West Ham United empfängt Bristol City am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im London Stadium in London.

Zuletzt trafen die beiden Klubs in der dritten Runde des FA Cups 2023/24 aufeinander. Bristol City erkämpfte sich zunächst überraschend ein 1:1 im London Stadium und warf West Ham anschließend mit einem 1:0-Sieg im Wiederholungsspiel im Ashton Gate aus dem Wettbewerb. Das Pokalduell sorgte auch abseits des Platzes für anhaltende Spannungen zwischen den Klubs: Wegen des großen Gästekontingents von Bristol City mussten Tausende Dauerkarteninhaber von West Ham ihre angestammten Plätze räumen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für West Ham United gegen Bristol City wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Championship-Spiel zwischen West Ham United und Bristol City?

Das Spiel zwischen West Ham United und Bristol City wird am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im London Stadium in London angepfiffen.

England Championship - Spielwoche 21 12. Dez. 2026 - 10:00 London Stadium

Wie kauft man Championship-Tickets für West Ham United gegen Bristol City?

Für das Championship-Spiel zwischen West Ham United und Bristol City gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Heimtickets für Vereinsmitglieder von West Ham: Heimtickets sind über die offizielle E-Ticketing-Plattform von West Ham United erhältlich. Claret Members können sich in der Regel vor anderen Fans Tickets für reguläre Sitzplätze sichern, bevor verbleibende Karten für weitere Käufergruppen freigegeben werden.

Heimtickets sind über die offizielle E-Ticketing-Plattform von West Ham United erhältlich. Claret Members können sich in der Regel vor anderen Fans Tickets für reguläre Sitzplätze sichern, bevor verbleibende Karten für weitere Käufergruppen freigegeben werden. Gästekontingent von Bristol City: Diese Tickets werden über die offizielle Ticketplattform von Bristol City nach Prioritätsstufen verkauft, etwa anhand von Treuepunkten, dem Status als Dauerkarteninhaber oder einer Vereinsmitgliedschaft.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Karten der Klubs vollständig ausverkauft, finden sich Tickets für reguläre Plätze häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Championship-Tickets für West Ham United gegen Bristol City?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen West Ham United und Bristol City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Kosten zwischen 25 und 45 £ .

Kosten zwischen . Ermäßigungen (Senioren über 66 / junge Erwachsene unter 21 / unter 18-Jährige): Ermäßigte Tickets kosten zwischen 10 und 45 £ . Für Plätze in den unteren Rängen gibt es stark vergünstigte Tarife für junge und ältere Fans ab 10 bis 12 £ .

Ermäßigte Tickets kosten zwischen . Für Plätze in den unteren Rängen gibt es stark vergünstigte Tarife für junge und ältere Fans ab . Rabatt für Claret & Blue Members: Fans mit einer offiziellen Mitgliedschaft für Erwachsene (35 £ pro Saison) oder einer U18-Mitgliedschaft (15 £ pro Saison) erhalten 5 £ Rabatt

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets bei den Klubs ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Günstigste reguläre Tickets: ab etwa 21 £.

ab etwa Durchschnittlicher Marktpreis: Liegt bei rund 111 £.

West Ham United gegen Bristol City in der Championship: Alles Wissenswerte

West Ham United gegen Bristol City: Die Form

West Ham hat aus den vergangenen fünf Championship-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Zuletzt gab es zu Hause ein 2:1 gegen Blackburn Rovers nicht: West Ham verlor mit 2:1. Davor spielte das Team 3:3 gegen Cardiff City. Zuvor gewann West Ham auswärts mit 0:1 bei Swansea City. In diesen fünf Partien erzielte West Ham neun Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Bristol City verbuchte in den vergangenen fünf Championship-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team mit 0:5 bei Norwich City, nachdem es zuvor zu Hause eine 1:2-Niederlage gegen Wolverhampton Wanderers gegeben hatte. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum feierte Bristol City mit einem 2:3 bei Bolton Wanderers. In den fünf Spielen erzielte Bristol City drei Tore und kassierte neun Gegentreffer.

West Ham United gegen Bristol City: Die jüngsten direkten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Januar 2024 statt, als Bristol City West Ham United im FA Cup zu Hause mit 1:0 besiegte. Zuvor hatten sich die Teams Anfang desselben Monats im selben Wettbewerb im London Stadium 1:1 getrennt. In den letzten fünf erfassten Duellen liegt Bristol City mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von West Ham und zwei Unentschieden knapp vorn. Die Bilanz umfasst Begegnungen im FA Cup und in der Championship.