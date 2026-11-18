Nach dem sensationellen Titelgewinn in der EFL Championship unter Frank Lampard in der vergangenen Saison ist Coventry City nach 25 Jahren zurück in der Premier League. Wer den Klub live erleben möchte, kann sich jetzt Tickets für die kommenden Spiele sichern.

Coventry City weiß, dass im Laufe der Saison eine gewaltige Herausforderung wartet. Die ersten Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass die Mannschaft die nötige Kampfkraft besitzt, um die Klasse zu halten.

Nach einer schwierigen Anfangsphase ohne Sieg, zu der auch schwere Auswärtsspiele bei Arsenal und Manchester City gehörten, feierte Coventry Erfolge gegen Nottingham Forest, Newcastle und Sunderland. Das stärkte die Moral bei Spielern und Fans gleichermaßen. An diese Leistungen will der Klub anknüpfen.

Hier gibt GOAL Euch alle aktuellen Informationen zu Coventry-City-Tickets: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Coventry City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 21. Nov. (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Crystal Palace Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 28. Nov. (15 Uhr) Premier League: Leeds United gegen Coventry City Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Mi., 2. Dez. (20 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 5. Dez. (15 Uhr) Premier League: Manchester United gegen Coventry City Tickets Old Trafford (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Aston Villa Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 19. Dez. (15 Uhr) Premier League: Bournemouth gegen Coventry City Tickets Vitality Stadium (Auswärtsspiel) So., 27. Dez. (14 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Chelsea Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Mi., 30. Dez. (19.30 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Brentford Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Premier League: Liverpool gegen Coventry City Tickets Anfield (Auswärtsspiel) Mi., 6. Jan. (19.30 Uhr) Premier League: Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Auswärtsspiel)

So kauft Ihr Tickets für Coventry City

Offizielle Coventry-City-Tickets müsst Ihr über die eigenen Verkaufskanäle des Klubs kaufen. Der Verkauf erfolgt in mehreren Phasen: Zuerst sind Vereinsmitglieder an der Reihe, danach Fans, die bereits früher Tickets gekauft haben.

Spieltickets gehen zunächst an Sky-Blue-Mitglieder in den Verkauf. Sind danach noch Tickets verfügbar, können Fans mit früheren Ticketkäufen zugreifen. Bei besonders gefragten Spielen oder Lokalderbys gibt es nur selten einen freien Verkauf für alle. So soll verhindert werden, dass Gästefans Plätze im Heimbereich kaufen.

Wann der Verkauf für ein einzelnes Spiel beginnt, hängt vom Spieltermin ab. In der Regel startet er etwa drei bis vier Wochen vorher.

Darüber hinaus können Fans Coventry-City-Tickets auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die auf anderem Weg Plätze suchen, und bietet Fans eine zuverlässige Möglichkeit, auch kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Was kosten Coventry-City-Tickets?

Die Preise für offizielle Tages- und Dauerkarten von Coventry City in der Premier-League-Saison 2026/27 unterscheiden sich je nach Spielkategorie, Sitzbereich und Altersgruppe. Reguläre Tickets für Erwachsene kosten üblicherweise zwischen 30 und 55 Pfund.

Der Klub teilt die Spiele je nach Nachfrage in drei Kategorien ein (Kategorie A, Kategorie B und Kategorie C). Hinzu kommen verschiedene Sitzbereiche in der Coventry Building Society Arena:

Sitzbereich / Kategorie Preisspanne für Erwachsene (ca.) Standardbereich 30–55 Pfund Familienbereich 30–55 Pfund Premiumbereich 42–80+ Pfund Premiumbereich mit gepolsterten Sitzen 47–60+ Pfund

Hospitality-Pakete: Logen, Zugang zu Lounges und VIP-Menüs beginnen bei etwa 120 bis 250+ Pfund pro Person.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Coventry Building Society Arena

Die Coventry Building Society Arena, früher als Ricoh Arena bekannt, ist ein Mehrzweckstadion und Messekomplex in Coventry mit einer Kapazität von 32.609 Plätzen.

Die im August 2005 eröffnete Anlage kostete 113 Millionen Pfund und vereint Sport, große Wirtschaftsmessen, ein Casino und ein Hotel auf dem Gelände an einem Standort.

Coventry City Football Club zog 2005 aus seiner langjährigen Heimstätte Highfield Road in die Arena um. Deren Geschichte ist allerdings stark von turbulenten Eigentumsverhältnissen und Streitigkeiten um die Miete geprägt.

Infolge dieser Probleme musste der Klub seine Heimspiele vorübergehend außerhalb der Stadt austragen, im Sixfields in Northampton und im St Andrew's in Birmingham.

Ein historischer Meilenstein folgte im August 2025: Coventry City schloss den Kauf der Arena ab und wurde damit erstmals in der Vereinsgeschichte alleiniger Eigentümer seiner Heimspielstätte.

Denkwürdige Momente in der Coventry Building Society Arena

Das Eröffnungsspiel : Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung in der Arena im August 2005 besiegte Coventry City die Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0.

: Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung in der Arena im August 2005 besiegte Coventry City die Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0. Das Entscheidungsspiel mit Zuschauerrekord : Bei einem entscheidenden Championship-Playoff-Spiel gegen Middlesbrough im Mai 2025 verzeichnete das Stadion mit 31.452 Fans seine bis dahin höchste Zuschauerzahl bei einem Fußballspiel. Coventry gewann mit 2:0.

: Bei einem entscheidenden Championship-Playoff-Spiel gegen Middlesbrough im Mai 2025 verzeichnete das Stadion mit 31.452 Fans seine bis dahin höchste Zuschauerzahl bei einem Fußballspiel. Coventry gewann mit 2:0. Olympische Spiele 2012 in London: In der Arena fanden olympische Fußballspiele statt. Wegen strenger Regeln für Unternehmenssponsoring trug sie während des Turniers den Namen „City of Coventry Stadium“.

Der erste Hattrick: Im Dezember 2009 erzielte Coventry-City-Stürmer Freddy Eastwood in einem Spiel gegen Peterborough United den ersten Hattrick in der Arena.

Rekorde und Statistiken von Coventry City

Coventry City Football Club, bekannt unter dem Spitznamen „Sky Blues“, nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des englischen Fußballs ein und ist für seine Widerstandskraft bekannt. Der Klub wurde 1883 als Singers F.C. gegründet und 1898 umbenannt. Er ist auch für seine 34 Jahre ununterbrochen in der höchsten Spielklasse bekannt.

Titel und Pokalerfolge des Klubs

FA Cup : 1 Titel (1987)

: 1 Titel (1987) EFL Trophy: 1 Titel (2017)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Die meisten Tore: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Coventrys Revolution (1962–1967)

Der prägende Trainer Jimmy Hill veränderte die Identität des Klubs: Er führte die himmelblauen Trikots, die Vereinshymne und moderne Spieltagsprogramme ein. 1967 führte er Coventry erstmals in die First Division.

Triumph im FA Cup

Unter John Sillett und George Curtis besiegte Coventry eine mit Stars besetzte Mannschaft von Tottenham Hotspur im Wembley-Stadion nach Verlängerung mit 3:2. Keith Houchens legendärer Flugkopfball zählt bis heute zu den bekanntesten Bildern der FA-Cup-Geschichte.