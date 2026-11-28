Für Fans von Arsenal und Tottenham sorgt kaum etwas für so viel Aufregung und Anspannung wie das Nordlondon-Derby.

Für beide Teams ist ein Sieg enorm wichtig. Ein Erfolg gegen den Erzrivalen hebt immer die Stimmung in der Mannschaft und unter den leidenschaftlichen Fans.

Hier liefert GOAL alle wichtigen Informationen vor dem nächsten Nordlondon-Derby, darunter, wie du Tickets kaufen kannst und was sie kosten.

Wann findet das nächste Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort Sonntag, 6. Dezember Premier League: Tottenham gegen Arsenal (16.30 Uhr) Tickets Tottenham Hotspur Stadium (London) 1./2. Mai (noch offen) Premier League: Arsenal gegen Tottenham (noch offen) Tickets Emirates Stadium (London)

Wie kann man Tickets für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal kaufen?

Die verfügbaren Tickets für Tottenhams Heimspiele werden meist schnell von Mitgliedern des Programms „One Hotspur“ oder „One Hotspur +“ gekauft:

„ One Hotspur “ ist die Basismitgliedschaft bei Tottenham. Sie steht allen offen und kostet £45 pro Saison.

“ ist die Basismitgliedschaft bei Tottenham. Sie steht allen offen und kostet £45 pro Saison. Die nächsthöhere Mitgliedschaft heißt „One Hotspur +“. Sie kostet £55 pro Saison und bietet gegenüber der Basismitgliedschaft mehrere zusätzliche Vorteile, darunter einen 24-stündigen bevorzugten Zugang zum Ticketverkauf und einen Platz auf der Warteliste für eine Tottenham-Dauerkarte.

Neben dem direkten Kauf über offizielle Ticketportale können Fans auch auf dem Zweitmarkt Plätze erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig über alternative Kanäle Tickets kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal?

Erwachsenentickets für Tottenham-Spiele kosten beim Kauf über den Verein in der Regel zwischen £38 und £109. Die Preise sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (£71–109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (£49–96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (£38–81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Weitere Informationen findest du im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit kannst du auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Welche Hospitality-Pakete gibt es für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal?

Die Preise für Hospitality-Angebote bei Heimspielen von Tottenham Hotspur hängen von der Spielkategorie (Londoner Derbys der Kategorie A gegenüber Spielen der Kategorien B und C), der Art der Verpflegung (ungezwungenes Streetfood oder gehobene Küche) und der Lage der Plätze (Panoramablick vom Oberrang oder Plätze an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie) ab:

Ungezwungene Sportsbars und Premium-Sitzplätze (£199–349 pro Person) : Preisgünstigere Hospitality-Angebote in den Premium-Bereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für ungezwungene Verpflegung im Food-Court, Getränke in der Halbzeitpause und Zugang zu den Bars der Stadionbrauerei.

: Preisgünstigere Hospitality-Angebote in den Premium-Bereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für ungezwungene Verpflegung im Food-Court, Getränke in der Halbzeitpause und Zugang zu den Bars der Stadionbrauerei. Moderne Lounges im Oberrang (£349–549 pro Person) : Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Dazu gehören Plätze mit erhöhtem Blick aufs Spielfeld, mehrgängige Gerichte in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel.

: Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Dazu gehören Plätze mit erhöhtem Blick aufs Spielfeld, mehrgängige Gerichte in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel. Gehobene Gastronomie und Chefkoch-Lounges (£549–999 pro Person) : Exklusive gastronomische Bereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie.

: Exklusive gastronomische Bereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie. Exklusive VIP-Erlebnisse (£750–1.500+ pro Person) : Erstklassige Angebote am Spieltag, darunter The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören ein durch Glasfronten möglicher Blick in den Bereich des Spielertunnels, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Ehrentribüne.

: Erstklassige Angebote am Spieltag, darunter The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören ein durch Glasfronten möglicher Blick in den Bereich des Spielertunnels, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Ehrentribüne. Private Logen und Executive-Boxen (£1.494–12.000+ pro Loge): Abgeschlossene Suiten und Logen für 4 bis 20 Gäste. Dazu gehören individuell zusammengestellte mehrgängige Menüs, persönliches Servicepersonal und eigene Stadionplätze direkt vor der Suite.

Tottenham Hotspur gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Datum Ergebnis Spielort Februar 2026 Premier League: Tottenham 1:4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium November 2025 Premier League: Arsenal 4:1 Tottenham Emirates Stadium Januar 2025 Premier League: Arsenal 2:1 Tottenham Emirates Stadium September 2024 Premier League: Tottenham 0:1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium April 2024 Premier League: Tottenham 2:3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium September 2023 Premier League: Arsenal 2:2 Tottenham Emirates Stadium Januar 2023 Premier League: Tottenham 0:2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Oktober 2022 Premier League: Arsenal 3:1 Tottenham Emirates Stadium Mai 2022 Premier League: Tottenham 3:0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Seit dem ersten Pflichtspiel im Nordlondon-Derby 1909 gab es 86 Siege für Arsenal, 61 Siege für Tottenham und 52 Unentschieden. Im Laufe der Jahre wechselten die Kräfteverhältnisse immer wieder, zuletzt hatte jedoch Arsenal die Oberhand.

Arsenal beendete die vergangene Saison 44 Punkte vor Tottenham und hat fünf Duelle mit dem Stadtrivalen in Folge gewonnen. Beim letzten Aufeinandertreffen im Tottenham Hotspur Stadium im Februar feierte die Mannschaft von Mikel Arteta einen klaren 4:1-Sieg. Eberechi Eze und Viktor Gyökeres trafen dabei jeweils doppelt.