Der spanische und europäische Spitzenklub Barcelona will die Champions League unbedingt wieder gewinnen. Zuletzt gelang das 2015. Könnte es in dieser Saison so weit sein? Millionen von Barcelona-Fans auf der ganzen Welt hoffen darauf.

Wenn Ihr Lamine Yamal und Co. live erleben wollt, könnt Ihr Euch schon heute Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele sichern.

Barcelonas Trainer Hansi Flick wird alles daransetzen, den Klub auch auf europäischer Ebene wieder zum Erfolg zu führen. Obwohl Barcelona die La Liga dominiert, erreichte der Klub in den vergangenen sieben Jahren nur einmal das Halbfinale der Champions League, nämlich 2024/25.

Die Fans dürfen sich auf Barcelonas Auftritte in dieser Saison freuen. In den ersten vier Spielen der Ligaphase gegen Feyenoord, Galatasaray, PSG und Aston Villa fielen beeindruckende 20 Tore. Unter anderem stehen noch Begegnungen mit Manchester City und Sporting an. Die kommenden Monate versprechen also Spannung.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen dazu, wo Ihr Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele kaufen könnt, wie viel sie kosten und was Ihr sonst noch wissen müsst.

Barcelonas Spielplan in der Champions League 2026/27

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 25. November (21.45 Uhr) Sabah gegen Barcelona Tickets Olympiastadion Baku (auswärts) Di., 8. Dezember (21 Uhr) Barcelona gegen Manchester City Tickets Camp Nou (Heimspiel) Mi., 20. Januar (20 Uhr) Sporting CP gegen Barcelona Tickets Estádio José Alvalade (auswärts) Mi., 27. Januar (20 Uhr) Barcelona gegen Como Tickets Camp Nou (Heimspiel)

So kauft Ihr Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele

Offizielle Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele könnt Ihr direkt über das Ticketportal des FC Barcelona kaufen, entweder auf der Website oder in der Barça-Tickets-App.

Die Tickets gehen zunächst an Vereinsmitglieder (Socios) in den Verkauf, danach an Premium-Mitglieder (Culé Premium) und zuletzt online an die Allgemeinheit.

Über das offizielle Rückgabeprogramm des Klubs können Dauerkarteninhaber, die nicht zum Spiel kommen können, ihre Plätze freigeben. Diese Tickets erscheinen normalerweise 48 bis 72 Stunden vor dem Anpfiff auf der offiziellen Website.

Offizielle Tickets für Champions-League-Spiele gehen in der Regel ein bis vier Wochen vor dem jeweiligen Spieltermin in den Verkauf. Das hängt vom Gegner und von der Bestätigung des Spielplans ab.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans der sicherste Weg, Barcelona-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Tickets am besten sein.

Wie viel kosten Tickets für Barcelonas Champions-League-Spiele?

Offizielle Champions-League-Tickets direkt vom FC Barcelona kosten normalerweise zwischen 60 und über 250 Euro. Die genauen Preise hängen allerdings stark vom Gegner ab und steigen wenig überraschend, je weiter die Mannschaft im Wettbewerb kommt.

Ticketpreise nach Wettbewerbsphase

Ligaphase / Gruppenphase : 60 bis 150 Euro für gewöhnliche Spiele. Bei Topspielen, etwa zu Hause gegen Manchester City, steigen die Preise auf 120 bis über 250 Euro.

: 60 bis 150 Euro für gewöhnliche Spiele. Bei Topspielen, etwa zu Hause gegen Manchester City, steigen die Preise auf 120 bis über 250 Euro. K.-o.-Runden : 100 bis 400 Euro, abhängig vom Gegner.

: 100 bis 400 Euro, abhängig vom Gegner. Viertelfinale und spätere Runden: 200 bis über 800 Euro für besonders gefragte Plätze an der Seitenlinie.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website des FC Barcelona. Die aktuelle Verfügbarkeit von Tickets könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Barcelonas jüngste Ergebnisse in der Champions League

Barcelona trifft in der Champions League regelmäßig. In jedem seiner letzten fünf Europapokalspiele erzielte der Klub mindestens zwei Tore, insgesamt waren es in diesen Begegnungen 16 Treffer.