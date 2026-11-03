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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al-Nassr-Tickets 2026/2027 kaufen: Preise in der Saudi Pro League, kommende Spiele und mehr

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So sichert Ihr Euch die Chance, Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien live spielen zu sehen

Al-Nassr geht als amtierender Meister der Saudi Pro League in die Saison 2026/27, Cristiano Ronaldo führt den Angriff im Al-Awwal Park in Riad weiterhin an. Seit Al-Nassr Ende 2022 die historische Verpflichtung Ronaldos gelang, sind die Zuschauerzahlen in den Stadien der Saudi Pro League und die weltweiten Einschaltquoten auf Rekordhöhen gestiegen.GOAL liefert euch alle Informationen, die ihr zum Kauf von Tickets für Al-Nassr-Spiele bis Mai 2027 braucht: wie ihr sie kaufen könnt, Details zu den Spielstätten und was die Tickets kosten.

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Die Spiele von Al-Nassr SC 2026/27

Die Saudi Pro League mit ihren 34 Spieltagen läuft bis Ende Mai 2027, unterbrochen von Partien im King’s Cup und auf kontinentaler Ebene in der AFC. Hier sind alle angesetzten Spiele von Al-Nassr im Überblick:
Datum und Uhrzeit (AST)SpielSpielstätte und OrtWettbewerbTickets
Sa., 15. August 2026, 14:00 UhrAl-Nassr gegen Al FatehAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 1. SpieltagTickets
Di., 18. August 2026, 14:00 UhrAl Diriyah gegen Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiadKing’s Cup, Runde der letzten 32Tickets
Fr., 21. August 2026, 12:00 UhrAl Riyadh gegen Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiadSaudi Pro League, 2. SpieltagTickets
Di., 25. August 2026, 14:00 UhrAl-Ettifaq gegen Al-NassrAl-Ettifaq Club Stadium, DammamSaudi Pro League, 3. SpieltagTickets
Fr., 28. August 2026, 14:00 UhrAl-Nassr gegen Al-TaawounAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 4. SpieltagTickets
Sa., 5. September 2026, 14:00 UhrAl Ittihad gegen Al-NassrKing Abdullah Sports City, DschiddaSaudi Pro League, 5. SpieltagTickets
Mi., 9. September 2026, 14:00 UhrAl-Nassr gegen AbhaAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 6. SpieltagTickets
Do., 10. September 2026, 14:00 UhrAl Khaleej gegen Al-NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamSaudi Pro League, 7. SpieltagTickets
Do., 17. September 2026, 14:00 UhrAl-Nassr gegen Al DiriyahAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 8. SpieltagTickets
Fr., 9. Oktober 2026, 13:00 UhrAl Ahli gegen Al-NassrKing Abdullah Sports City, DschiddaSaudi Pro League, 9. SpieltagTickets
Do., 15. Oktober 2026, 13:00 UhrAl-Nassr gegen NEOM SCAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 10. SpieltagTickets
Do., 22. Oktober 2026, 13:00 UhrAl-Faisaly gegen Al-NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahSaudi Pro League, 11. SpieltagTickets
Do., 29. Oktober 2026, 13:00 UhrAl-Nassr gegen Al KholoodAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 12. SpieltagTickets
Do., 5. November 2026, 12:00 UhrAl Hazem gegen Al-NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassSaudi Pro League, 13. SpieltagTickets
Fr., 20. November 2026, 12:00 UhrAl-Nassr gegen Al QadsiahAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 14. SpieltagTickets
Do., 26. November 2026, 12:00 UhrAl-Nassr gegen Al ShababAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League (Riad-Derby), 15. SpieltagTickets
Do., 3. Dezember 2026, 12:00 UhrAl-Fayha gegen Al-NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahSaudi Pro League, 16. SpieltagTickets
Do., 10. Dezember 2026, 12:00 UhrAl-Nassr gegen Al HilalAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League (Hauptstadtderby), 17. SpieltagTickets
Mo., 14. Dezember 2026, 12:00 UhrAl Fateh gegen Al-NassrPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-AhsaSaudi Pro League, 18. SpieltagTickets
Do., 11. Februar 2027, 15:00 UhrAl-Nassr gegen Al RiyadhAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 19. SpieltagTickets
Do., 18. Februar 2027, 15:00 UhrAl-Nassr gegen Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 20. SpieltagTickets
Do., 25. Februar 2027, 15:00 UhrAl-Taawoun gegen Al-NassrKing Abdullah Sport City Stadium, BuraydahSaudi Pro League, 21. SpieltagTickets
Do., 11. März 2027, 14:00 UhrAl-Nassr gegen Al IttihadAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 22. SpieltagTickets
Do., 18. März 2027, 15:00 UhrAbha gegen Al-NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Stadium, AbhaSaudi Pro League, 23. SpieltagTickets
Fr., 2. April 2027, 13:00 UhrAl-Nassr gegen Al KhaleejAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 24. SpieltagTickets
Do., 8. April 2027, 13:00 UhrAl Diriyah gegen Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiadSaudi Pro League, 25. SpieltagTickets
Do., 15. April 2027, 13:00 UhrAl-Nassr gegen Al AhliAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 26. SpieltagTickets
So., 18. April 2027, 13:00 UhrNEOM SC gegen Al-NassrKing Khalid Sport City Stadium, TabukSaudi Pro League, 27. SpieltagTickets
Do., 22. April 2027, 13:00 UhrAl-Nassr gegen Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 28. SpieltagTickets
Do., 29. April 2027, 13:00 UhrAl Kholood gegen Al-NassrAl-Hazem Club Stadium, Ar RassSaudi Pro League, 29. SpieltagTickets
Do., 6. Mai 2027, 13:00 UhrAl-Nassr gegen Al HazemAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 30. SpieltagTickets
Mi., 12. Mai 2027, 13:00 UhrAl Qadsiah gegen Al-NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamSaudi Pro League, 31. SpieltagTickets
Do., 20. Mai 2027, 13:00 UhrAl Shabab gegen Al-NassrAl-Shabab Club Stadium / SHG Arena, RiadSaudi Pro League (Riad-Derby), 32. SpieltagTickets
Mo., 24. Mai 2027, 13:00 UhrAl-Nassr gegen Al-FayhaAl-Awwal Park, RiadSaudi Pro League, 33. SpieltagTickets
Fr., 28. Mai 2027, 13:00 UhrAl Hilal gegen Al-NassrKingdom Arena, RiadSaudi Pro League (Hauptstadtderby), 34. SpieltagTickets
Hinweis: Die Saudi Pro League pausiert von Ende Dezember 2026 bis Anfang Februar 2027 für den AFC Asien-Cup 2027, der an mehreren Orten in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Danach setzt Al-Nassr den Kampf um den Titel bis Ende Mai 2027 fort. Die Anstoßzeiten sind in der Ortszeit AST angegeben und können sich aufgrund der TV-Übertragungen noch geringfügig ändern.

So kauft ihr Tickets für Al-Nassr 2026/27

Al-Nassr-Tickets kauft ihr in erster Linie auf der offiziellen Website der Liga (SPL) im Bereich „Fixture/Tickets“ oder über die offizielle Ticket-App WeBook, die mit der Liga und dem Klub zusammenarbeitet. Fans können die Verfügbarkeit auch über das offizielle Portal des Al-Awwal Park prüfen.
Die Spieltage sind üblicherweise von Donnerstag bis Samstag angesetzt, passend zum saudischen Wochenende. Der offizielle Ticketverkauf beginnt in der Regel 7 bis 14 Tage vor der jeweiligen Partie. Bei besonders begehrten Spielen, vor allem beim Riad-Derby gegen Al-Hilal, beim Stadtduell mit Al-Shabab oder bei Partien gegen Al-Ittihad, sind die regulären Tickets innerhalb weniger Minuten ausverkauft.
Für normale Tickets ist keine kostenpflichtige Klubmitgliedschaft erforderlich, Al-Nassr bietet jedoch Diamond- und Seasonal-Mitgliedschaften an. Diamond-Mitgliedschaften garantieren Zugang zu allen nationalen und kontinentalen Spielen, während die Seasonal-Pakete mit Stufen von Fan bis Platinum ein Vorkaufsrecht bieten, bevor die Tickets in den allgemeinen Verkauf gehen.
Falls ihr beim offiziellen Verkaufsstart leer ausgeht, ist GrintaHub der führende Zweitmarkt für Tickets in Saudi-Arabien und den Staaten des Golf-Kooperationsrats. Dort gibt es für jedes ausverkaufte Heim- und Auswärtsspiel echte, zu 100 Prozent verifizierte Tickets, die direkt aufs Smartphone geliefert werden.

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Was kosten Tickets für Al-Nassr 2026/27?

Die Preise für Al-Nassr-Tickets hängen vom Wettbewerb, der Lage des Sitzplatzes im Al-Awwal Park und der Attraktivität des Gegners ab:
  • Reguläre Plätze (hinter den Toren / in den Ecken): Üblicherweise zwischen 185 und 350 SAR.
  • Kategorie 1 und Premium-Plätze an der Seitenlinie (Unterrang): Üblicherweise zwischen 450 und 950 SAR.
  • VIP-Hospitality und Logen: Ab 1.875 bis über 5.000 SAR bei besonders hochkarätigen Derbys, einschließlich Bewirtung in einer privaten Lounge, exklusiver Sitzplätze und reservierter Parkplätze.
Auf Zweitmärkten wie GrintaHub richten sich die Ticketpreise nach der Nachfrage am Spieltag. So können sich Fans bis unmittelbar vor dem Anpfiff noch Plätze sichern.

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Alles, was ihr über Al-Nassr wissen müsst

Der 1955 gegründete Al-Nassr FC zählt zu den Säulen des Fußballs in Saudi-Arabien. Der Klub ist in der Hauptstadt Riad beheimatet und trägt mit seinem Nachbarn Al-Hilal eine der erbittertsten Rivalitäten des saudischen Fußballs aus.
Nach dem dramatischen Titelgewinn in der Saudi Pro League 2025/26, mit dem sich Al-Nassr die elfte nationale Meisterschaft sicherte, geht der Klub als die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, in die Saison 2026/27. Der fünfmalige Ballon-d’Or-Gewinner Cristiano Ronaldo führt den Angriff weiterhin als Kapitän an und steht im Mittelpunkt der Ambitionen des Klubs. Im Laufe der Jahre spielten für den Klub aus Riad namhafte Profis von Hristo Stoichkov und Denilson bis hin zu Sadio Mané, Aymeric Laporte und Marcelo Brozović.

Die Geschichte des Al-Awwal Park

Der Al-Awwal Park, ursprünglich King Saud University Stadium und später Mrsool Park genannt, ist seit September 2020 die exklusive Heimspielstätte von Al-Nassr. Grundlage dafür war eine Vereinbarung mit der Saudi Media Company (SMC). Im April 2023 erhielt das Stadion im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung über die Namensrechte mit der Saudi Awwal Bank (SAB) den Namen Al-Awwal Park.
  • Kapazität: 25.000 bis 26.000 Zuschauer. Die kompakte Bauweise im europäischen Stil bietet gute Sichtlinien und bringt die Fans nah an die Seitenlinie.
  • Lage: Auf dem Campus der King Saud University im Westen Riads, nur wenige Minuten vom King Abdullah Financial District (KAFD) entfernt.
  • Anreise am Spieltag: Das Stadion ist über die Hauptverkehrsstraßen Riads, die King Khalid Road und die Northern Ring Road, gut erreichbar. Es ist außerdem an das Metronetz von Riad angebunden und verfügt über Abholzonen für Careem und Uber.
  • Abseits des Fußballs: Neben Partien der Saudi Pro League und der AFC fanden im Stadion auch große internationale Unterhaltungsevents statt, darunter Veranstaltungen der WWE-Reihe Crown Jewel und internationale Boxkämpfe um Meistertitel.

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