Villarreal empfängt Rayo Vallecano am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio de la Cerámica in Villarreal.

Im November 2025 feierte Villarreal zu Hause einen deutlichen 4:0-Sieg. Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña und Ayoze Pérez erzielten die Tore. Rayo Vallecano revanchierte sich beim jüngsten Aufeinandertreffen im Mai 2026 mit einem 2:0-Sieg in Vallecas durch Treffer von Sergio Camello und Alemão.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles Wissenswerte über Tickets für Villarreal gegen Rayo Vallecano, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt Villarreal gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Villarreal gegen Rayo Vallecano beginnt am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio de la Cerámica in Villarreal.

La Liga - Spielwoche 16 13. Dez. 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Wie gibt es Tickets für Villarreal gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Villarreal und Rayo Vallecano gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite (Ticketverkauf des Villarreal CF): Das ist der sicherste und direkteste Weg zum Ticket. Karten für den freien Verkauf sind in der Regel einige Wochen oder Tage vor dem Spiel erhältlich. Angeboten werden offizielle Plätze in verschiedenen Stadionbereichen.

Das ist der sicherste und direkteste Weg zum Ticket. Karten für den freien Verkauf sind in der Regel einige Wochen oder Tage vor dem Spiel erhältlich. Angeboten werden offizielle Plätze in verschiedenen Stadionbereichen. Stadionkassen (Taquillas): Tickets können an den Kassen des Estadio de la Cerámica am Spieltag, sofern noch welche verfügbar sind, oder in den Tagen vor der Partie gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle alle Tickets ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub. finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Was kosten Tickets für Villarreal gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Villarreal und Rayo Vallecano gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze / Hinter den Toren (Fondo Norte / Fondo Sur): In der Regel 30 bis 50 Euro .

In der Regel . Seitentribünen (Lateral): Üblicherweise 50 bis 90 Euro .

Üblicherweise . Haupttribüne und Premium-Plätze (Tribuna / Preferencia): In der Regel 90 bis 150 Euro und mehr .

In der Regel . VIP-Hospitality-Pakete: Häufig 350 bis 600 Euro und mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub. Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Standardplätze / Oberränge: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 35 bis 55 Euro .

Beginnen im Allgemeinen bei etwa . Seitliche Plätze im mittleren Bereich: Werden häufig für 80 bis 160 Euro angeboten.

Werden häufig für angeboten. Premium-Blöcke im unteren Bereich der Seitentribünen: Kosten üblicherweise 250 bis 400 Euro und mehr .

Kosten üblicherweise . Weiterverkaufte VIP-Tickets und Hospitality-Pakete: Können 600 bis 800 Euro und mehr kosten.

Villarreal gegen Rayo Vallecano in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Villarreal und Rayo Vallecano

Villarreal hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es am 8. November einen 2:0-Sieg gegen Getafe in LaLiga, zuvor hatte Villarreal in der Champions League mit 0:6 gegen Paris Saint-Germain verloren. In den Spielen davor gewann Villarreal auswärts in der Liga mit 2:1 gegen Valencia und in der Copa del Rey mit 5:0 gegen CD Manacor. In diesen fünf Partien erzielte Villarreal neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Rayo Vallecano hat von den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt unterlag Rayo am 8. November Real Sociedad mit 0:1. Nur eine Woche zuvor hatte Rayo in LaLiga Celta Vigo mit 3:0 besiegt. In diesem Zeitraum gewann Rayo außerdem in der Copa del Rey auswärts mit 3:2 bei Recreativo Huelva. In den fünf Spielen erzielte Rayo sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Villarreal gegen Rayo Vallecano: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 17. Mai 2026 in LaLiga statt. Rayo Vallecano gewann zu Hause mit 2:0. Davor hatte Villarreal im November 2025 im Estadio de la Cerámica einen deutlichen 4:0-Sieg gefeiert. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Villarreal mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Rayo die bessere Bilanz. Eine Partie endete unentschieden. Insgesamt erzielte Villarreal in diesen fünf Begegnungen elf Tore, Rayo drei.