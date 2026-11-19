Der VfB Stuttgart empfängt Union Berlin am Samstag, 12. Dezember 2026, in der MHPArena in Stuttgart.

In der Saison 2025/26 gewann Union Berlin das Heimspiel im August 2025 mit 2:1, ehe der ehemalige Stuttgarter Angreifer Jeong Woo-yeong den Gästen im Januar 2026 in der MHP Arena spät ein 1:1 rettete. Allein in den letzten drei Ligaduellen fielen neun Tore. Dabei trifft Stuttgarts Heimstärke, die Mannschaft verlor nur eines von neun Heimspielen gegen Union, regelmäßig auf die Hartnäckigkeit der Berliner.

Hier liefert GOAL alle Informationen, die Ihr für den Ticketkauf für VfB Stuttgart gegen Union Berlin braucht: wo es Karten gibt und was sie kosten.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel VfB Stuttgart gegen Union Berlin?

VfB Stuttgart gegen Union Berlin wird am Samstag, 12. Dezember 2026, in der MHPArena in Stuttgart angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 13 12. Dez. 2026 - 09:30 MHPArena

Wie kauft man Bundesliga-Tickets für VfB Stuttgart gegen Union Berlin?

Für das Bundesliga-Spiel VfB Stuttgart gegen Union Berlin gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop des VfB Stuttgart (Erstverkauf für Heimfans): Tickets für Heimspiele in der MHP Arena werden zunächst direkt über das offizielle Online-Ticketportal des VfB Stuttgart angeboten. Der Verkauf beginnt üblicherweise für Vereinsmitglieder. Je nach Nachfrage und Verfügbarkeit kann anschließend ein freier Verkauf folgen.

Tickets für Heimspiele in der MHP Arena werden zunächst direkt über das offizielle Online-Ticketportal des VfB Stuttgart angeboten. Der Verkauf beginnt üblicherweise für Vereinsmitglieder. Je nach Nachfrage und Verfügbarkeit kann anschließend ein freier Verkauf folgen. Offizieller Ticketshop des 1. FC Union Berlin (Gästefans): Wer die Gäste unterstützt, muss Tickets für den Gästebereich direkt über das offizielle Ticketsystem von Union Berlin anfragen. Union verteilt Auswärtstickets nach den üblichen Vergaberegeln für Auswärtsspiele an Vereinsmitglieder und registrierte Fanclubs.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Angebote der Vereine vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für VfB Stuttgart gegen Union Berlin?

Dies sind die geschätzten Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel VfB Stuttgart gegen Union Berlin:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Cannstatter Kurve/Gästeblöcke): Kosten in der Regel zwischen 20 und 30 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . Reguläre Sitzplätze (Ober- und Unterrang): Kosten üblicherweise zwischen 45 und 75 Euro .

Kosten üblicherweise zwischen . Sitzplätze der höchsten Kategorie und Haupttribüne: Kosten zwischen 80 und über 120 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Wiederverkaufstickets/Sitzplätze im Oberrang: Beginnen bei etwa 130 bis 175 Euro .

Beginnen bei etwa . Mittlere Preisklasse/Sitzplätze an der Längsseite: Kosten im Durchschnitt zwischen 350 und 460 Euro .

Kosten im Durchschnitt zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Kosten ab etwa 900 bis über 1.100 Euro.

VfB Stuttgart gegen Union Berlin in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von VfB Stuttgart und Union Berlin

Stuttgart verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Dabei erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt gewann der VfB in der Bundesliga mit 1:0 gegen Werder Bremen. In diesem Zeitraum gelang ihm außerdem ein 4:2-Sieg bei Bayer Leverkusen. Die beiden Niederlagen gab es gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga und Galatasaray in der Champions League.

Union Berlin blieb in den letzten fünf Spielen sieglos: ein Unentschieden und vier Niederlagen bei nur zwei erzielten Toren und zehn Gegentreffern. Zuletzt verlor Union ein Testspiel gegen Wolfsburg mit 0:2. Auch gegen Freiburg gab es in der Bundesliga eine 0:2-Niederlage. Das 1:1 gegen Köln in der Liga war das beste Ergebnis in diesem Zeitraum.

VfB Stuttgart gegen Union Berlin: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine endete am 18. Januar 2026 in der MHPArena in der Bundesliga mit einem 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen hat Stuttgart mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage die bessere Bilanz. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 17 Tore, darunter beim 4:4 an der Alten Försterei im April 2025.