Wolverhampton Wanderers empfängt Millwall am Samstag, 12. Desember 2026, im Molineux Stadium in Wolverhampton.

Die letzten Pflichtspiele der beiden Klubs in der Liga fanden in der EFL-Championship-Saison 2017/18 statt, an deren Ende Wolverhampton Wanderers in die Premier League aufstieg. In jenen Begegnungen gewann Wolverhampton zu Hause im Molineux knapp mit 1:0, bevor auswärts im The Den ein unterhaltsames 2:2 folgte.

Hier erfahren Sie von GOAL alles Wichtige über Tickets für Wolverhampton Wanderers gegen Millwall, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Wolverhampton Wanderers gegen Millwall in der Championship?

Wolverhampton Wanderers gegen Millwall wird am Samstag, 12. Desember 2026, im Molineux Stadium in Wolverhampton angepfiffen.

England Championship - Spielwoche 21 12. Dez. 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Wie kauft man Championship-Tickets für Wolverhampton Wanderers gegen Millwall?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Wolverhampton Wanderers und Millwall gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Ticketkanäle der Klubs

Offizieller Ticketverkauf von Wolverhampton Wanderers: Für Heimfans ist der Kauf über die offizielle Website oder die Ticket-Hotline von Wolverhampton Wanderers die zuverlässigste und sicherste Möglichkeit.

Für Heimfans ist der Kauf über die offizielle Website oder die Ticket-Hotline von Wolverhampton Wanderers die zuverlässigste und sicherste Möglichkeit. Offizieller Ticketverkauf von Millwall: Auswärtsfans, die zum Molineux Stadium reisen, müssen ihre Tickets direkt über die offiziellen Kanäle für das Millwall-Kontingent kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Kontingente der Klubs vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Championship-Tickets für Wolverhampton Wanderers gegen Millwall?

Hier finden Sie eine Übersicht über die geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Wolverhampton Wanderers und Millwall:

1. Offizielle Ticketkanäle der Klubs

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Kosten üblicherweise etwa 25 bis 45 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Tickets für Erwachsene: Beginnen bei etwa 80 bis 100 £ .

Beginnen bei etwa . Tickets an der Längsseite und Premium-Plätze im Unterrang: Liegen üblicherweise zwischen 100 und über 130 £.

Wolverhampton Wanderers gegen Millwall in der Championship: Alles Wissenswerte

Wolverhampton Wanderers gegen Millwall: Die Form

Wolverhampton Wanderers hat vier der letzten fünf Championship-Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Dabei erzielte der Klub acht Tore und kassierte nur vier Gegentreffer. Zuletzt gab es am 7. November zu Hause gegen Wrexham ein 1:1. Wolverhampton dominierte die Partie, nutzte seine Chancen aber nicht. Zuvor gewann der Klub in dieser Serie mit 3:0 gegen Cardiff City und auswärts mit 1:2 bei Bristol City. Das unterstreicht seine Offensivstärke in diesem Zeitraum.

Millwall hat von seinen letzten fünf Championship-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Dabei erzielte der Klub fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete am 7. November mit einer 0:3-Niederlage bei West Bromwich Albion, nachdem Millwall vier Tage zuvor Birmingham City mit 0:3 unterlegen war. Der einzige Sieg in dieser Phase gelang Millwall am 31. Oktober mit einem 4:1 gegen Derby County.

Wolverhampton Wanderers gegen Millwall: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 26. Dezember 2017 in der Championship aufeinander, als Millwall und Wolverhampton Wanderers im The Den 2:2 spielten. In den letzten fünf direkten Duellen, die allesamt in der Championship stattfanden, gewann Wolverhampton dreimal und Millwall kein einziges Mal. Zwei Partien endeten unentschieden. Wolverhampton erzielte in diesen Begegnungen neun Tore, Millwall sieben.