Nach einem Jahrzehnt ist Hull City endlich zurück in der Premier League. Wenn Ihr die Mannschaft in dieser Saison live sehen wollt, könnt Ihr Euch jetzt Tickets sichern.

Die Fans von Hull City dürften nach dem Sieg ihrer Mannschaft gegen Middlesbrough im Championship-Play-off-Finale im Mai im Wembley-Stadion noch immer begeistert sein. Die gute Stimmung hat sich in der neuen Saison fortgesetzt.

Die Mannschaft von Sergej Jakirović hat zu Hause überzeugende Leistungen gezeigt, darunter ein 2:0 zum Saisonauftakt gegen Manchester United und zuletzt ein weiterer 2:0-Erfolg gegen Brighton. Auch auswärts hat sie Widerstandskraft bewiesen. Diese Eigenschaft muss sie über die Saison hinweg bewahren, wenn sie den gefürchteten Abstieg vermeiden will.

Hier findet Ihr von GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für Hull City: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Hull City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park (auswärts) Mi., 2. Dez. (20 Uhr) Hull City gegen Nottingham Forest Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 5. Dez. (15 Uhr) Bournemouth gegen Hull City Tickets Vitality Stadium (auswärts) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Hull City gegen Tottenham Hotspur Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 19. Dez. (15 Uhr) Manchester City gegen Hull City Tickets Etihad Stadium (auswärts) Sa., 26. Dez. (17.30 Uhr) Hull City gegen Liverpool Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Di., 29. Dez. (19.30 Uhr) Hull City gegen Leeds United Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Sunderland gegen Hull City Tickets Stadium of Light (auswärts) Di., 5. Jan. (19.30 Uhr) Nottingham Forest gegen Hull City Tickets City Ground (auswärts) Sa., 16. Jan. (15 Uhr) Hull City gegen Arsenal Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 23. Jan. (15 Uhr) Ipswich Town gegen Hull City Tickets Portman Road (Ipswich) So., 31. Jan. (14 Uhr) Hull City gegen Crystal Palace Tickets MKM Stadium (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Hull City

Offizielle Tickets für Hull City könnt Ihr über das Online-Ticketportal des Klubs, telefonisch über die Ticketstelle oder persönlich vor Ort kaufen. Dauerkarteninhaber und Mitglieder können über die offizielle Ticketbörse von Hull City zudem ihre Plätze für ausverkaufte Heimspiele anbieten.

Der Ticketverkauf läuft üblicherweise in mehreren Phasen ab:

Bevorzugter Zugang : Personen mit aktueller oder aktiver Mitgliedschaft können vor Beginn des allgemeinen Verkaufs zuerst Plätze kaufen.

: Personen mit aktueller oder aktiver Mitgliedschaft können vor Beginn des allgemeinen Verkaufs zuerst Plätze kaufen. Allgemeiner Verkauf: Er beginnt nur, wenn nach den Vorverkaufsphasen für Mitglieder und Dauerkarteninhaber noch Plätze verfügbar sind. Bei stark gefragten Premier-League-Spielen sind die Tickets häufig schon während dieser Phasen ausverkauft.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Hull City auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, auch kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Hull City?

Offizielle Tageskarten für Spiele im MKM Stadium kosten ab 30 Pfund für Erwachsene, ab 16 Pfund zum ermäßigten Tarif und ab 8 Pfund für Kinder und Jugendliche. Der genaue Preis hängt von der Spielkategorie, also der Attraktivität des Gegners, und von der Stadionzone ab, in der Ihr sitzt.

Die Spiele werden den Kategorien A, B oder C zugeordnet. Besonders gefragte Partien, etwa gegen die „großen Sechs“, fallen in Kategorie A, weniger prominente Begegnungen in Kategorie C.

Die genannten Einstiegspreise werden stets anhand der Preise für Zone 1 bei einem Spiel der Kategorie C berechnet. Mit einer höheren Spielkategorie oder Sitzplatzklasse steigen die Preise.

Tribünenbereiche und Zonen

Das MKM Stadium ist als durchgehendes Stadionoval mit einem Tribünenrang konzipiert. Eine Ausnahme bildet die Westtribüne mit ihrem zweiten Rang. Das Stadion ist in verschiedene Preiszonen unterteilt:

Chris-Chilton-Osttribüne : Die Tribüne mit einem Rang erstreckt sich entlang des Spielfelds. Die mittleren Blöcke bieten einen besonders guten Blick von der Seitenlinie. In der südöstlichen Ecke befinden sich Stehplatzbereiche, die bei lautstarken Heimfans beliebt sind.

: Die Tribüne mit einem Rang erstreckt sich entlang des Spielfelds. Die mittleren Blöcke bieten einen besonders guten Blick von der Seitenlinie. In der südöstlichen Ecke befinden sich Stehplatzbereiche, die bei lautstarken Heimfans beliebt sind. Westtribüne : Der repräsentativste Teil des Stadions. Im unteren Rang befinden sich die Spielerbänke, Medienbereiche und gehobene Hospitality-Logen. Der erhöhte zweite Rang (Upper West) liegt wegen seines Panoramablicks in der höchsten Preisklasse des Stadions.

: Der repräsentativste Teil des Stadions. Im unteren Rang befinden sich die Spielerbänke, Medienbereiche und gehobene Hospitality-Logen. Der erhöhte zweite Rang (Upper West) liegt wegen seines Panoramablicks in der höchsten Preisklasse des Stadions. Nordtribüne : Hier sind traditionell Heimfans untergebracht, insbesondere die lautstarken Fanblöcke N1–N5.

: Hier sind traditionell Heimfans untergebracht, insbesondere die lautstarken Fanblöcke N1–N5. Südtribüne : Die ausgewiesene Familientribüne. Hier gilt freie Platzwahl; zugleich gehört der Bereich zu den günstigsten im Stadion.

: Die ausgewiesene Familientribüne. Hier gilt freie Platzwahl; zugleich gehört der Bereich zu den günstigsten im Stadion. Gästebereich: Gästefans sitzen in der nordöstlichen Ecke. Dort gibt es rund 1.105 Stehplätze.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das MKM Stadium

Das MKM Stadium ist eine bekannte Mehrzweckstätte für Sport und Unterhaltung in Kingston upon Hull, England. Mit seiner markanten modernen Architektur ist es zugleich Heimstätte für Fußball und Rugby League.

Die Idee für das Stadion entstand Ende der 1990er-Jahre, als die Stadtverwaltung von Hull Anteile an Kingston Communications verkaufte und mit dem Erlös eine hochmoderne Anlage finanzierte. Der Bau kostete 44 Millionen Pfund und dauerte nur 14 Monate, bevor das Stadion im Dezember 2002 offiziell eröffnet wurde.

Das Stadion ist die Heimstätte zweier bedeutender Klubs, die dafür ihre traditionsreichen, aber in die Jahre gekommenen Spielstätten verließen:

Hull City A.F.C. (Hull City): Die Fußballmannschaft zog aus dem Boothferry Park um.

(Hull City): Die Fußballmannschaft zog aus dem Boothferry Park um. Hull FC (Hull FC): Die Rugby-League-Mannschaft zog von The Boulevard um.

Denkwürdige Momente im MKM Stadium

Das Eröffnungsspiel (Dezember 2002) : Hull City besiegte Sunderland in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 und gewann die neu geschaffene „Raich Carter Trophy“. Steve Melton erzielte das historische erste Tor im Stadion.

: Hull City besiegte Sunderland in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 und gewann die neu geschaffene „Raich Carter Trophy“. Steve Melton erzielte das historische erste Tor im Stadion. Auftakt in der Premier League (2008) : Nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse wurden die ersten Premier-League-Heimspiele legendär, darunter ein viel beachteter 3:1-Sieg gegen Liverpool.

: Nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse wurden die ersten Premier-League-Heimspiele legendär, darunter ein viel beachteter 3:1-Sieg gegen Liverpool. Der Kampf der elf Spieler (2003): Das erste Spiel des Hull FC im Stadion war eine Challenge-Cup-Partie gegen Halifax. Obwohl zwei Spieler von Hull vom Platz gestellt wurden, erkämpfte sich die Elf einen denkwürdigen 24:16-Sieg.

Künftige Erweiterung: Arup Sport und Miller Partnership planten die Stadionkonstruktion so, dass über der Osttribüne bei Bedarf ein weiterer Oberrang ergänzt werden kann. Damit ließe sich die Kapazität auf 34.000 Plätze erhöhen.

Rekorde und Statistiken von Hull City

Der 1904 gegründete Hull City Association Football Club blickt auf eine faszinierende Geschichte zurück, geprägt von Kampfgeist in den unteren Ligen, einem bemerkenswerten Aufstieg in die Premier League im 21. Jahrhundert und unvergesslichen Auftritten im Wembley-Stadion.

Titel und Erfolge des Klubs

Meister der dritten englischen Liga (League One / Division Three) : viermal

: viermal Sieger der Aufstiegs-Play-offs der zweiten englischen Liga (Championship): dreimal

Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Die meisten Tore: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Das Ende des 104-jährigen Wartens (2008)

Nach mehr als einem Jahrhundert in den unteren Ligen erreichte Hull City erstmals die höchste Spielklasse. Lokalmatador Dean Windass erzielte im Championship-Play-off-Finale in Wembley in der ersten Halbzeit mit einem spektakulären Volley das Tor zum 1:0-Sieg gegen Bristol City. Kapitän Ian Ashbee gelang dabei die bemerkenswerte Leistung, den Klub in allen vier Profiligen als Spielführer anzuführen.

Das FA-Cup-Finale 2014 und das Europapokaldebüt

Hull City erreichte 2014 erstmals ein großes Pokalfinale. James Chester und Curtis Davies brachten die Mannschaft in Wembley mit einem furiosen Start innerhalb von acht Minuten gegen Arsenal mit 2:0 in Führung. Arsenal kämpfte sich zurück und gewann nach Verlängerung mit 3:2. Durch den historischen Finaleinzug qualifizierte sich Hull jedoch für seine erste und bislang einzige Teilnahme an der UEFA Europa League in der Saison 2014/15.