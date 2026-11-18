Trabzonspor empfängt FK Jablonec am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Papara Park in Trabzon.

In dieser UEFA-Conference-League-Partie treffen Trabzonspor und FK Jablonec erstmals in einem europäischen Pflichtspiel aufeinander. Da es keine früheren Duelle gibt, können sich beide Trainer für die Begegnung im Dezember nur auf die aktuelle Form ihrer Mannschaften im Europapokal stützen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Trabzonspor gegen FK Jablonec wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Trabzonspor gegen Jablonec in der Conference League?

Trabzonspor gegen FK Jablonec wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Papara Park in Trabzon angepfiffen.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 12:45 Papara Park

Wie kann man Tickets für Trabzonspor gegen Jablonec in der Conference League kaufen?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen Trabzonspor und Jablonec gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Im offiziellen Ticketportal und über die Vereinskanäle von Trabzonspor könnt Ihr prüfen, welche Tickets der Verein direkt anbietet, ob der Verkauf für Mitglieder läuft und wann der freie Verkauf beginnt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Trabzonspor gegen Jablonec in der Conference League?

Das sind die Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Trabzonspor und Jablonec:

1. Offizielle Vereinskanäle

Süd- und Nordtribüne (Güney und Kuzey): Etwa 11 bis 13 Euro.

Etwa Mattia-Ahmet-Minguzzi-Tribüne: Etwa 14 bis 16 Euro.

Etwa Ost- und Westtribüne (Doğu und Batı): Etwa 21 bis 24 Euro.

Etwa VIP Silver: Etwa 61 Euro.

Etwa VIP Gold: Etwa 73 Euro .

Etwa . VIP Platinum: Etwa 87 bis 95 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Tickets / obere Kategorien: In der Regel ab etwa 100 bis 105 Euro .

In der Regel ab etwa . Premium-Plätze an der Seitenlinie und Kategorie 1: Im Allgemeinen zwischen 120 und über 250 Euro .

Im Allgemeinen zwischen . Hochpreisige VIP-Pakete im Wiederverkauf: Die Preise können auf mehr als 350 bis 450 Euro steigen.

Trabzonspor gegen Jablonec in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Trabzonspor und Jablonec

Trabzonspor hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft am 8. November in der Süper Lig auswärts mit 2:0 gegen Alanyaspor. Davor verlor sie in der Conference League zu Hause mit 0:1 gegen Freiburg, womit eine starke Ergebnisserie endete. Zuvor hatte Trabzonspor Gaziantep FK mit 2:0 besiegt und auswärts bei Rizespor mit 4:3 gewonnen. In diesen fünf Spielen erzielte Trabzonspor neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Jablonec hat in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg geholt, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Zuletzt gab es am 11. November im Pokal eine 1:2-Niederlage gegen Artis Brno. Davor spielte Jablonec in der First League 0:0 gegen Mlada Boleslav und in der Conference League 1:1 gegen Riga FC. Zu dieser Serie gehört auch eine 0:5-Heimniederlage gegen Slavia Prag. In den fünf Spielen erzielte Jablonec vier Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Trabzonspor gegen Jablonec: Die jüngsten direkten Duelle

Für diese Begegnung liegen derzeit keine Daten zu direkten Duellen zwischen Trabzonspor und FK Jablonec vor. Weitere Informationen zur Bilanz werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.