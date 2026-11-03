Die Saudi Pro League hat in den vergangenen Spielzeiten weltweit deutlich an Ansehen gewonnen. Das liegt am Wechsel einiger der größten Fußballstars der Welt in den Nahen Osten. Zu den Klubs der höchsten Spielklasse gehört Al-Riyadh, einer von vier Vereinen aus der saudischen Hauptstadt Riad, die auf höchstem Niveau im saudischen Fußball antreten.

GOAL erklärt Euch alles, was Ihr über den Kauf von Tickets für Spiele von Al-Riyadh wissen müsst: wo Ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und wie Ihr den Klub vor Ort unterstützen könnt.

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Die kommenden Spiele von Al-Riyadh 2026/27

Die Saudi Pro League erstreckt sich über 34 Spieltage bis Ende Mai 2027. Hinzu kommen die Partien im Königspokal. Hier findet Ihr den Spielplan von Al-Riyadh in allen Wettbewerben bis zum Ende der Saison 2026/27.

Datum und Uhrzeit (saudische Ortszeit) Partie Spielort Wettbewerb Tickets Fr., 14. August 2026, 23:00 Uhr Al-Ettifaq gegen Al Riyadh Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam (auswärts) Saudi Pro League, 1. Spieltag Tickets Di., 18. August 2026, 18:00 Uhr Al-Batin gegen Al Riyadh Al-Batin Club Stadium, Hafar Al-Batin (auswärts) Königspokal, Sechzehntelfinale Tickets Fr., 21. August 2026, 12:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 2. Spieltag (Riad-Derby) Tickets Di., 25. August 2026, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Diriyah Club Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 3. Spieltag (Duell der Hauptstadtklubs) Tickets Fr., 28. August 2026, 21:00 Uhr Abha Club gegen Al Riyadh Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha (auswärts) Saudi Pro League, 4. Spieltag Tickets Fr., 4. September 2026, 23:00 Uhr Al Ahli gegen Al Riyadh King Abdullah Sports City, Dschidda (auswärts) Saudi Pro League, 5. Spieltag Tickets Di., 8. September 2026, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Hazem Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 6. Spieltag Tickets Fr., 11. September 2026, 21:00 Uhr Al Fateh gegen Al Riyadh Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa (auswärts) Saudi Pro League, 7. Spieltag Tickets Fr., 9. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Taawoun Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 8. Spieltag Tickets Do., 15. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Shabab gegen Al Riyadh Al-Shabab Club Stadium, Riad (auswärts) Saudi Pro League, 9. Spieltag (Hauptstadtderby) Tickets Di., 20. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Riyadh gegen NEOM SC Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 10. Spieltag Tickets Fr., 23. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Qadsiah gegen Al Riyadh Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam (auswärts) Saudi Pro League, 11. Spieltag Tickets Fr., 30. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Khaleej gegen Al Riyadh Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium, Saihat (auswärts) Saudi Pro League, 12. Spieltag Tickets Fr., 6. November 2026, 20:00 Uhr Al-Fayha gegen Al Riyadh Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah (auswärts) Saudi Pro League, 13. Spieltag Tickets Fr., 20. November 2026, 20:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Kholood Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 14. Spieltag Tickets Do., 26. November 2026, 20:00 Uhr Al Hazem gegen Al Riyadh Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass (auswärts) Saudi Pro League, 15. Spieltag Tickets Mo., 30. November 2026, 17:30 Uhr Al Riyadh gegen Al-Najmah Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Königspokal, Achtelfinale Tickets Do., 3. Dezember 2026, 12:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Ittihad Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 16. Spieltag Tickets Do., 10. Dezember 2026, 12:00 Uhr Al-Faisaly gegen Al Riyadh Majmaah Sports City Stadium, Al Majma'ah (auswärts) Saudi Pro League, 17. Spieltag Tickets Mo., 14. Dezember 2026, 12:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Ettifaq Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 18. Spieltag Tickets Sa., 19. Dezember 2026, 17:45 Uhr Al Riyadh gegen Al Hilal Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, verlegter Spieltag (Hauptstadtderby) Tickets Do., 11. Februar 2027, 15:00 Uhr Al Nassr gegen Al Riyadh Al-Awwal Park, Riad (auswärts) Saudi Pro League, 19. Spieltag (Riad-Derby) Tickets Do., 18. Februar 2027, 15:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Shabab Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 20. Spieltag (Hauptstadtderby) Tickets Do., 25. Februar 2027, 15:00 Uhr NEOM SC gegen Al Riyadh King Khalid Sport City Stadium, Tabuk (auswärts) Saudi Pro League, 21. Spieltag Tickets Do., 11. März 2027, 14:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 22. Spieltag Tickets Do., 18. März 2027, 15:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Khaleej Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 23. Spieltag Tickets Fr., 2. April 2027, 13:00 Uhr Al Kholood gegen Al Riyadh Al Hazem Club Stadium, Ar Rass (auswärts) Saudi Pro League, 24. Spieltag Tickets Do., 8. April 2027, 13:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Fayha Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 25. Spieltag Tickets Do., 15. April 2027, 21:00 Uhr Al Hilal gegen Al Riyadh Kingdom Arena, Riad (auswärts) Saudi Pro League, 26. Spieltag (Hauptstadtderby) Tickets Do., 22. April 2027, 21:00 Uhr Al Fateh gegen Al Riyadh Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa (auswärts) Saudi Pro League, 28. Spieltag Tickets Do., 29. April 2027, 21:00 Uhr Al-Taawoun gegen Al Riyadh King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (auswärts) Saudi Pro League, 29. Spieltag Tickets Do., 6. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Qadsiah Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 30. Spieltag Tickets Mi., 12. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Faisaly Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 31. Spieltag Tickets Do., 20. Mai 2027, 21:00 Uhr Diriyah Club gegen Al Riyadh Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, Riad (auswärts) Saudi Pro League, 32. Spieltag (Duell der Hauptstadtklubs) Tickets Mo., 24. Mai 2027, 22:00 Uhr Al Ittihad gegen Al Riyadh King Abdullah Sports City, Dschidda (auswärts) Saudi Pro League, 33. Spieltag Tickets Sa., 29. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Abha Club Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 34. Spieltag (Saisonfinale) Tickets

Hinweis: Die Saudi Pro League pausiert von Ende Dezember 2026 bis Anfang Februar 2027, weil Saudi-Arabien den AFC Asien-Cup 2027 ausrichtet. Die Anstoßzeiten sind in saudischer Ortszeit (AST) angegeben und können aufgrund von Fernsehübertragungen noch geringfügig angepasst werden.

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So kauft Ihr Tickets für Al-Riyadh 2026/27

Am zuverlässigsten kauft Ihr Tickets für Spiele von Al-Riyadh über die offizielle Website der Saudi Pro League (SPL). Dort findet Ihr unter dem Reiter „Spiele“ den Bereich „Spielplan/Tickets“. Tickets sind außerdem über die offiziellen Ticketkanäle von Al-Riyadh und die Plattform WeBook erhältlich.

Die Spieltage der Saudi Pro League erstrecken sich üblicherweise über drei Tage von Donnerstag bis Samstag und fallen damit auf das saudische Wochenende. Die Tickets gehen in der Regel einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel in den Verkauf.

Für besonders gefragte Partien, etwa die Hauptstadtderbys gegen Al-Nassr, Al-Hilal und Al-Shabab oder die Heimspiele gegen Al-Ittihad und Al-Ahli, empfiehlt es sich dringend, Tickets direkt zum Verkaufsstart zu kaufen, um sich die besten Plätze zu sichern.

Für den Kauf von Einzeltickets ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Al-Riyadh bietet aber auch verschiedene Mitgliedschaftspakete an, die jeweils Vorteile wie bevorzugten Zugang zu Tickets, exklusive Inhalte und Vergünstigungen im Stadion umfassen.

Die offiziellen Portale der Liga und des Klubs sind beim Ticketkauf die erste Anlaufstelle. Für besonders attraktive Spiele können die Tickets jedoch schnell ausverkauft sein. Fans können dann auf vertrauenswürdigen Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub nachsehen, einem führenden Marktplatz für authentische Spieltickets in Saudi-Arabien.

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Wie viel kosten Tickets für Al-Riyadh 2026/27?

Die Ticketpreise von Al-Riyadh variieren je nach Spiel, Sitzplatzkategorie und Nachfrage:

Reguläre Plätze (Oberrang/Kurven):

Premiumplätze und Plätze an der Seitenlinie (Unterrang):

VIP-Logen und Hospitality-Bereiche:

Fans sollten den Vorverkauf auf der offiziellen SPL-Website oder über die Kanäle von Al-Riyadh im Blick behalten. Tickets sind auch auf vertrauenswürdigen Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub erhältlich. Dort finden Fans geprüfte Tickets aus dem Weiterverkauf, mit denen sie sich einen Platz im Prince Faisal bin Fahd Stadium sichern können.

Was ist von Al-Riyadh 2026/27 zu erwarten?

Der 1953 gegründete Al-Riyadh SC gehört zu den traditionsreichen Klubs des saudischen Fußballs. Abseits des Platzes verlief die vergangene Saison allerdings alles andere als stabil. Javier Calleja, der frühere Trainer von Villarreal, war verpflichtet worden, um den Klub zu führen. Nach einem schwachen Start wurde er im November 2025 entlassen. Daniel Carreño übernahm, wurde aber im Februar 2026 ebenfalls abgelöst, und zwar durch Mauricio Dulac. Inmitten dieser Unruhe kämpfte Al-Riyadh in den letzten Wochen ernsthaft gegen den Abstieg und sicherte sich den Klassenerhalt schließlich auf Platz 15.

Der Klub hofft diesmal auf deutlich mehr Stabilität. Das Chaos der vergangenen Saison soll hinter ihm liegen, und ein eingespielter Kader um Stürmer Mamadou Sylla soll Al-Riyadh einen sichereren Platz in der höchsten Spielklasse verschaffen.

Wer Al-Riyadh live erleben möchte, kann sich frühzeitig Tickets für die kommenden Spiele sichern und so die Chance nutzen, einige der spannendsten Partien in der Hauptstadt zu verfolgen.

Die Geschichte des Prince Faisal bin Fahd Stadium

Das Prince Faisal bin Fahd Stadium ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Al-Riyadh SC und liegt im Stadtteil Al-Malaz der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Seit der Grundsteinlegung im Jahr 1971 gehört das Stadion fest zur Sportlandschaft der Stadt. In früheren Jahrzehnten trugen auch Al-Nassr, Al-Hilal und Al-Shabab dort ihre Heimspiele aus, bevor jeder dieser Klubs in ein neueres, eigens errichtetes Stadion umzog.

Das Stadion fasst derzeit rund 22.000 Zuschauer und bietet damit einen persönlicheren Rahmen als einige der neueren Arenen des Königreichs. Die kompakte Bauweise trägt an Spieltagen zu einer mitreißenden Atmosphäre bei, insbesondere bei wichtigen Partien der Pro League und Derbys.

Das Stadion liegt an der Salah Ad Din Al Ayyubi Road und ist für Fans aus der Stadt über die Metro von Riad und zentrale Verkehrsverbindungen gut erreichbar. Es spielt eine wichtige Rolle für die Identität des Klubs. Im Zuge der Vorbereitungen Saudi-Arabiens auf die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft 2034 soll es zudem deutlich ausgebaut werden. Die Kapazität soll in den kommenden Jahren auf rund 45.000 Plätze steigen.