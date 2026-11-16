Für die Fans von Arsenal und Tottenham sorgt nichts so sehr für Herzklopfen und Nervosität wie ein Nordlondon-Derby.

Für beide Teams ist ein Sieg enorm wichtig. Ein Erfolg gegen den Erzrivalen hebt stets die Stimmung innerhalb der Mannschaft und bei den leidenschaftlichen Fans.

Hier liefert Euch GOAL alle wichtigen Informationen zum nächsten Nordlondon-Derby, darunter, wie Ihr Tickets kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das nächste Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 6. Dezember Premier League: Tottenham gegen Arsenal (16.30 Uhr) Tickets Tottenham Hotspur Stadium (London) 1./2. Mai (noch zu bestätigen) Premier League: Arsenal gegen Tottenham (noch zu bestätigen) Tickets Emirates Stadium (London)

So kauft Ihr Tickets für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal

Alle verfügbaren Tickets für Heimspiele von Tottenham werden in der Regel schnell von Mitgliedern von „One Hotspur“ oder „One Hotspur +“ gekauft:

„ One Hotspur “ ist die Basismitgliedschaft bei Tottenham. Sie steht allen offen und kostet 45 Pfund pro Saison.

“ ist die Basismitgliedschaft bei Tottenham. Sie steht allen offen und kostet 45 Pfund pro Saison. Die nächsthöhere Mitgliedsstufe heißt „One Hotspur +“. Sie kostet 55 Pfund pro Saison und bietet gegenüber dem Basispaket mehrere zusätzliche Vorteile, darunter einen 24-stündigen bevorzugten Ticketverkauf und einen Platz auf der Warteliste für eine Tottenham-Dauerkarte.

Neben dem direkten Kauf über die offiziellen Ticketportale können Fans auch Plätze auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig Tickets über alternative Wege kaufen möchten.

Was kosten Tickets für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal?

Die Preise für Erwachsene bei Tottenham-Spielen liegen beim Kauf über den Verein üblicherweise zwischen 38 und 109 Pfund. Die Spiele sind in drei Kategorien eingeteilt:

Kategorie A (71 bis 109 Pfund) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (49 bis 96 Pfund) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (38 bis 81 Pfund): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Weitere Informationen findet Ihr auf dem offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Welche Hospitality-Pakete gibt es für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal?

Die Preise für Hospitality-Angebote bei Heimspielen von Tottenham Hotspur hängen von der Spielkategorie (Londoner Derbys der Kategorie A gegenüber Spielen der Kategorien B und C), der Art der Verpflegung (ungezwungenes Streetfood oder gehobene Küche) und der Lage der Plätze (Panoramablick von der oberen Ebene oder Plätze an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie) ab:

Ungezwungene Sportsbars und Premiumplätze (199 bis 349 Pfund pro Person) : Preisgünstigere Einstiegsangebote in den Premiumbereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für ein ungezwungenes Gastronomieangebot, Getränke in der Halbzeitpause und Zugang zu den Bars der stadion­eigenen Mikrobrauerei.

: Preisgünstigere Einstiegsangebote in den Premiumbereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für ein ungezwungenes Gastronomieangebot, Getränke in der Halbzeitpause und Zugang zu den Bars der stadion­eigenen Mikrobrauerei. Moderne Lounges auf der oberen Ebene (349 bis 549 Pfund pro Person) : Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Inbegriffen sind eine erhöhte Aussicht, mehrgängige Gerichte in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel.

: Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Inbegriffen sind eine erhöhte Aussicht, mehrgängige Gerichte in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel. Gehobene Gastronomie und Küchenchef-Lounges (549 bis 999 Pfund pro Person) : Exklusive Gastronomiebereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Plätze auf Höhe der Mittellinie.

: Exklusive Gastronomiebereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Plätze auf Höhe der Mittellinie. Exklusive VIP-Erlebnisse (750 bis über 1.500 Pfund pro Person) : Erstklassige Spieltagserlebnisse, unter anderem im The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören ein Blick durch Glasfronten in den Bereich des Spielertunnels, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Direktorenloge.

: Erstklassige Spieltagserlebnisse, unter anderem im The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören ein Blick durch Glasfronten in den Bereich des Spielertunnels, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Direktorenloge. Private Logen-Suiten und Executive-Logen (1.494 bis über 12.000 Pfund pro Loge): Abgeschlossene Suiten und Logenbereiche für 4 bis 20 Gäste. Dazu gehören individuell zusammengestellte mehrgängige Menüs, persönliches Servicepersonal und private Stadionplätze direkt vor der Suite.

Tottenham Hotspur gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Datum Ergebnis Spielstätte Februar 2026 Premier League: Tottenham 1:4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium November 2025 Premier League: Arsenal 4:1 Tottenham Emirates Stadium Januar 2025 Premier League: Arsenal 2:1 Tottenham Emirates Stadium September 2024 Premier League: Tottenham 0:1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium April 2024 Premier League: Tottenham 2:3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium September 2023 Premier League: Arsenal 2:2 Tottenham Emirates Stadium Januar 2023 Premier League: Tottenham 0:2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Oktober 2022 Premier League: Arsenal 3:1 Tottenham Emirates Stadium Mai 2022 Premier League: Tottenham 3:0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Seit 1909, als das erste Pflichtspiel-Derby in Nordlondon stattfand, lautet die Bilanz der direkten Duelle: 86 Siege für Arsenal, 61 Siege für Tottenham und 52 Unentschieden. Die Kräfteverhältnisse haben sich im Laufe der Jahre immer wieder verschoben, doch zuletzt hatte Arsenal die Oberhand.

Arsenal beendete die vergangene Saison 44 Punkte vor Tottenham. Die Mannschaft von Mikel Arteta hat die letzten fünf Spiele gegen den Stadtrivalen gewonnen. Beim letzten Aufeinandertreffen im Tottenham Hotspur Stadium im Februar feierte Arsenal einen souveränen 4:1-Sieg, zu dem Eberechi Eze und Viktor Gyökeres jeweils zwei Tore beisteuerten.