Werder Bremen empfängt Bayer Leverkusen am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Wohninvest Weserstadion in Bremen.

Die jüngsten Duelle der beiden Mannschaften waren von dramatischen Wendungen und torreichen Spielen geprägt, darunter ein packendes 3:3 im Weserstadion im August 2025. Bremen zeigte zudem im März 2025 mit einem disziplinierten 2:0-Auswärtssieg in der BayArena, dass es die Werkself auch auswärts schlagen kann.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga angepfiffen?

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen wird am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Wohninvest Weserstadion in Bremen angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 13 13. Dez. 2026 - 13:30 Wohninvest WESERSTADION

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen kaufen?

Für das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Die sicherste und offizielle Anlaufstelle für den Erstverkauf sind die Websites der Vereine (SV Werder Bremen oder Bayer 04 Leverkusen). Mitglieder und Dauerkarteninhaber haben Vorrang. Verbleibende Tickets gehen gelegentlich in den freien Verkauf oder werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzkarten: Kosten in der Regel 18 bis 25 Euro .

Kosten in der Regel . Oberränge und Eckbereiche (Kategorien 4 und 5): Kosten normalerweise zwischen 35 und 50 Euro .

Kosten normalerweise zwischen . Premium- und Längsseitenplätze (Kategorien 1 und 2): Kosten üblicherweise 50 bis über 95 Euro .

Kosten üblicherweise . Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei 300 bis über 800 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkaufte Plätze im Oberrang oder Eckbereich: Beginnen in der Regel bei etwa 60 bis 95 Euro .

Beginnen in der Regel bei etwa . Weiterverkaufte Plätze an der Längsseite oder im Unterrang: Kosten normalerweise 150 bis über 275 Euro .

Kosten normalerweise . Stark nachgefragte oder Premium-Blöcke im Weiterverkauf: Können deutlich mehr als 300 bis über 500 Euro kosten.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Werder Bremen und Bayer Leverkusen

Werder Bremen hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Damit riss eine Serie, zu der ein 2:0-Sieg gegen Hoffenheim und ein 3:2-Erfolg bei Mainz 05 gehört hatten. In diesem Zeitraum schied Bremen zudem durch eine 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal aus. In den fünf Spielen erzielte Werder acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Bayer Leverkusen hat aus seinen letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen geholt. Das jüngste Ergebnis war ein 1:2-Auswärtssieg in der Bundesliga in Köln. Davor hatte es zwei Niederlagen in Folge gegeben: ein 0:1 gegen Marseille in der Europa League und ein 2:4 gegen Stuttgart in der Bundesliga. Der herausragende Erfolg in dieser Serie war ein 5:2-Sieg gegen Nürnberg im DFB-Pokal. Leverkusen erzielte in den fünf Spielen zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Januar 2026 statt. Bayer Leverkusen gewann das Bundesliga-Heimspiel mit 1:0. Zuvor hatten sich die Mannschaften im August 2025 im Weserstadion 3:3 getrennt. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Leverkusen zweimal und Werder Bremen ebenfalls zweimal, hinzu kam ein Unentschieden. Die Bilanz zeigt, wie ausgeglichen dieses Duell in den vergangenen Spielzeiten war.