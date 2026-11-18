Thun empfängt Gent am Donnerstag, 10. Dezember 2026, in der Arena Thun in Thun.

Das Spiel in der Arena Thun ist das erste Pflichtspielduell zwischen Thun und Gent in einem europäischen Wettbewerb. Vor dieser wichtigen Begegnung am 5. Spieltag der Ligaphase der UEFA Conference League 2026/27 wollen beide Mannschaften in der Tabelle nach oben klettern.

Hier liefert euch GOAL alle Informationen zum Ticketkauf für Thun gegen Gent, darunter Bezugsquellen und Preise.

Wann wird Thun gegen Gent in der Conference League angepfiffen?

Thun gegen Gent wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, in der Arena Thun in Thun angepfiffen.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 15:00 Arena Thun

Wie kauft man Tickets für Thun gegen Gent in der Conference League?

Für das bevorstehende Conference-League-Spiel zwischen Thun und Gent gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt ihr direkt über die offiziellen Verkaufsstellen des FC Thun erwerben, sobald die regulären Kontingente im Verkauf sind.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, finden sich Tickets für reguläre Plätze oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die offiziellen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Thun gegen Gent in der Conference League?

Hier findet ihr die geschätzten Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Thun und Gent:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze: 25 bis 60 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Tickets / Wiederverkaufsangebote: 50 bis über 150 Euro.

Thun gegen Gent in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Thun und Gent

Thun hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Super League ein 3:3 gegen Basel. Davor erzielte Thun bei einem Sieg in der Conference League gegen Heart of Midlothian drei Tore. In den fünf Spielen schoss Thun 13 Tore und kassierte 13 Gegentreffer. Das spiegelt eine offensive und unberechenbare Spielweise wider. Die beiden Niederlagen gab es gegen Lugano (2:3) und Hajduk Split (0:1).

Auch Gent hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gelang ein 1:0-Sieg gegen Kortrijk in einem nationalen Wettbewerb, nachdem Gent in der Conference League gegen KuPS torlos geblieben war. Das herausragende Ergebnis dieser Phase war ein 4:0 gegen Anderlecht. Im selben Zeitraum verlor Gent allerdings sowohl gegen Lommel als auch gegen Braga mit 0:2.

Thun gegen Gent: Die letzten direkten Duelle

Zu den letzten fünf Begegnungen zwischen Thun und Gent liegen derzeit keine Daten vor. Auf diesem Niveau scheinen die beiden Vereine nur selten oder noch nie aufeinandergetroffen zu sein.