die wichtigsten Titel des Klubs

Meister der First Division : einmal (1961/62)

: einmal (1961/62) FA-Cup-Sieger : einmal (1977/78)

: einmal (1977/78) UEFA-Cup-Sieger: einmal (1980/81)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Die meisten Tore: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Sprungbrett zum Trainerposten bei England

Ipswich ist dafür bekannt, Trainer von Weltklasseformat hervorgebracht zu haben. Sowohl Sir Alf Ramsey, der mit Ipswich 1962 die Meisterschaft gewann, als auch Sir Bobby Robson, der den FA Cup und den UEFA Cup holte, wechselten vom Trainerposten an der Portman Road direkt zur englischen Nationalmannschaft. Dort führten sie England durch seine größten WM-Epochen.

Der bekannte Spitzname von Ipswich Town

Ursprünglich wurde Ipswich nach seiner Vereinsfarbe Blau benannt. Während der Premier-League-Saison 2000/01 gaben gegnerische Fans dem Klub aufgrund der landwirtschaftlichen Wurzeln Suffolks scherzhaft einen auf Traktoren bezogenen Spitznamen. Der Klub und seine Fans übernahmen ihn voller Stolz.