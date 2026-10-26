Nach dem sensationellen Titelgewinn in der EFL Championship in der vergangenen Saison unter Frank Lampard ist Coventry City nach 25 Jahren zurück in der Premier League. Verpasst nicht die Gelegenheit, das Team live zu sehen, und bucht noch heute Tickets für die kommenden Spiele.

Coventry City weiß, dass im Laufe der Saison ein harter Kampf bevorsteht. Die ersten Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass die Mannschaft den nötigen Kampfgeist besitzt, um die Klasse zu halten.

Nach einer schwierigen Anfangsphase ohne Sieg, zu der auch schwere Auswärtsspiele bei Arsenal und Manchester City gehörten, feierte Coventry zwei Siege in Folge gegen Nottingham Forest und Newcastle. Das stärkte die Moral der Spieler und Fans gleichermaßen. Nun will das Team an diese Leistungen anknüpfen.

Bei GOAL erfahrt ihr alles Wichtige über Tickets für die Spiele von Coventry City: wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Coventry City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 31. Oktober (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Sunderland Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Fr., 6. November (20 Uhr) Premier League: Everton gegen Coventry City Tickets Hill Dickinson Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 21. November (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Crystal Palace Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 28. November (15 Uhr) Premier League: Leeds United gegen Coventry City Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Mi., 2. Dezember (20 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 5. Dezember (15 Uhr) Premier League: Manchester United gegen Coventry City Tickets Old Trafford (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dezember (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Aston Villa Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 19. Dezember (15 Uhr) Premier League: Bournemouth gegen Coventry City Tickets Vitality Stadium (Auswärtsspiel) So., 27. Dezember (14 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Chelsea Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Mi., 30. Dezember (19.30 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Brentford Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 2. Januar (15 Uhr) Premier League: Liverpool gegen Coventry City Tickets Anfield (Auswärtsspiel) Mi., 6. Januar (19.30 Uhr) Premier League: Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Auswärtsspiel)

So kauft ihr Tickets für Coventry City

Offizielle Tickets für Coventry City müsst ihr über die vereinseigenen Verkaufskanäle kaufen. Der Verkauf erfolgt in mehreren Phasen: Zuerst sind Vereinsmitglieder an der Reihe, danach Fans, die bereits zuvor Tickets gebucht haben.

Spieltagstickets gehen zunächst an Sky Blue Members in den Verkauf. Falls Tickets übrig bleiben, beginnt anschließend der Verkauf an Fans, die schon einmal Tickets gekauft haben. Für besonders gefragte Spiele oder Lokalderbys gibt es nur selten einen freien Verkauf für alle. So soll verhindert werden, dass Gästefans Plätze im Heimbereich kaufen.

Wann der Ticketverkauf für ein einzelnes Spiel beginnt, hängt vom Spieltermin ab. Üblicherweise startet er etwa drei bis vier Wochen vor der Partie.

Fans können Tickets für Spiele von Coventry City außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Coventry City?

Die Preise für offizielle Tages- und Dauerkarten von Coventry City in der Premier-League-Saison 2026/27 variieren je nach Spielkategorie, Sitzplatzbereich und Altersgruppe. Reguläre Tageskarten für Erwachsene kosten in der Regel zwischen 30 und 55 Pfund.

Der Verein teilt Spiele je nach Nachfrage in verschiedene Kategorien ein (Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C). Hinzu kommen unterschiedliche Sitzplatzbereiche in der Coventry Building Society Arena:

Sitzplatzbereich / Kategorie Preisspanne für Erwachsene (ca.) Standardbereich 30–55 Pfund Familienbereich 30–55 Pfund Premiumbereich 42–80+ Pfund Premiumbereich mit gepolsterten Sitzen 47–60+ Pfund

Hospitality-Pakete: Exklusive Logen, Zugang zu Lounges und VIP-Gastronomie sind ab etwa 120 bis über 250 Pfund pro Person erhältlich.

Weitere Informationen findet ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Coventry Building Society Arena

Die Coventry Building Society Arena, früher als Ricoh Arena bekannt, ist ein Mehrzweckstadion und Ausstellungskomplex in Coventry mit einer Kapazität von 32.609 Plätzen.

Die ursprünglich im August 2005 eröffnete Spielstätte kostete 113 Millionen Pfund. Sie vereint Sport, große Wirtschaftsausstellungen, ein Casino und ein Hotel vor Ort an einem Standort.

Coventry City Football Club zog 2005 aus seiner traditionsreichen Heimspielstätte Highfield Road in die Arena um. Die Geschichte des Stadions ist allerdings stark von turbulenten Eigentumsverhältnissen und Mietstreitigkeiten geprägt.

Wegen dieser Probleme musste der Verein seine Heimspiele vorübergehend außerhalb der Stadt austragen, im Sixfields in Northampton und im St Andrew’s in Birmingham.

Ein historischer Meilenstein folgte im August 2025: Coventry City schloss den Kauf der Arena ab und wurde damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte alleiniger Eigentümer seiner Heimspielstätte.

Denkwürdige Momente in der Coventry Building Society Arena

Das Eröffnungsspiel : Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung in der Arena im August 2005 besiegte Coventry City die Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0.

: Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung in der Arena im August 2005 besiegte Coventry City die Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0. Das Entscheidungsspiel mit Zuschauerrekord : Die höchste Zuschauerzahl bei einem Fußballspiel verzeichnete das Stadion im Mai 2025, als 31.452 Fans zum entscheidenden Championship-Playoffspiel gegen Middlesbrough kamen. Coventry gewann mit 2:0.

: Die höchste Zuschauerzahl bei einem Fußballspiel verzeichnete das Stadion im Mai 2025, als 31.452 Fans zum entscheidenden Championship-Playoffspiel gegen Middlesbrough kamen. Coventry gewann mit 2:0. Olympische Spiele 2012 in London: In der Arena fanden olympische Fußballspiele statt. Wegen strenger Regeln für Unternehmenssponsoring wurde sie für die Dauer des Turniers in „City of Coventry Stadium“ umbenannt.

Der erste Hattrick: Im Dezember 2009 erzielte Coventry-City-Stürmer Freddy Eastwood in einem Spiel gegen Peterborough United den ersten Hattrick in der Arena.

Rekorde und Statistiken von Coventry City

Coventry City Football Club, auch unter seinem Spitznamen „Sky Blues“ bekannt, nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des englischen Fußballs ein und hat mehrfach Rückschläge überwunden. Der Verein wurde 1883 als Singers F.C. gegründet und 1898 umbenannt. Bekannt ist er unter anderem für seine 34 Jahre ununterbrochener Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse.

Titel und Trophäen des Vereins

FA Cup : 1 Titel (1987)

: 1 Titel (1987) EFL Trophy: 1 Titel (2017)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Meiste Tore: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Die himmelblaue Revolution (1962–1967)

Trainerlegende Jimmy Hill veränderte die Identität des Vereins, indem er das himmelblaue Trikot, die Vereinshymne und moderne Stadionhefte einführte. 1967 führte er Coventry erstmals in die First Division.

Triumph im FA Cup

Unter John Sillett und George Curtis schlug Coventry im Wembley-Stadion ein mit Stars besetztes Team von Tottenham Hotspur nach Verlängerung mit 3:2. Keith Houchens legendäres Kopfballtor im Flug zählt bis heute zu den bekanntesten Bildern der FA-Cup-Geschichte.