Nach der denkwürdigen vergangenen Saison, in der Arsenal erstmals seit 22 Jahren den Premier-League-Titel gewann und das Finale der UEFA Champions League erreichte, ist die Nachfrage nach Tickets für Spiele des Klubs so hoch wie nie zuvor. Die Hoffnung auf Plätze bei den kommenden Partien müsst ihr dennoch nicht aufgeben: Tickets lassen sich auch jetzt noch buchen.

Arsenal gewann auf dem Weg ins Champions-League-Finale 2026 alle acht Spiele der Ligaphase. Tatsächlich verlor die Mannschaft während des gesamten Wettbewerbs keine einzige Partie in der regulären Spielzeit. Erst im Finale in Budapest unterlag sie dem späteren Sieger Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen.

Auf die Mannschaft von Mikel Arteta warten in den kommenden Wochen und Monaten einige herausragende Champions-League-Spiele, unter anderem gegen Borussia Dortmund und Real Madrid. Gelingt ihr erneut ein begeisternder Lauf durch Europa?

Wie sieht Arsenals Spielplan in der Champions League 2026/27 aus?

Datum (Ortszeit) Spiel Spielort Tickets Di., 24. November (20 Uhr) Arsenal gegen Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 9. Dezember (20 Uhr) Arsenal gegen Real Madrid Emirates Stadium (London) Tickets Mi., 20. Januar (21 Uhr) Real Betis gegen Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 27. Januar (20 Uhr) Arsenal gegen Sabah Emirates Stadium (London) Tickets

So kauft ihr Arsenal-Tickets für die Champions League

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses am Emirates Stadium vergibt Arsenal seine Tickets nach einem festgelegten System:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und vier Heimspiele in der Ligaphase der Champions League garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und vier Heimspiele in der Ligaphase der Champions League garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden. Verlosungen für Red Members: Die früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch Verlosungen für zahlende Red Members ersetzt. Mitglieder müssen sich einige Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines bestimmten Anmeldezeitraums registrieren.

Die früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch Verlosungen für zahlende Red Members ersetzt. Mitglieder müssen sich einige Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines bestimmten Anmeldezeitraums registrieren. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets zum Nennwert direkt von Dauerkarteninhabern kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets zum Nennwert direkt von Dauerkarteninhabern kaufen. Hospitality-Pakete: Premiumangebote mit Plätzen auf dem Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu VIP-Logen sind für Spiele der Premier League und der Champions League direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premiumangebote mit Plätzen auf dem Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu VIP-Logen sind für Spiele der Premier League und der Champions League direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Spiele oder einen Ticketkauf kurz vor dem Spieltag können Fans Karten über geprüfte Zweitmarkt-Plattformen wie Live Football Tickets erwerben.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Champions League?

Arsenal teilt seine Heimspiele im Emirates Stadium in drei Preiskategorien ein (Kategorie A, B und C), die den Nennwert der Tickets bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 und über 120 Pfund .

Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 und 75 Pfund .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Preise zum Nennwert beginnen bei 35 Pfund und reichen bis 55 Pfund .

Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Preise zum Nennwert beginnen bei . Ermäßigungen: In den dafür vorgesehenen Kategorien gibt es ermäßigte Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Mitglieder der Gruppe Young Adult (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In den dafür vorgesehenen Kategorien gibt es ermäßigte Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Mitglieder der Gruppe Young Adult (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Wer an Ticketverlosungen teilnehmen oder über offizielle Kanäle Tickets zum Nennwert kaufen möchte, benötigt eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Offizielle Tickets für Arsenals Auswärtsspiele in der UEFA Champions League sind wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage bekanntermaßen schwer zu bekommen. Der Klub vergibt die Kontingente jedoch nach einem strengen, transparenten Prioritätssystem. Der Nennwert offizieller Auswärtstickets für Fans ist in der UEFA Champions League auf maximal 50 Euro (etwa 40 Pfund oder mehr) begrenzt.

Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das System der Away Credits (Priority Points) verkauft. Für jedes Pflichtspiel der ersten Männermannschaft auswärts, für das ihr offiziell ein Ticket kauft und das ihr besucht, erhaltet ihr einen Away Credit. Die Punkte gelten nur für die laufende Saison und die beiden vorherigen Spielzeiten.

Arsenals jüngste Ergebnisse in der Champions League

Arsenal hat seit dem 7. Mai 2025 kein Europapokalspiel mehr in der regulären Spielzeit (90 Minuten) verloren. Damals unterlag die Mannschaft Paris Saint-Germain im Parc des Princes mit 1:2. Das war das Rückspiel des Halbfinals der UEFA Champions League 2024/25. Arsenal schied mit einem Gesamtergebnis von 1:3 aus.