Nach drei Jahren in der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04 zurück im Oberhaus. In jeder der vergangenen vier Spielzeiten kamen im Schnitt mehr als 60.000 Zuschauer in die Veltins-Arena. Auch in den kommenden Monaten dürfte das Stadion aus allen Nähten platzen. Wer dabei sein will, kann sich schon jetzt Tickets für Schalke-Spiele sichern.

Nach ihrem letzten Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2021/22 stiegen die Königsblauen direkt wieder ab. Diesmal wollen sie den erneuten Abstieg unbedingt vermeiden. Deshalb haben sie nicht nur die Spieler gehalten, die ihnen in der vergangenen Saison zum Sprung an die Spitze der 2. Bundesliga verhalfen, sondern den Kader mit Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber und Satoshi Tanaka verstärkt.

Nach einem schleppenden Start in die neue Bundesligasaison mit einer 0:3-Auswärtsniederlage gegen Augsburg zeigte Schalke 04 eine gute Reaktion: In Gelsenkirchen holte die Mannschaft ein 0:0 gegen Bayern München, ehe sie mit einem 3:1 bei Union Berlin ihren ersten Sieg feierte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL, wo Ihr in dieser Saison Tickets für Spiele des FC Schalke 04 kaufen könnt, was sie kosten und was Ihr sonst noch wissen müsst.

Die nächsten Spiele von Schalke 04

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets So., 11. Oktober (17.30 Uhr) Bundesliga: SC Freiburg gegen Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tickets Sa., 17. Oktober (15.30 Uhr) Bundesliga: Schalke 04 gegen Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets Sa., 24. Oktober (15.30 Uhr) Bundesliga: FC Köln gegen Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Köln) Tickets Mi., 28. Oktober (18 Uhr) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden gegen Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresden) Tickets Sa., 31. Oktober (15.30 Uhr) Bundesliga: Schalke 04 gegen RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets So., 8. November (19.30 Uhr) Bundesliga: Hoffenheim gegen Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Tickets Sa., 21. November (18.30 Uhr) Bundesliga: Schalke 04 gegen VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets Sa., 28. November (15.30 Uhr) Bundesliga: Paderborn gegen Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Tickets Sa., 5. Dezember (Uhrzeit noch offen) Bundesliga: Schalke 04 gegen Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets

So kauft Ihr Tickets für Schalke 04

Offizielle Tickets für Spiele des FC Schalke 04 müsst Ihr direkt über den „S04 Ticketshop“ kaufen. Das Portal ist über „S04 Ticketshop English“ auch vollständig auf Englisch verfügbar.

Um die verfügbaren Spiele anzusehen und Plätze zu buchen, müsst Ihr ein kostenloses Online-Konto anlegen. Die Tickets werden auf Euren Namen ausgestellt. Deshalb kann beim Einlass in die Veltins-Arena Euer Ausweis kontrolliert werden.

Sind die regulären Kontingente ausverkauft, könnt Ihr die „S04 Ticketbörse“ nutzen. Dieser offizielle Zweitmarkt von Schalke ist direkt in das Ticketportal des Vereins integriert. Dort können Dauerkarteninhaber einzelne Tickets, die sie nicht nutzen können, sicher zum regulären Preis anbieten.

Schalke 04 hat ein Vorverkaufssystem, bei dem Vereinsmitglieder zuerst die Möglichkeit erhalten, bis zu vier Tickets pro Spiel zu kaufen. Da Schalke eine der größten Fangemeinden Deutschlands hat, sind Spiele häufig schon während dieser exklusiven Mitgliederphase ausverkauft. Reguläre Tickets gelangen daher nur selten in den freien Verkauf.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele des FC Schalke 04 auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Schalke 04?

Offizielle Tickets für Spiele des FC Schalke 04 in der Veltins-Arena kosten üblicherweise zwischen 15 und 20 Euro für Stehplätze und zwischen 26 und 62 Euro für reguläre Sitzplätze. Bei besonders gefragten Spielen wie Lokalderbys können die Preise leicht abweichen.

Die regulären Ticketpreise von Schalke 04 sind nach Kategorien und Bereichen der Veltins-Arena wie folgt gestaffelt:

Stehplätze : Fanblöcke und traditionelle Stehplatzbereiche, etwa die berühmte Nordkurve. Preisspanne: 15 bis 20 Euro.

: Fanblöcke und traditionelle Stehplatzbereiche, etwa die berühmte Nordkurve. Preisspanne: 15 bis 20 Euro. Sitzplatzkategorien 1 bis 4 : Reguläre Sitzplätze auf Ober- und Unterrang. Preisspanne: 26 bis 62 Euro.

: Reguläre Sitzplätze auf Ober- und Unterrang. Preisspanne: 26 bis 62 Euro. Kategorie 0 (Premium-Sitzplätze): Bereiche auf dem Unterrang der Haupt- und Gegentribüne, etwa die Blöcke P, Q, D1, D2, C1 und C2. Höhere Preiskategorie.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Veltins-Arena

Die Veltins-Arena, ursprünglich als Arena AufSchalke bekannt, ist ein weltweit bekanntes Multifunktionsstadion in Gelsenkirchen. Sie gilt als eines der technisch fortschrittlichsten und innovativsten Stadien, die je gebaut wurden, und ist die Heimspielstätte des Bundesligisten FC Schalke 04 mit seinen leidenschaftlichen Fans.

Bei Ligaspielen bietet das Stadion Platz für 62.271 Zuschauer, einschließlich der Stehplätze. Für internationale Spiele beträgt die Kapazität bei reiner Sitzplatzbelegung 54.740.

Ende der 1990er-Jahre war Schalkes damalige Heimspielstätte, das Parkstadion, deutlich in die Jahre gekommen. Nach dem historischen UEFA-Cup-Sieg des Vereins 1997 und mit Blick auf das bevorstehende 100-jährige Bestehen wurden die Pläne für ein futuristisches Stadion vorangetrieben.

Der Bau des heutigen Stadions begann Ende 1998. Als es 2001 eröffnet wurde, schrieb es Geschichte: Es war das erste Stadion in Deutschland, das vollständig privat und ohne staatliche Zuschüsse finanziert wurde.

Denkwürdige Momente in der Veltins-Arena

Das Eröffnungsspiel (2001) : Das Stadion wurde mit einem Freundschaftsturnier zwischen Schalke, Borussia Dortmund und dem FC Nürnberg eröffnet. Das erste Tor im Stadion erzielte tatsächlich kein Fußballer, sondern Popstar Lionel Richie: Er trat bei der Eröffnungsfeier auf und schoss einen Ball ins Netz!

: Das Stadion wurde mit einem Freundschaftsturnier zwischen Schalke, Borussia Dortmund und dem FC Nürnberg eröffnet. Das erste Tor im Stadion erzielte tatsächlich kein Fußballer, sondern Popstar Lionel Richie: Er trat bei der Eröffnungsfeier auf und schoss einen Ball ins Netz! Champions-League-Finale 2004 : Der FC Porto von José Mourinho besiegte die AS Monaco mit 3:0 und holte den Titel.

: Der FC Porto von José Mourinho besiegte die AS Monaco mit 3:0 und holte den Titel. Europameisterschaft 2024: In der Arena fanden einige Turnierspiele statt, wie schon bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006.

Der Eishockey-Zuschauerweltrekord: Das Eröffnungsspiel der IIHF-Weltmeisterschaft 2010 fand in der Veltins-Arena statt. Beeindruckende 77.803 Fans kamen ins Stadion, um das Spiel zwischen Deutschland und den USA auf einer eigens angelegten Eisfläche zu sehen. Das war damals ein Weltrekord.

Rekorde und Statistiken von Schalke 04

Der 1904 gegründete FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.) gehört zu den traditionsreichsten und leidenschaftlich unterstützten Fußballvereinen Deutschlands.

Der Verein stammt aus der vom Kohlebergbau geprägten Industriestadt Gelsenkirchen. Zu seiner reichen Geschichte zählen die nationale Dominanz in den 1930er- und 1940er-Jahren, internationale Erfolge in den 1990er-Jahren und eine heute riesige Fangemeinde.

Die wichtigsten Titel und Erfolge des Vereins

Deutscher Meister (vor der Bundesliga) : 7 Titel (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

: 7 Titel (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958) DFB-Pokal : 5 Titel (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

: 5 Titel (1937, 1972, 2001, 2002, 2011) DFL-Supercup : 1 Titel (2011)

: 1 Titel (2011) UEFA-Cup / Europa League: 1 Titel (1997)

Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Meiste Tore: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

Das erste deutsche Double

1937 gewann Schalke 04 als erster Verein in der Geschichte des deutschen Fußballs das nationale Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal im selben Kalenderjahr.

Der Weg durch die Kohle

Der Spielertunnel der Heimmannschaft in Schalkes Veltins-Arena wurde eigens so gestaltet, dass er wie ein unterirdisches Kohlebergwerk aussieht und sich auch so anfühlt. Damit würdigt der Verein die Knappen, die ihn in seinen Anfangsjahren gründeten und finanzierten.

Weltweit einer der mitgliederstärksten Vereine

Trotz dramatischer, turbulenter Abstiege und finanzieller Krisen hat Schalke 04 rund 210.000 offizielle Vereinsmitglieder. Damit ist Schalke der drittgrößte Verein Deutschlands und zählt weltweit klar zu den sechs mitgliederstärksten Sportvereinen.