Frosinone empfängt Udinese am Freitag, 11. Dezember 2026, im Bluenergy Stadium - Stadio Friuli in Udine.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 26. Mai 2024 statt. Am letzten Spieltag der Serie-A-Saison, als viel auf dem Spiel stand, sicherte sich Udinese im Stadio Benito Stirpe einen entscheidenden 1:0-Auswärtssieg. Schon vor diesem knappen Erfolg waren die Duelle der beiden Teams oft taktisch geprägt und torarm gewesen, darunter auch ein 0:0 in der Saison 2023–24.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Frosinone gegen Udinese wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Udinese gegen Frosinone in der Serie A?

Frosinone gegen Udinese findet am Freitag, 11. Dezember 2026, im Bluenergy Stadium - Stadio Friuli in Udine statt.

Wie kauft man Serie-A-Tickets für Udinese gegen Frosinone?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Udinese und Frosinone gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Udinese Calcio im Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) werden über das offizielle Ticketportal des Vereins (udinese.it/tickets) und die offiziellen Vereinsshops verkauft. Inhaber einer Udinese-Mitgliedskarte erhalten vor dem allgemeinen Verkaufsstart bevorzugten Zugang zum Vorverkauf.

Tickets für Udinese Calcio im Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) werden über das offizielle Ticketportal des Vereins (udinese.it/tickets) und die offiziellen Vereinsshops verkauft. Inhaber einer Udinese-Mitgliedskarte erhalten vor dem allgemeinen Verkaufsstart bevorzugten Zugang zum Vorverkauf. Tickets für Gästefans: Gästefans sind im Bluenergy Stadium im Settore Ospiti (Gästeblock der Curva Sud) untergebracht. Das Kontingent umfasst rund 1.300 Plätze. Der Verkauf läuft direkt über die Ticketstelle des Gastvereins.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Serie-A-Tickets für Udinese gegen Frosinone?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Udinese und Frosinone im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Curva / Hintertortribünen (Curva Nord / Curva Sud): In der Regel zwischen 25 und 35 Euro .

In der Regel zwischen . Distinti / Seitentribünen: Üblicherweise zwischen 40 und 60 Euro .

Üblicherweise zwischen . Tribuna / Haupttribüne: Zwischen 70 und 150 Euro oder mehr .

Zwischen . Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 250 Euro und reichen bis 350 Euro oder mehr .

Beginnen bei etwa . Gästetickets: In der Regel zwischen 25 und 40 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im direkten Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Curva / Plätze hinter dem Tor: Kosten etwa 30 bis 55 Euro .

Kosten etwa . Distinti / Seitentribünen: Liegen in der Regel zwischen 60 und 110 Euro .

Liegen in der Regel zwischen . Tribuna / Zentrale Bereiche der Seitentribüne: Kosten üblicherweise 120 bis 180 Euro oder mehr .

Kosten üblicherweise . VIP- und Hospitality-Tickets im Weiterverkauf: Kosten 250 bis 300 Euro oder mehr.

Udinese gegen Frosinone: Die aktuelle Form

Udineses jüngste Bilanz ist ernüchternd. Das Team hat vier seiner letzten fünf Serie-A-Spiele verloren. Der einzige Punkt stammt aus einem torlosen Remis gegen Parma. Die Niederlagen gegen Roma (5:2), Milan (2:0), Lecce (3:0) und zuletzt Venezia (2:1) zeichnen das Bild einer Mannschaft, der es an Selbstvertrauen fehlt und die kaum Ergebnisse erzielt. Der Trainerwechsel, der Zanetti ins Amt brachte, hat bislang noch kein positives Ergebnis gebracht.

Frosinones letzte fünf Ligaspiele erzählen eine andere Geschichte: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Die 0:3-Niederlage gegen Napoli ist der Ausreißer in einer ansonsten erfolgreichen Serie. Die Siege gegen Lecce (5:1) und Torino (2:0) zeigen die Offensivstärke des Teams. Auch beim 4:4 gegen Atalanta bewies Frosinone, dass es viele Tore erzielen kann. Die einzige Sorge vor dieser Partie ist der Ausfall von Raimondo, der vor seiner Verletzung die wichtigste Torquelle des Teams war.

Udinese gegen Frosinone: Die jüngsten direkten Duelle

In den erfassten direkten Duellen sind die beiden Vereine fünfmal aufeinandergetroffen, mit recht ausgeglichenen Ergebnissen. Udinese hat die bessere jüngste Bilanz und gewann zwei der letzten fünf Begegnungen, während Frosinone einen Sieg holte. Das jüngste Duell war ein Serie-A-Spiel im Mai 2024, das Udinese auswärts bei Frosinone mit 1:0 gewann. Zwei der fünf Partien endeten unentschieden. Das deutet darauf hin, dass die Teams historisch gesehen ähnlich stark waren.