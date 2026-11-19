Stoke City empfängt West Brom am Samstag, dem 12. Desember 2026, im Bet365 Stadium in Stoke.

Das jüngste Ligaduell fand am 7. Februar 2026 im The Hawthorns statt und endete nach einer umkämpften, von Vorsicht geprägten Partie 0:0. Beim vorherigen Aufeinandertreffen am 30. August 2025 im bet365 Stadium setzte sich West Bromwich Albion knapp mit 1:0 gegen die Gastgeber durch.

Lassen Sie sich von GOAL out alles Wissenswerte darüber erklären, wie Sie sich Tickets für Stoke City gegen West Brom sichern können, wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Championship-Spiel Stoke City gegen West Bromwich Albion?

Stoke City gegen West Brom wird am Samstag, dem 12. Desember 2026, im Bet365 Stadium in Stoke angepfiffen.

England Championship - Spielwoche 21 12. Dez. 2026 - 07:30 Bet365 Stadium

Wie kauft man Tickets für Stoke City gegen West Bromwich Albion in der Championship?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Stoke City und West Bromwich Albion gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von Stoke City: Als Gastgeber im bet365 Stadium verkauft Stoke City Tickets direkt über seine offizielle Online-Ticketplattform, telefonisch oder an der Stadionkasse.

Als Gastgeber im bet365 Stadium verkauft Stoke City Tickets direkt über seine offizielle Online-Ticketplattform, telefonisch oder an der Stadionkasse. Offizielle Auswärtstickets von West Bromwich Albion: Gästefans müssen ihre Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von West Bromwich Albion kaufen. Die Karten aus dem Auswärtskontingent werden, sofern verfügbar, zuerst an Dauerkarteninhaber und Fans mit Treuepunkten von West Bromwich Albion vergeben.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich Karten für den regulären Stadionbesuch oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Stoke City gegen West Bromwich Albion in der Championship?

Hier finden Sie eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Stoke City und West Bromwich Albion:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze für Erwachsene im Heim- und Gästebereich: Kosten üblicherweise zwischen 25 £ und 38 £ .

Kosten üblicherweise zwischen . Ermäßigte Tickets und Seniorentickets: Kosten in der Regel zwischen 18 £ und 27 £ .

Kosten in der Regel zwischen . Sitzplätze für Kinder und Jugendliche: Kosten üblicherweise zwischen 12 £ und 15 £ .

Kosten üblicherweise zwischen . Offizielle Hospitality-Pakete: Beginnen bei etwa 334 £.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze im Wiederverkauf: Beginnen meist bei etwa 63 £ bis 85 £.

Beginnen meist bei etwa Durchschnittlicher Marktpreis: Liegt bei etwa 81 £.

Liegt bei etwa Premium-Sitzplätze und Plätze an der Längsseite im Wiederverkauf: Werden häufig für 100 £ bis 135 £ und mehr angeboten.

Stoke City gegen West Bromwich Albion in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Stoke City und West Bromwich Albion

Stoke City hat vier seiner letzten fünf Championship-Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt. Dabei kassierte die Mannschaft nur ein Gegentor. Zuletzt gewann Stoke am 7. November auswärts bei Portsmouth mit 2:1, nachdem am 3. November bereits ein 2:1-Auswärtssieg bei den Blackburn Rovers gelungen war. In diesem Zeitraum schlug Stoke außerdem Preston North End zu Hause mit 2:0 und gewann bei Derby County mit 1:0. In den fünf Partien erzielte Stoke sieben Tore, kassierte eines und blieb dreimal ohne Gegentor.

West Brom blieb in seinen letzten fünf Championship-Spielen ungeschlagen und holte drei Siege sowie zwei Unentschieden. Zuletzt gewann der Klub am 7. November mit 3:0 gegen Millwall. Am 31. Oktober hatte West Brom zudem mit 3:1 bei West Ham gewonnen. In diesem Zeitraum spielte West Brom sowohl gegen Southampton als auch gegen Preston North End 1:1. In den fünf Begegnungen erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Stoke City gegen West Bromwich Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Februar 2026 aufeinander, als sich West Brom und Stoke City in der Championship im The Hawthorns 0:0 trennten. Zuvor hatte West Brom im August 2025 im Bet365 Stadium mit 1:0 gewonnen. Im Januar 2025 endete das Duell im The Hawthorns 1:1. Von den letzten fünf direkten Begegnungen gewann Stoke zwei, West Brom eine, und zwei Spiele endeten unentschieden.