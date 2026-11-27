Nach dem sensationellen Titelgewinn in der EFL Championship in der vergangenen Saison unter Frank Lampard ist Coventry City nach 25 Jahren zurück in der Premier League. Wer die Mannschaft live sehen möchte, kann sich jetzt Tickets für die kommenden Spiele sichern.

Coventry City weiß, dass im Laufe der Saison ein harter Kampf bevorsteht. Die ersten Anzeichen deuten aber darauf hin, dass die Mannschaft die nötige Kampfkraft besitzt, um die Klasse zu halten.

Nach einer schwierigen Anfangsphase ohne Sieg, zu der auch schwere Auswärtsspiele bei Arsenal und Manchester City gehörten, hat Coventry vier Siege gegen Nottingham Forest, Newcastle, Sunderland und Crystal Palace eingefahren. Das hat die Stimmung bei Spielern und Fans gehoben. Nun will die Mannschaft an diese Leistungen anknüpfen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige über Tickets für Spiele von Coventry City: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die kommenden Spiele von Coventry City

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 28. November (15 Uhr) Premier League: Leeds United gegen Coventry City Tickets Elland Road (auswärts) Mi., 2. Dezember (20 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 5. Dezember (15 Uhr) Premier League: Manchester United gegen Coventry City Tickets Old Trafford (auswärts) Sa., 12. Dezember (15 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Aston Villa Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 19. Dezember (15 Uhr) Premier League: Bournemouth gegen Coventry City Tickets Vitality Stadium (auswärts) So., 27. Dezember (14 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Chelsea Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Mi., 30. Dezember (19.30 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Brentford Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) Sa., 2. Januar (15 Uhr) Premier League: Liverpool gegen Coventry City Tickets Anfield (auswärts) Mi., 6. Januar (19.30 Uhr) Premier League: Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (auswärts) Sa., 16. Januar (12.30 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Everton Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel) So., 24. Januar (14 Uhr) Premier League: Sunderland gegen Coventry City Tickets Stadium of Light (Sunderland) So., 31. Januar (14 Uhr) Premier League: Coventry City gegen Leeds United Tickets Coventry Building Society Arena (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Coventry City

Offizielle Tickets für Coventry City müsst Ihr über die Vertriebskanäle des Vereins kaufen. Der Verkauf erfolgt in mehreren Phasen: Zuerst sind Vereinsmitglieder an der Reihe, danach Fans, die bereits früher Tickets gekauft haben.

Spielkarten gehen zunächst an Mitglieder von Coventry City in den Verkauf. Bleiben Tickets übrig, können anschließend Fans mit früheren Ticketkäufen zugreifen. Bei besonders gefragten Spielen oder Lokalderbys gibt es nur selten einen freien Verkauf für alle. So soll verhindert werden, dass Gästefans Plätze im Heimbereich kaufen.

Wann der Vorverkauf für ein einzelnes Spiel beginnt, hängt vom Spieltermin ab. In der Regel startet er etwa drei bis vier Wochen vorher.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Coventry City auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für Fans, die über alternative Wege Plätze suchen, und bietet auch für den kurzfristigen Ticketkauf eine verlässliche Möglichkeit.

Wie viel kosten Tickets für Coventry City?

Die Preise für offizielle Tages- und Dauerkarten von Coventry City in der Premier-League-Saison 2026/27 variieren je nach Spielkategorie, Sitzbereich und Altersgruppe. Reguläre Tageskarten für Erwachsene kosten üblicherweise zwischen 30 und 55 Pfund.

Der Verein teilt die Spiele entsprechend der Nachfrage in Kategorie A, Kategorie B und Kategorie C ein. Hinzu kommen unterschiedliche Sitzbereiche in der Coventry Building Society Arena:

Sitzbereich / Kategorie Preisspanne für Erwachsene (ca.) Standardbereich 30 bis 55 £ Familienbereich 30 bis 55 £ Premiumbereich 42 bis über 80 £ Premiumbereich mit gepolsterten Sitzen 47 bis über 60 £

Hospitality-Pakete: Logen, Lounge-Zugang und VIP-Gastronomie kosten ab etwa 120 bis über 250 Pfund pro Person.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Coventry Building Society Arena

Die Coventry Building Society Arena, früher als Ricoh Arena bekannt, ist ein Mehrzweckstadion und Ausstellungskomplex in Coventry mit einer Kapazität von 32.609 Plätzen.

Die ursprünglich im August 2005 eröffnete Anlage kostete 113 Millionen Pfund. Sie vereint Sport, große Wirtschaftsmessen, ein Casino und ein Hotel vor Ort unter einem Dach.

Coventry City zog 2005 aus seiner langjährigen Heimspielstätte Highfield Road in die Arena um. Deren Geschichte ist allerdings stark von Streitigkeiten um Eigentumsverhältnisse und Miete geprägt.

Deshalb musste der Verein seine Heimspiele zeitweise außerhalb der Stadt austragen, in Northamptons Sixfields und Birminghams St Andrew's.

Im August 2025 erreichte Coventry City einen historischen Meilenstein: Der Verein kaufte die Arena und wurde damit erstmals in seiner Geschichte alleiniger Eigentümer seiner Heimspielstätte.

Denkwürdige Momente in der Coventry Building Society Arena

Das Eröffnungsspiel : Im August 2005 fand in der Arena die erste öffentliche Veranstaltung statt. Coventry City besiegte Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0.

: Im August 2005 fand in der Arena die erste öffentliche Veranstaltung statt. Coventry City besiegte Queens Park Rangers vor begeistertem Heimpublikum mit 3:0. Das Entscheidungsspiel mit Zuschauerrekord : Beim entscheidenden Championship-Playoffspiel gegen Middlesbrough im Mai 2025 verzeichnete das Stadion mit 31.452 Fans seine bislang höchste Zuschauerzahl bei einem Fußballspiel. Coventry gewann mit 2:0.

: Beim entscheidenden Championship-Playoffspiel gegen Middlesbrough im Mai 2025 verzeichnete das Stadion mit 31.452 Fans seine bislang höchste Zuschauerzahl bei einem Fußballspiel. Coventry gewann mit 2:0. Olympische Spiele 2012 in London: In der Arena fanden olympische Fußballspiele statt. Wegen strenger Regeln für Unternehmenssponsoring hieß sie während des Turniers „City of Coventry Stadium“.

Der erste Hattrick: Im Dezember 2009 erzielte Coventry-Stürmer Freddy Eastwood in einem Spiel gegen Peterborough United den ersten Hattrick in der Arena.

Coventry City: Rekorde und Statistiken

Coventry City nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des englischen Fußballs ein und hat zahlreiche Rückschläge überstanden. Der Verein wurde 1883 als Singers F.C. gegründet und 1898 umbenannt. Besonders bekannt ist er für seine 34 Jahre ohne Unterbrechung in der höchsten Spielklasse und seinen auf die himmelblauen Trikots bezogenen Spitznamen.

Titel und Erfolge des Vereins

FA Cup : 1 Titel (1987)

: 1 Titel (1987) EFL Trophy: 1 Titel (2017)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Meiste Tore: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Die himmelblaue Revolution (1962 bis 1967)

Der legendäre Trainer Jimmy Hill veränderte das Erscheinungsbild des Vereins: Er führte die himmelblauen Trikots, die Vereinshymne und moderne Stadionhefte ein. 1967 führte er Coventry City erstmals in die First Division.

Triumph im FA Cup

Unter John Sillett und George Curtis besiegte Coventry City ein mit Stars besetztes Tottenham Hotspur im Wembley-Stadion nach Verlängerung mit 3:2. Keith Houchens legendärer Flugkopfball zählt bis heute zu den bekanntesten Bildern der Geschichte des FA Cup.