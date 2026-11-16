Tickets für West Bromwich Albion gegen Cardiff City: Preise, Spielinfos, Last-Minute-Angebote und mehr

West Bromwich Albion empfängt Cardiff City am Dienstag, 8. Dezember 2026, im The Hawthorns in West Bromwich.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im April 2025 im Cardiff City Stadium statt und endete nach einer umkämpften Partie torlos. Einen seiner deutlichsten Siege der jüngeren Vergangenheit gegen Cardiff City feierte West Brom im Februar 2024 mit einem souveränen 2:0 zu Hause.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für West Bromwich Albion gegen Cardiff City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt West Bromwich Albion gegen Cardiff City in der Championship?

West Bromwich Albion gegen Cardiff City findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im The Hawthorns in West Bromwich statt.

England Championship - Spielwoche 20 8. Dez. 2026 - 14:45 The Hawthorns

Wie kaufe ich Tickets für West Bromwich Albion gegen Cardiff City in der Championship?

Für das Championship-Spiel zwischen West Bromwich Albion und Cardiff City habt Ihr folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf der offiziellen Ticket-Website von West Bromwich Albion findet Ihr Informationen zum freien Verkauf, zu Vorverkaufsphasen für Mitglieder und zu Hospitality-Paketen. Angaben zum Gästekontingent gibt es im offiziellen Ticketportal von Cardiff City.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle restlos ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für West Bromwich Albion gegen Cardiff City in der Championship?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen West Bromwich Albion und Cardiff City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Tagestickets für Erwachsene: Ab 32 £ .

Ab . Ermäßigte und spezielle Tickets: Je nach Altersgruppe ab 8 bis 27 £ .

Je nach Altersgruppe ab . Tickets für Menschen mit Behinderung: Ab 22 £.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Eintrittskarten: Kosten üblicherweise ab etwa 73 bis 76 £ .

Kosten üblicherweise ab etwa . Mittlere Wiederverkaufspreise: Liegen in der Regel zwischen 113 und 135 £ oder mehr.

West Bromwich Albion gegen Cardiff City in der Championship: Alles Wissenswerte

West Bromwich Albion gegen Cardiff City: Die Form

West Brom hat in seinen letzten fünf Championship-Spielen dreimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und nicht verloren. Dabei erzielte das Team elf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gelang ein 3:0 gegen Millwall, davor gab es ein 1:1 gegen Southampton. Das beeindruckendste Ergebnis dieser fünf Partien war der 3:1-Auswärtssieg bei West Ham United.

Cardiff hat von seinen letzten fünf Championship-Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Dabei erzielte das Team elf Tore. Zuletzt gewann Cardiff eine torreiche Partie gegen Burnley mit 5:4, nachdem es zuvor ein 3:3 gegen West Ham United gegeben hatte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen die Wolverhampton Wanderers.

West Bromwich Albion gegen Cardiff City: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine endete im April 2025 im Cardiff City Stadium mit einem torlosen 0:0. Von den letzten fünf direkten Begegnungen gewann West Brom zwei und Cardiff eine; zwei Partien endeten unentschieden. Albions deutlichster Sieg in dieser Serie war ein 2:0 zu Hause im Februar 2024.