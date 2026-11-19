Sunderland empfängt Nottingham Forest am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Stadium of Light in Sunderland.

Beim jüngsten Ligaduell im Stadium of Light feierte Nottingham Forest einen deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen Sunderland. Vor dieser hohen Niederlage hatte Sunderland Nottingham Forest im City Ground auswärts knapp mit 1:0 geschlagen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zum Ticketkauf für Sunderland gegen Nottingham Forest: wo Ihr Karten bekommt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Sunderland gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Sunderland gegen Nottingham Forest wird am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Stadium of Light in Sunderland angepfiffen.

Wie kauft man Premier-League-Tickets für Sunderland gegen Nottingham Forest?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Sunderland und Nottingham Forest gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets werden hauptsächlich direkt über die offiziellen Ticketportale beider Vereine verkauft: über die E-Ticketing-Plattform des Sunderland AFC für Heimspiele im Stadium of Light und über die offizielle Ticketstelle von Nottingham Forest für Spiele im City Ground. Beim direkten Kauf zahlt Ihr den regulären Preis und erhaltet ein gültiges Ticket.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, findet Ihr auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub oft noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Sunderland gegen Nottingham Forest?

Das sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Sunderland und Nottingham Forest:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: 35 bis 56 £ .

. Ermäßigte Tickets (ab 65 Jahren und unter 22 Jahren): 22 bis 38 £ .

. Unter 16-Jährige / Jugendliche: 12 bis 20 £ .

. Offizielle Hospitality-Angebote am Spieltag: Preise von 110 bis über 250 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets bei den Vereinen ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Günstigste Tickets / Einstiegspreis beim Weiterverkauf: 62 bis 81 £ .

. Durchschnittlicher Ticketpreis auf dem Zweitmarkt: 126 bis 132 £ .

. Premiumplätze / Plätze an der Längsseite beim Weiterverkauf: 160 bis über 250 £.

Sunderland gegen Nottingham Forest in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Sunderland und Nottingham Forest

Sunderland hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann der Klub in der Premier League mit 1:0 gegen Chelsea, nachdem er zuvor in der Liga gegen Coventry City und in der Europa League gegen Dinamo Zagreb zwei Niederlagen in Folge kassiert hatte. Ein 3:2-Sieg gegen Brentford im Carabao Cup und ein 0:0 gegen Leeds United komplettieren diese Serie. In den fünf Spielen erzielte Sunderland sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Nottingham Forest holte aus den letzten fünf Premier-League-Spielen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Zuletzt gewann Forest mit 3:1 gegen Manchester City und beendete damit eine Serie von drei Niederlagen in Folge gegen Brentford, Arsenal und Crystal Palace. Außerdem spielte Forest in diesem Zeitraum bei Ipswich Town 1:1. In den fünf Partien erzielte der Klub sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Sunderland gegen Nottingham Forest: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand am 24. April 2026 in der Premier League statt. Nottingham Forest gewann im Stadium of Light mit 5:0. Dieses Ergebnis prägt die jüngere Geschichte ihrer Begegnungen. Zuvor hatte Forest im September 2025 im City Ground mit 0:1 gegen Sunderland verloren. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, darunter ein Testspiel in der Saisonvorbereitung und zwei Championship-Partien, stehen für Sunderland zwei Siege und für Forest ein Sieg zu Buche. Hinzu kommen ein Unentschieden und die hohe Niederlage im April.