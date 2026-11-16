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West Ham United gegen Middlesbrough: So kommt Ihr an Tickets – Preise, Spielinfos und Last-Minute-Angebote

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West Ham United trifft in der Championship auf Middlesbrough. So sichert Ihr Euch Tickets.

West Ham United empfängt Middlesbrough am Dienstag, 8. Dezember 2026, im London Stadium in London.

Die jüngsten Pflichtspielduelle fanden in der Premier-League-Saison 2016/17 statt: Im London Stadium trennten sich die Teams 1:1, im Riverside Stadium gewann West Ham United mit 3:1. Vor dieser Zeit in der höchsten Spielklasse trafen die beiden Vereine in der Saison 2011/12 gelegentlich in der EFL Championship aufeinander. Dabei gab es einen 2:0-Auswärtssieg für West Ham und ein 1:1 in London.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für West Ham United gegen Middlesbrough wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann findet West Ham United gegen Middlesbrough in der Championship statt?

West Ham United gegen Middlesbrough findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im London Stadium in London statt.

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England Championship - Spielwoche 20
London Stadium

Wie kann man Tickets für West Ham United gegen Middlesbrough in der Championship kaufen?

Für das Championship-Spiel zwischen West Ham United und Middlesbrough gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Ihr könnt Tickets direkt über das offizielle Ticketportal oder die Ticketstelle von West Ham United kaufen. Für Heimfans ist das der sicherste und offiziell autorisierte Weg.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für West Ham United gegen Middlesbrough in der Championship?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen West Ham United und Middlesbrough:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets für Erwachsene: Beginnen in der Regel bei etwa 25 £.
  • Ermäßigte Tickets und besondere Sitzplätze: Kosten zwischen 10 und 30 £.
  • Premium-Sitzplätze: Kosten zwischen 40 und 50 £.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Plätze im Oberrang oder reguläre Sitzplätze: Beginnen bei etwa 20 bis 27 £.
  • Durchschnittspreise auf dem Zweitmarkt: Liegen üblicherweise bei etwa 88 £, abhängig vom genauen Sitzplatz und der Nachfrage.

West Ham United gegen Middlesbrough in der Championship: Alles Wissenswerte

West Ham United gegen Middlesbrough: Die Form

West Ham hat von seinen letzten fünf Championship-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es am 7. November eine 1:2-Niederlage bei den Blackburn Rovers. In Parkers erstem Spiel als Verantwortlicher spielte das Team bei Cardiff City 3:3. In den fünf Partien erzielte West Ham sieben Tore und kassierte elf Gegentreffer. Die drei Niederlagen in Folge vor dem Remis in Cardiff unterstreichen die schwierige Phase, die Nuno seinen Job kostete.

Middlesbrough hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es am 7. November ein 0:0 in Watford, nachdem das Team am 4. November in Wrexham mit 0:2 verloren hatte. Davor hatte Middlesbrough Charlton Athletic mit 3:0 und die Bolton Wanderers mit 5:1 besiegt. Die Ergebnisse zeigten die Offensivqualität, die den Verein über die Saison hinweg zum herausragenden Team der Liga gemacht hat.

WHU

WHU - Form

SWA
S0-1
SOU
N2-3
WBA
N1-3
CAC
U3-3
BLB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
MID

MID - Form

CAC
U2-2
BOL
S1-5
CHA
S3-0
WRE
N2-0
WAT
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

West Ham United gegen Middlesbrough: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuletzt im Januar 2017 in der Premier League aufeinander. West Ham gewann damals im Riverside Stadium mit 3:1. Davor war ein 1:1 im London Stadium im Oktober 2016 das jüngste Duell der Teams im Osten Londons. In den fünf jüngsten erfassten Begegnungen gewann West Ham zweimal, Middlesbrough keinmal. Zwei Spiele endeten remis, hinzu kam ein weiteres Unentschieden. Das letzte Championship-Duell der Vereine fand im März 2012 statt und endete im London Stadium 1:1.

Head to Head

West HamUnentschiedenMiddlesboro
3
2
0
Premier League
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Middlesboro
MID
1
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West Ham
WHU
3
END
Premier League
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West Ham
WHU
1
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Middlesboro
MID
1
END
England Championship
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West Ham
WHU
1
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Middlesboro
MID
1
END
England Championship
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Middlesboro
MID
0
West Ham badge
West Ham
WHU
2
END
Premier League
West Ham badge
West Ham
WHU
2
Middlesboro badge
Middlesboro
MID
1
END
9Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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