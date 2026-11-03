Al-Nassr geht als amtierender Meister der Saudi Pro League in die Saison 2026/27, Cristiano Ronaldo führt den Angriff im Al-Awwal Park in Riad weiterhin an. Seit Al-Nassr Ende 2022 die historische Verpflichtung Ronaldos gelang, sind die Zuschauerzahlen in den Stadien der Saudi Pro League und die weltweiten Einschaltquoten auf Rekordhöhen gestiegen.liefert euch alle Informationen, die ihr zum Kauf von Tickets für Al-Nassr-Spiele bis Mai 2027 braucht: wie ihr sie kaufen könnt, Details zu den Spielstätten und was die Tickets kosten.

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Die Spiele von Al-Nassr SC 2026/27

Datum und Uhrzeit (AST) Spiel Spielstätte und Ort Wettbewerb Tickets Sa., 15. August 2026, 14:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Fateh Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 1. Spieltag Tickets Di., 18. August 2026, 14:00 Uhr Al Diriyah gegen Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad King’s Cup, Runde der letzten 32 Tickets Fr., 21. August 2026, 12:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad Saudi Pro League, 2. Spieltag Tickets Di., 25. August 2026, 14:00 Uhr Al-Ettifaq gegen Al-Nassr Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam Saudi Pro League, 3. Spieltag Tickets Fr., 28. August 2026, 14:00 Uhr Al-Nassr gegen Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 4. Spieltag Tickets Sa., 5. September 2026, 14:00 Uhr Al Ittihad gegen Al-Nassr King Abdullah Sports City, Dschidda Saudi Pro League, 5. Spieltag Tickets Mi., 9. September 2026, 14:00 Uhr Al-Nassr gegen Abha Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 6. Spieltag Tickets Do., 10. September 2026, 14:00 Uhr Al Khaleej gegen Al-Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Saudi Pro League, 7. Spieltag Tickets Do., 17. September 2026, 14:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Diriyah Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 8. Spieltag Tickets Fr., 9. Oktober 2026, 13:00 Uhr Al Ahli gegen Al-Nassr King Abdullah Sports City, Dschidda Saudi Pro League, 9. Spieltag Tickets Do., 15. Oktober 2026, 13:00 Uhr Al-Nassr gegen NEOM SC Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 10. Spieltag Tickets Do., 22. Oktober 2026, 13:00 Uhr Al-Faisaly gegen Al-Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Saudi Pro League, 11. Spieltag Tickets Do., 29. Oktober 2026, 13:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Kholood Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 12. Spieltag Tickets Do., 5. November 2026, 12:00 Uhr Al Hazem gegen Al-Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Saudi Pro League, 13. Spieltag Tickets Fr., 20. November 2026, 12:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 14. Spieltag Tickets Do., 26. November 2026, 12:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Shabab Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League (Riad-Derby), 15. Spieltag Tickets Do., 3. Dezember 2026, 12:00 Uhr Al-Fayha gegen Al-Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Saudi Pro League, 16. Spieltag Tickets Do., 10. Dezember 2026, 12:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Hilal Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League (Hauptstadtderby), 17. Spieltag Tickets Mo., 14. Dezember 2026, 12:00 Uhr Al Fateh gegen Al-Nassr Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa Saudi Pro League, 18. Spieltag Tickets Do., 11. Februar 2027, 15:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Riyadh Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 19. Spieltag Tickets Do., 18. Februar 2027, 15:00 Uhr Al-Nassr gegen Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 20. Spieltag Tickets Do., 25. Februar 2027, 15:00 Uhr Al-Taawoun gegen Al-Nassr King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah Saudi Pro League, 21. Spieltag Tickets Do., 11. März 2027, 14:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Ittihad Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 22. Spieltag Tickets Do., 18. März 2027, 15:00 Uhr Abha gegen Al-Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Stadium, Abha Saudi Pro League, 23. Spieltag Tickets Fr., 2. April 2027, 13:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Khaleej Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 24. Spieltag Tickets Do., 8. April 2027, 13:00 Uhr Al Diriyah gegen Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad Saudi Pro League, 25. Spieltag Tickets Do., 15. April 2027, 13:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Ahli Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 26. Spieltag Tickets So., 18. April 2027, 13:00 Uhr NEOM SC gegen Al-Nassr King Khalid Sport City Stadium, Tabuk Saudi Pro League, 27. Spieltag Tickets Do., 22. April 2027, 13:00 Uhr Al-Nassr gegen Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 28. Spieltag Tickets Do., 29. April 2027, 13:00 Uhr Al Kholood gegen Al-Nassr Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass Saudi Pro League, 29. Spieltag Tickets Do., 6. Mai 2027, 13:00 Uhr Al-Nassr gegen Al Hazem Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 30. Spieltag Tickets Mi., 12. Mai 2027, 13:00 Uhr Al Qadsiah gegen Al-Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Saudi Pro League, 31. Spieltag Tickets Do., 20. Mai 2027, 13:00 Uhr Al Shabab gegen Al-Nassr Al-Shabab Club Stadium / SHG Arena, Riad Saudi Pro League (Riad-Derby), 32. Spieltag Tickets Mo., 24. Mai 2027, 13:00 Uhr Al-Nassr gegen Al-Fayha Al-Awwal Park, Riad Saudi Pro League, 33. Spieltag Tickets Fr., 28. Mai 2027, 13:00 Uhr Al Hilal gegen Al-Nassr Kingdom Arena, Riad Saudi Pro League (Hauptstadtderby), 34. Spieltag Tickets

So kauft ihr Tickets für Al-Nassr 2026/27

Die Saudi Pro League mit ihren 34 Spieltagen läuft bis Ende Mai 2027, unterbrochen von Partien im King’s Cup und auf kontinentaler Ebene in der AFC. Hier sind alle angesetzten Spiele von Al-Nassr im Überblick:Hinweis: Die Saudi Pro League pausiert von Ende Dezember 2026 bis Anfang Februar 2027 für den AFC Asien-Cup 2027, der an mehreren Orten in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Danach setzt Al-Nassr den Kampf um den Titel bis Ende Mai 2027 fort. Die Anstoßzeiten sind in der Ortszeit AST angegeben und können sich aufgrund der TV-Übertragungen noch geringfügig ändern.Al-Nassr-Tickets kauft ihr in erster Linie auf der offiziellen Website der Liga (SPL) im Bereich „Fixture/Tickets“ oder über die offizielle Ticket-App WeBook, die mit der Liga und dem Klub zusammenarbeitet. Fans können die Verfügbarkeit auch über das offizielle Portal des Al-Awwal Park prüfen.Die Spieltage sind üblicherweise von Donnerstag bis Samstag angesetzt, passend zum saudischen Wochenende. Der offizielle Ticketverkauf beginnt in der Regel 7 bis 14 Tage vor der jeweiligen Partie. Bei besonders begehrten Spielen, vor allem beim Riad-Derby gegen Al-Hilal, beim Stadtduell mit Al-Shabab oder bei Partien gegen Al-Ittihad, sind die regulären Tickets innerhalb weniger Minuten ausverkauft.Für normale Tickets ist keine kostenpflichtige Klubmitgliedschaft erforderlich, Al-Nassr bietet jedoch Diamond- und Seasonal-Mitgliedschaften an. Diamond-Mitgliedschaften garantieren Zugang zu allen nationalen und kontinentalen Spielen, während die Seasonal-Pakete mit Stufen von Fan bis Platinum ein Vorkaufsrecht bieten, bevor die Tickets in den allgemeinen Verkauf gehen.Falls ihr beim offiziellen Verkaufsstart leer ausgeht, ist GrintaHub der führende Zweitmarkt für Tickets in Saudi-Arabien und den Staaten des Golf-Kooperationsrats. Dort gibt es für jedes ausverkaufte Heim- und Auswärtsspiel echte, zu 100 Prozent verifizierte Tickets, die direkt aufs Smartphone geliefert werden.

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Was kosten Tickets für Al-Nassr 2026/27?

Reguläre Plätze (hinter den Toren / in den Ecken): Üblicherweise zwischen 185 und 350 SAR.

Üblicherweise zwischen 185 und 350 SAR. Kategorie 1 und Premium-Plätze an der Seitenlinie (Unterrang): Üblicherweise zwischen 450 und 950 SAR.

Üblicherweise zwischen 450 und 950 SAR. VIP-Hospitality und Logen: Ab 1.875 bis über 5.000 SAR bei besonders hochkarätigen Derbys, einschließlich Bewirtung in einer privaten Lounge, exklusiver Sitzplätze und reservierter Parkplätze.

Die Preise für Al-Nassr-Tickets hängen vom Wettbewerb, der Lage des Sitzplatzes im Al-Awwal Park und der Attraktivität des Gegners ab:Auf Zweitmärkten wie GrintaHub richten sich die Ticketpreise nach der Nachfrage am Spieltag. So können sich Fans bis unmittelbar vor dem Anpfiff noch Plätze sichern.

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Alles, was ihr über Al-Nassr wissen müsst

Die Geschichte des Al-Awwal Park

Kapazität: 25.000 bis 26.000 Zuschauer. Die kompakte Bauweise im europäischen Stil bietet gute Sichtlinien und bringt die Fans nah an die Seitenlinie.

25.000 bis 26.000 Zuschauer. Die kompakte Bauweise im europäischen Stil bietet gute Sichtlinien und bringt die Fans nah an die Seitenlinie. Lage: Auf dem Campus der King Saud University im Westen Riads, nur wenige Minuten vom King Abdullah Financial District (KAFD) entfernt.

Auf dem Campus der King Saud University im Westen Riads, nur wenige Minuten vom King Abdullah Financial District (KAFD) entfernt. Anreise am Spieltag: Das Stadion ist über die Hauptverkehrsstraßen Riads, die King Khalid Road und die Northern Ring Road, gut erreichbar. Es ist außerdem an das Metronetz von Riad angebunden und verfügt über Abholzonen für Careem und Uber.

Das Stadion ist über die Hauptverkehrsstraßen Riads, die King Khalid Road und die Northern Ring Road, gut erreichbar. Es ist außerdem an das Metronetz von Riad angebunden und verfügt über Abholzonen für Careem und Uber. Abseits des Fußballs: Neben Partien der Saudi Pro League und der AFC fanden im Stadion auch große internationale Unterhaltungsevents statt, darunter Veranstaltungen der WWE-Reihe Crown Jewel und internationale Boxkämpfe um Meistertitel.

Der 1955 gegründete Al-Nassr FC zählt zu den Säulen des Fußballs in Saudi-Arabien. Der Klub ist in der Hauptstadt Riad beheimatet und trägt mit seinem Nachbarn Al-Hilal eine der erbittertsten Rivalitäten des saudischen Fußballs aus.Nach dem dramatischen Titelgewinn in der Saudi Pro League 2025/26, mit dem sich Al-Nassr die elfte nationale Meisterschaft sicherte, geht der Klub als die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, in die Saison 2026/27. Der fünfmalige Ballon-d’Or-Gewinner Cristiano Ronaldo führt den Angriff weiterhin als Kapitän an und steht im Mittelpunkt der Ambitionen des Klubs. Im Laufe der Jahre spielten für den Klub aus Riad namhafte Profis von Hristo Stoichkov und Denilson bis hin zu Sadio Mané, Aymeric Laporte und Marcelo Brozović.Der Al-Awwal Park, ursprünglich King Saud University Stadium und später Mrsool Park genannt, ist seit September 2020 die exklusive Heimspielstätte von Al-Nassr. Grundlage dafür war eine Vereinbarung mit der Saudi Media Company (SMC). Im April 2023 erhielt das Stadion im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung über die Namensrechte mit der Saudi Awwal Bank (SAB) den Namen Al-Awwal Park.