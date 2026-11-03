Al-Nassr geht als amtierender Meister der Saudi Pro League in die Saison 2026/27, Cristiano Ronaldo führt den Angriff im Al-Awwal Park in Riad weiterhin an. Seit Al-Nassr Ende 2022 die historische Verpflichtung Ronaldos gelang, sind die Zuschauerzahlen in den Stadien der Saudi Pro League und die weltweiten Einschaltquoten auf Rekordhöhen gestiegen.GOAL liefert euch alle Informationen, die ihr zum Kauf von Tickets für Al-Nassr-Spiele bis Mai 2027 braucht: wie ihr sie kaufen könnt, Details zu den Spielstätten und was die Tickets kosten.
Die Spieltage sind üblicherweise von Donnerstag bis Samstag angesetzt, passend zum saudischen Wochenende. Der offizielle Ticketverkauf beginnt in der Regel 7 bis 14 Tage vor der jeweiligen Partie. Bei besonders begehrten Spielen, vor allem beim Riad-Derby gegen Al-Hilal, beim Stadtduell mit Al-Shabab oder bei Partien gegen Al-Ittihad, sind die regulären Tickets innerhalb weniger Minuten ausverkauft.
Für normale Tickets ist keine kostenpflichtige Klubmitgliedschaft erforderlich, Al-Nassr bietet jedoch Diamond- und Seasonal-Mitgliedschaften an. Diamond-Mitgliedschaften garantieren Zugang zu allen nationalen und kontinentalen Spielen, während die Seasonal-Pakete mit Stufen von Fan bis Platinum ein Vorkaufsrecht bieten, bevor die Tickets in den allgemeinen Verkauf gehen.
Falls ihr beim offiziellen Verkaufsstart leer ausgeht, ist GrintaHub der führende Zweitmarkt für Tickets in Saudi-Arabien und den Staaten des Golf-Kooperationsrats. Dort gibt es für jedes ausverkaufte Heim- und Auswärtsspiel echte, zu 100 Prozent verifizierte Tickets, die direkt aufs Smartphone geliefert werden.
Nach dem dramatischen Titelgewinn in der Saudi Pro League 2025/26, mit dem sich Al-Nassr die elfte nationale Meisterschaft sicherte, geht der Klub als die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, in die Saison 2026/27. Der fünfmalige Ballon-d’Or-Gewinner Cristiano Ronaldo führt den Angriff weiterhin als Kapitän an und steht im Mittelpunkt der Ambitionen des Klubs. Im Laufe der Jahre spielten für den Klub aus Riad namhafte Profis von Hristo Stoichkov und Denilson bis hin zu Sadio Mané, Aymeric Laporte und Marcelo Brozović.
Die Spiele von Al-Nassr SC 2026/27Die Saudi Pro League mit ihren 34 Spieltagen läuft bis Ende Mai 2027, unterbrochen von Partien im King’s Cup und auf kontinentaler Ebene in der AFC. Hier sind alle angesetzten Spiele von Al-Nassr im Überblick:
Hinweis: Die Saudi Pro League pausiert von Ende Dezember 2026 bis Anfang Februar 2027 für den AFC Asien-Cup 2027, der an mehreren Orten in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Danach setzt Al-Nassr den Kampf um den Titel bis Ende Mai 2027 fort. Die Anstoßzeiten sind in der Ortszeit AST angegeben und können sich aufgrund der TV-Übertragungen noch geringfügig ändern.
|Datum und Uhrzeit (AST)
|Spiel
|Spielstätte und Ort
|Wettbewerb
|Tickets
|Sa., 15. August 2026, 14:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Fateh
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 1. Spieltag
|Tickets
|Di., 18. August 2026, 14:00 Uhr
|Al Diriyah gegen Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad
|King’s Cup, Runde der letzten 32
|Tickets
|Fr., 21. August 2026, 12:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad
|Saudi Pro League, 2. Spieltag
|Tickets
|Di., 25. August 2026, 14:00 Uhr
|Al-Ettifaq gegen Al-Nassr
|Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam
|Saudi Pro League, 3. Spieltag
|Tickets
|Fr., 28. August 2026, 14:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al-Taawoun
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 4. Spieltag
|Tickets
|Sa., 5. September 2026, 14:00 Uhr
|Al Ittihad gegen Al-Nassr
|King Abdullah Sports City, Dschidda
|Saudi Pro League, 5. Spieltag
|Tickets
|Mi., 9. September 2026, 14:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Abha
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 6. Spieltag
|Tickets
|Do., 10. September 2026, 14:00 Uhr
|Al Khaleej gegen Al-Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Saudi Pro League, 7. Spieltag
|Tickets
|Do., 17. September 2026, 14:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Diriyah
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 8. Spieltag
|Tickets
|Fr., 9. Oktober 2026, 13:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al-Nassr
|King Abdullah Sports City, Dschidda
|Saudi Pro League, 9. Spieltag
|Tickets
|Do., 15. Oktober 2026, 13:00 Uhr
|Al-Nassr gegen NEOM SC
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 10. Spieltag
|Tickets
|Do., 22. Oktober 2026, 13:00 Uhr
|Al-Faisaly gegen Al-Nassr
|Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah
|Saudi Pro League, 11. Spieltag
|Tickets
|Do., 29. Oktober 2026, 13:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Kholood
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 12. Spieltag
|Tickets
|Do., 5. November 2026, 12:00 Uhr
|Al Hazem gegen Al-Nassr
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Saudi Pro League, 13. Spieltag
|Tickets
|Fr., 20. November 2026, 12:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Qadsiah
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 14. Spieltag
|Tickets
|Do., 26. November 2026, 12:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Shabab
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League (Riad-Derby), 15. Spieltag
|Tickets
|Do., 3. Dezember 2026, 12:00 Uhr
|Al-Fayha gegen Al-Nassr
|Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah
|Saudi Pro League, 16. Spieltag
|Tickets
|Do., 10. Dezember 2026, 12:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Hilal
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League (Hauptstadtderby), 17. Spieltag
|Tickets
|Mo., 14. Dezember 2026, 12:00 Uhr
|Al Fateh gegen Al-Nassr
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
|Saudi Pro League, 18. Spieltag
|Tickets
|Do., 11. Februar 2027, 15:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Riyadh
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 19. Spieltag
|Tickets
|Do., 18. Februar 2027, 15:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al-Ettifaq
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 20. Spieltag
|Tickets
|Do., 25. Februar 2027, 15:00 Uhr
|Al-Taawoun gegen Al-Nassr
|King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah
|Saudi Pro League, 21. Spieltag
|Tickets
|Do., 11. März 2027, 14:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Ittihad
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 22. Spieltag
|Tickets
|Do., 18. März 2027, 15:00 Uhr
|Abha gegen Al-Nassr
|Prince Sultan bin Abdulaziz Stadium, Abha
|Saudi Pro League, 23. Spieltag
|Tickets
|Fr., 2. April 2027, 13:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Khaleej
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 24. Spieltag
|Tickets
|Do., 8. April 2027, 13:00 Uhr
|Al Diriyah gegen Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad
|Saudi Pro League, 25. Spieltag
|Tickets
|Do., 15. April 2027, 13:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Ahli
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 26. Spieltag
|Tickets
|So., 18. April 2027, 13:00 Uhr
|NEOM SC gegen Al-Nassr
|King Khalid Sport City Stadium, Tabuk
|Saudi Pro League, 27. Spieltag
|Tickets
|Do., 22. April 2027, 13:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al-Faisaly
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 28. Spieltag
|Tickets
|Do., 29. April 2027, 13:00 Uhr
|Al Kholood gegen Al-Nassr
|Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Saudi Pro League, 29. Spieltag
|Tickets
|Do., 6. Mai 2027, 13:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al Hazem
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 30. Spieltag
|Tickets
|Mi., 12. Mai 2027, 13:00 Uhr
|Al Qadsiah gegen Al-Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Saudi Pro League, 31. Spieltag
|Tickets
|Do., 20. Mai 2027, 13:00 Uhr
|Al Shabab gegen Al-Nassr
|Al-Shabab Club Stadium / SHG Arena, Riad
|Saudi Pro League (Riad-Derby), 32. Spieltag
|Tickets
|Mo., 24. Mai 2027, 13:00 Uhr
|Al-Nassr gegen Al-Fayha
|Al-Awwal Park, Riad
|Saudi Pro League, 33. Spieltag
|Tickets
|Fr., 28. Mai 2027, 13:00 Uhr
|Al Hilal gegen Al-Nassr
|Kingdom Arena, Riad
|Saudi Pro League (Hauptstadtderby), 34. Spieltag
|Tickets
So kauft ihr Tickets für Al-Nassr 2026/27Al-Nassr-Tickets kauft ihr in erster Linie auf der offiziellen Website der Liga (SPL) im Bereich „Fixture/Tickets“ oder über die offizielle Ticket-App WeBook, die mit der Liga und dem Klub zusammenarbeitet. Fans können die Verfügbarkeit auch über das offizielle Portal des Al-Awwal Park prüfen.
Die Spieltage sind üblicherweise von Donnerstag bis Samstag angesetzt, passend zum saudischen Wochenende. Der offizielle Ticketverkauf beginnt in der Regel 7 bis 14 Tage vor der jeweiligen Partie. Bei besonders begehrten Spielen, vor allem beim Riad-Derby gegen Al-Hilal, beim Stadtduell mit Al-Shabab oder bei Partien gegen Al-Ittihad, sind die regulären Tickets innerhalb weniger Minuten ausverkauft.
Für normale Tickets ist keine kostenpflichtige Klubmitgliedschaft erforderlich, Al-Nassr bietet jedoch Diamond- und Seasonal-Mitgliedschaften an. Diamond-Mitgliedschaften garantieren Zugang zu allen nationalen und kontinentalen Spielen, während die Seasonal-Pakete mit Stufen von Fan bis Platinum ein Vorkaufsrecht bieten, bevor die Tickets in den allgemeinen Verkauf gehen.
Falls ihr beim offiziellen Verkaufsstart leer ausgeht, ist GrintaHub der führende Zweitmarkt für Tickets in Saudi-Arabien und den Staaten des Golf-Kooperationsrats. Dort gibt es für jedes ausverkaufte Heim- und Auswärtsspiel echte, zu 100 Prozent verifizierte Tickets, die direkt aufs Smartphone geliefert werden.
Was kosten Tickets für Al-Nassr 2026/27?Die Preise für Al-Nassr-Tickets hängen vom Wettbewerb, der Lage des Sitzplatzes im Al-Awwal Park und der Attraktivität des Gegners ab:
- Reguläre Plätze (hinter den Toren / in den Ecken): Üblicherweise zwischen 185 und 350 SAR.
- Kategorie 1 und Premium-Plätze an der Seitenlinie (Unterrang): Üblicherweise zwischen 450 und 950 SAR.
- VIP-Hospitality und Logen: Ab 1.875 bis über 5.000 SAR bei besonders hochkarätigen Derbys, einschließlich Bewirtung in einer privaten Lounge, exklusiver Sitzplätze und reservierter Parkplätze.
Alles, was ihr über Al-Nassr wissen müsstDer 1955 gegründete Al-Nassr FC zählt zu den Säulen des Fußballs in Saudi-Arabien. Der Klub ist in der Hauptstadt Riad beheimatet und trägt mit seinem Nachbarn Al-Hilal eine der erbittertsten Rivalitäten des saudischen Fußballs aus.
Nach dem dramatischen Titelgewinn in der Saudi Pro League 2025/26, mit dem sich Al-Nassr die elfte nationale Meisterschaft sicherte, geht der Klub als die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, in die Saison 2026/27. Der fünfmalige Ballon-d’Or-Gewinner Cristiano Ronaldo führt den Angriff weiterhin als Kapitän an und steht im Mittelpunkt der Ambitionen des Klubs. Im Laufe der Jahre spielten für den Klub aus Riad namhafte Profis von Hristo Stoichkov und Denilson bis hin zu Sadio Mané, Aymeric Laporte und Marcelo Brozović.
Die Geschichte des Al-Awwal ParkDer Al-Awwal Park, ursprünglich King Saud University Stadium und später Mrsool Park genannt, ist seit September 2020 die exklusive Heimspielstätte von Al-Nassr. Grundlage dafür war eine Vereinbarung mit der Saudi Media Company (SMC). Im April 2023 erhielt das Stadion im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung über die Namensrechte mit der Saudi Awwal Bank (SAB) den Namen Al-Awwal Park.
- Kapazität: 25.000 bis 26.000 Zuschauer. Die kompakte Bauweise im europäischen Stil bietet gute Sichtlinien und bringt die Fans nah an die Seitenlinie.
- Lage: Auf dem Campus der King Saud University im Westen Riads, nur wenige Minuten vom King Abdullah Financial District (KAFD) entfernt.
- Anreise am Spieltag: Das Stadion ist über die Hauptverkehrsstraßen Riads, die King Khalid Road und die Northern Ring Road, gut erreichbar. Es ist außerdem an das Metronetz von Riad angebunden und verfügt über Abholzonen für Careem und Uber.
- Abseits des Fußballs: Neben Partien der Saudi Pro League und der AFC fanden im Stadion auch große internationale Unterhaltungsevents statt, darunter Veranstaltungen der WWE-Reihe Crown Jewel und internationale Boxkämpfe um Meistertitel.